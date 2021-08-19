Легендарные фотографии, которые были опубликованы на страницах журнала «Life» разных лет

Подборка легендарных фотографий, опубликованных в журнале «Life».

1. Триллер в Маниле

Мухаммед Али перед боем с Джо Фрейзером в 1971 годe.

2. Выступление Джона Фицджеральда Кеннеди

Джон Кеннеди во время предвыборной кампании в 1960 году.

3. Одри Хепберн

Признанная икона киноиндустрии и стиля . Автор фотографии: Марк Шо, 1954 год.

4. Жесткий разгон митинга

Разгона мирного протеста против сегрегации в Бирмингеме.

5. Обсуждение важных вопросов

Джон Кеннеди со своим братом Робертом.

6. В центре внимания

Автор фотографии: Леонард Маккомб, 1956 год.

7. Вид сверху

Оживлённая улица в центре Нью-Йорка. Автор фотография: Маргарет Бурк-Уайт, 1930 год.

8. Стив Маккуин, 1963 год

Одна из ярчайших кинозвезд Голливуда. Автор фотографии: Джон Доминис.

9. Марлен Дитрих

Талантливая актриса, которая представила миру множество незабываемых кинематографических образов. Автор фото: Милтон Грин, 1952 год.

10. Гунхильд Ларкинг

Шведская легкоатлетка. Автор фотографии: Джордж Силк, 1956 год.

11. Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт

На съемках фильма «Место под солнцем» . Автор фотографии: Петер Стакпол, 1950 год.

12. Постановочная фотография

Отчаянная попытка сбежать из детского дома. Автор фотографии: Ральф Крэйн, 1947 год.

13. Деннис Сток

Портретный снимок Денниса Стока. Автор фотографии: Андреас Фейнингер, 1951 год.

14. Махатма Ганди

Индийский политический и общественный деятель. Автор фотографии: Маргарет Бурк-Уайт, 1946 год.

15. Эрнест Сериани

Сельский доктор Эрнест Сериани . Автор фотографии: Уильям Юджин Смит, 1948 год.