Легендарные фотографии, которые были опубликованы на страницах журнала «Life» разных лет

Подборка легендарных фотографий, опубликованных в журнале «Life».
23 ноября 1936 года из типографии вышел первый номер журнала «Лайф» (LIFE), который на долгие годы стал символом фотожурналистики. В этом обзоре самые яркие фотографии, которые появлялись в разное время на страницах этого журнала.
1. Триллер в Маниле
Мухаммед Али перед боем с Джо Фрейзером в 1971 годe.
2. Выступление Джона Фицджеральда Кеннеди
Джон Кеннеди во время предвыборной кампании в 1960 году.
3. Одри Хепберн
Признанная икона киноиндустрии и стиля. Автор фотографии: Марк Шо, 1954 год.
4. Жесткий разгон митинга
Разгона мирного протеста против сегрегации в Бирмингеме.
5. Обсуждение важных вопросов
Джон Кеннеди со своим братом Робертом.
6. В центре внимания
Автор фотографии: Леонард Маккомб, 1956 год.
7. Вид сверху
Оживлённая улица в центре Нью-Йорка. Автор фотография: Маргарет Бурк-Уайт, 1930 год.
8. Стив Маккуин, 1963 год
Одна из ярчайших кинозвезд Голливуда. Автор фотографии: Джон Доминис.
9. Марлен Дитрих
Талантливая актриса, которая представила миру множество незабываемых кинематографических образов. Автор фото: Милтон Грин, 1952 год.
10. Гунхильд Ларкинг
Шведская легкоатлетка. Автор фотографии: Джордж Силк, 1956 год.
11. Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт
На съемках фильма «Место под солнцем». Автор фотографии: Петер Стакпол, 1950 год.
12. Постановочная фотография
Отчаянная попытка сбежать из детского дома. Автор фотографии: Ральф Крэйн, 1947 год.
13. Деннис Сток
Портретный снимок Денниса Стока. Автор фотографии: Андреас Фейнингер, 1951 год.
14. Махатма Ганди
Индийский политический и общественный деятель. Автор фотографии: Маргарет Бурк-Уайт, 1946 год.
15. Эрнест Сериани
Сельский доктор Эрнест Сериани. Автор фотографии: Уильям Юджин Смит, 1948 год.
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