Падающая голова и утраченная раскраска: 7 занимательных фактов о египетском Сфинксе

Трудно представить более известные символы древнеегипетской цивилизации, чем легендарные пирамиды в Гизе. Но рядом с ними есть ещё один, не менее примечательный исторический и архитектурный памятник - статуя Сфинкса. А ведь он намного старше и куда интереснее с точки зрения его изучения. Более того, далеко не всё историкам о статуе известно и сегодня, но даже то, что знают, безусловно, представляет интерес.
1. О названиях Сфинкса
Сфинкс, наполовину засыпанный песками, 1860-е гг. /Фото: pulse.mail.ru
Огромная статуя, которая на протяжении тысяч лет лежит возле Больших пирамид на плато Гиза, в реальности носит название Большой Сфинкс. Однако и это имя было не единственным - на протяжении своей долгой истории объект нарекали по-разному. Так, согласно тексту на «Стеле мечты» - историческом источнике, который датируется примерно 1400 г. до н.э., Сфинкс значится «Статей великого Хепри». Когда его впервые откопал от засыпающего его песка фараон Тутмос IV, то он получил название Хорем-Акхет, что переводится как «Гор на горизонте». В Средневековье же египтяне применяли имена «балхиб» и «билхоу».
2. О происхождении названия «Сфинкс»
У уникального памятника было много имён. /Фото: tut1.ru
На самом деле, большинство терминов, которые связываются с древнеегипетским периодом, являются греческими словами, например, фараон или пирамиды. Проблема для историков и филологов касаемо аутентичных названий в том, что им так и не удалось пока расшифровать подлинную египетскую речь и язык. Греческое происхождение имеет и слово «Сфинкс», которое можно перевести, как «душительница».
3. О времени появления и особенностях строительства Сфинкса
Сфинкс намного старше пирамиды Хеопса. /Фото: wikipedia.org
Согласно мнению археологов, Большой Сфинкс является куда более старым объектом, чем большие пирамиды в Гизе - по данным редакции Novate.ru, разница составляет примерно полторы тысячи лет, хотя материал для строительства использовался аналогичный. Однако принципиальная разница состоит в том, что, в отличие от тех же пирамид, Сфинкс представляет собой единую скульптуру, которая была высечена из скалы. Геологи уверены, что в древние времена в Гизе были горы, из которых и брался материал для строительства пирамиды. А вот Сфинкса не возводили - его высекли, как скульптуру.
4. О цели строительства Сфинкса
Египетский Сфинкс обычно называется стражем. /Фото: nakanikuly.ua
На сегодняшний день исследователи не имеют однозначного представления о том, с какой целью построили Сфинкса. Наиболее распространённая версия гласит, что его могли использовать в ритуальных целях, так как статуя представляет собой изображение стража или бога. Самой известной легендой о Сфинксе является верование, что он является стражем, охраняющем покой долины и фараонов Египта в своих огромных усыпальницах. При этом он все время спит, а если и просыпается, то загадывает загадки путникам, которые хотят попасть в гробницы.
5. О первоначальном виде Сфинкса
Когда-то и Большой Сфинкс был разрисован. /Фото: pinterest.com
Аналогично с античными объектами скульптуры и архитектуры, Сфинкс первоначально также был ярко раскрашен, а в его глазах были инкрустированы блестящие камни на солнце. Кроме того, ранее у него была борода, однако по причине эрозии почвы и камня она отвалилась. Ряд исследователей также считают, что тогда же отпал и нос скульптуры. А в 1920 году у Большого Сфинкса отвалилась ещё и косичка, которая была собрана на спине, а часть её покоилась под головным убором в виде платка на обруче.
6. О Сфинксе как о животном
С точки зрения мифологии Сфинкс также представляет интерес. /Фото: bestiary.us
С какими только животными не сравнивали древнеегипетского каменного стража. Чаще всего аналогии проводятся с кошкой, однако в реальности он является львом с головой фараона. Это делает его своеобразным исключением из традиционного изображения божественного пантеона и мифологических существ Древнего Египта: обычно они изображались с человеческими телами и головой животного, а у Сфинкса всё наоборот.
7. О реставрации Сфинкса
Сфинкса всю историю пытались сохранить. /Фото: nsunc.com
Время и природа беспощадны ко всем шедеврам архитектуры, и Сфинкс также постепенно рушится. Так, по информации редакции Novate.ru, каждые десять лет голова Сфинкса наклоняется на 1 градус из-за деформации основания. Учитывая и другие, куда более заметные разрушения, нет ничего удивительного в том, что попытки сохранить уникальный исторический памятник предпринимались регулярно. Например, первая задокументированная реставрация Сфинкса состоялась во времена вышеупомянутого Тутмоса IV, а позднее его несколько раз укрепляли при помощи дополнительных блоков силами древних греков и римлян. А последняя известная реставрация объекта была проведена в 2014 году и продлилась четыре месяца.
