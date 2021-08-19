Легендарные фотографии, которые были опубликованы на страницах журнала «Life» разных лет


Подборка легендарных фотографий, опубликованных в журнале «Life».

Подборка легендарных фотографий, опубликованных в журнале «Life».

23 ноября 1936 года из типографии вышел первый номер журнала «Лайф» (LIFE), который на долгие годы стал символом фотожурналистики. В этом обзоре самые яркие фотографии, которые появлялись в разное время на страницах этого журнала.

1. Триллер в Маниле


Мухаммед Али перед боем с Джо Фрейзером в 1971 годe.

Мухаммед Али перед боем с Джо Фрейзером в 1971 годe.

 

2. Выступление Джона Фицджеральда Кеннеди


Джон Кеннеди во время предвыборной кампании в 1960 году.

Джон Кеннеди во время предвыборной кампании в 1960 году.

 

3. Одри Хепберн


Признанная икона киноиндустрии и стиля. Автор фотографии: Марк Шо, 1954 год.

Признанная икона киноиндустрии и стиля. Автор фотографии: Марк Шо, 1954 год.

 

4. Жесткий разгон митинга


Разгона мирного протеста против сегрегации в Бирмингеме.

Разгона мирного протеста против сегрегации в Бирмингеме.

 

5. Обсуждение важных вопросов


Джон Кеннеди со своим братом Робертом.

Джон Кеннеди со своим братом Робертом.

 

6. В центре внимания


Автор фотографии: Леонард Маккомб, 1956 год.

Автор фотографии: Леонард Маккомб, 1956 год.

 

7. Вид сверху


Оживлённая улица в центре Нью-Йорка. Автор фотография: Маргарет Бурк-Уайт, 1930 год.

Оживлённая улица в центре Нью-Йорка. Автор фотография: Маргарет Бурк-Уайт, 1930 год.

 

8. Стив Маккуин, 1963 год


Одна из ярчайших кинозвезд Голливуда. Автор фотографии: Джон Доминис.

Одна из ярчайших кинозвезд Голливуда. Автор фотографии: Джон Доминис.

 

9. Марлен Дитрих


Талантливая актриса, которая представила миру множество незабываемых кинематографических образов. Автор фото: Милтон Грин, 1952 год.

Талантливая актриса, которая представила миру множество незабываемых кинематографических образов. Автор фото: Милтон Грин, 1952 год.

 

10. Гунхильд Ларкинг


Шведская легкоатлетка. Автор фотографии: Джордж Силк, 1956 год.

Шведская легкоатлетка. Автор фотографии: Джордж Силк, 1956 год.

 

11. Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт


На съемках фильма «Место под солнцем». Автор фотографии: Петер Стакпол, 1950 год.

На съемках фильма «Место под солнцем». Автор фотографии: Петер Стакпол, 1950 год.

 

12. Постановочная фотография


Отчаянная попытка сбежать из детского дома. Автор фотографии: Ральф Крэйн, 1947 год.

Отчаянная попытка сбежать из детского дома. Автор фотографии: Ральф Крэйн, 1947 год.

 

13. Деннис Сток


Портретный снимок Денниса Стока. Автор фотографии: Андреас Фейнингер, 1951 год.

Портретный снимок Денниса Стока. Автор фотографии: Андреас Фейнингер, 1951 год.

 

14. Махатма Ганди


Индийский политический и общественный деятель. Автор фотографии: Маргарет Бурк-Уайт, 1946 год.

Индийский политический и общественный деятель. Автор фотографии: Маргарет Бурк-Уайт, 1946 год.

 

15. Эрнест Сериани


Сельский доктор Эрнест Сериани. Автор фотографии: Уильям Юджин Смит, 1948 год.

Сельский доктор Эрнест Сериани. Автор фотографии: Уильям Юджин Смит, 1948 год.

 

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Легендарные фотографии, которые были опубликованы на страницах журнала «Life» разных лет

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Легендарные фотографии, которые были опубликованы на страницах журнала «Life» разных летПодписаться на мой Instagram
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