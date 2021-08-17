Кто был первым хакером в СССР! Киберпанк-83

В 1983 году в СССР было совершенно первое в истории преступление в сфере высоких технологий – хакнули ПО на АВТОВАЗе, в результате чего конвейер встал на три дня.



Возник прецедент: совершено преступление, за которое не предусмотрено наказание.









Непризнанный гений

Месть Уртембаева

Восстание машин