Самые необычные существующие в мире свалки

Человек по существу своему создание не очень рачительное. Мы используем природные ресурсы, изготавливаем целую кучу вещей и продуктов, а потом просто берем и выкидываем все в мусор. Затем цикл начинается заново, а свалки отходов все растут и растут — когда-нибудь настанет момент и мусор накроет нас с головой. Посмотрите, к примеру, на вот эти свалки, которые выглядят настоящим безумием даже в современном мире сверхпотребления.
Свалка шин
Целых тридцать лет американец Эд Филбин собирал старые покрышки. Он отчего-то решил, что рано или поздно сумеет заработать на них денег и в 1982 году действительно каким-то образом убедил частную компанию купить все 42 миллиона шин. Начался великий проект по переработке резины, но в 1989 из-за удара молнии начался жуткий пожар, который не могли потушить целый месяц. На этом история странного предпринимателя подошла к концу.
Чернобыльская свалка техники
В ликвидации последствий самой ужасной технокатастрофы XX века участвовало невообразимое количество ресурсов. Часть техники закопали в могильники, часть легла в основу саркофага. И огромное количество до сих пор стоит в спецотстойнике у села Рассоха.
Авиабаза Девис-Монтен
Пожалуй, это самая необычная свалка в мире. Неподалеку от авиабазы Девис-Монтент, на площади в 6 500 гектаров стоит примерно 4000 самолетов. Да что самолеты — тут можно встретить даже несколько космических аппаратов!
Склад древесины
В 2005 году Северная Европа серьезно пострадала от урагана Гудрун. Поваленных деревьев оказалось столько, что бедным шведам пришлось создать отдельный склад. Сейчас его объем оценивается в 75 миллионов кубометров.
Стеклянный пляж
На побережье Северной Калифорнии расположен один из самых необычных пляжей мира. Он практически полностью покрыт кусочками разноцветного стекла и называется Sea Glass Beach. Вообще-то, в середине XX века на месте пляжа обреталась самая настоящая свалка, которую местные жители взяли и подожгли. Сгорело все, а стекло просто оплавилось. Море превратило острые осколки в гладкие и теперь пляж считается местной достопримечательностью.
Кладбище кораблей
В окрестностях Читтагонга, второго по величине города Бангладеша, расположено невероятное кладбище гигантских кораблей. Дело в том, что утилизация судов стоит очень больших денег, так что владельцам гораздо проще под покровом ночи привести их сюда и бросить. Местные жители только рады — металл служит им надежным источником приработка.
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