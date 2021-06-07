Самые необычные существующие в мире свалки

Человек по существу своему создание не очень рачительное. Мы используем природные ресурсы, изготавливаем целую кучу вещей и продуктов, а потом просто берем и выкидываем все в мусор. Затем цикл начинается заново, а свалки отходов все растут и растут — когда-нибудь настанет момент и мусор накроет нас с головой. Посмотрите, к примеру, на вот эти свалки, которые выглядят настоящим безумием даже в современном мире сверхпотребления.









Свалка шин

Чернобыльская свалка техники

Авиабаза Девис-Монтен

Склад древесины

Стеклянный пляж

Кладбище кораблей