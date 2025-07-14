История бананов в СССР: как появились экзотические фрукты в стране социализма

Бананы – это один из самых популярных и полезных фруктов, который любят все. Их сочный вкус, нежная текстура и питательные свойства делают их незаменимым продуктом в нашем рационе. Но уже давно не секрет, что в современном мире бананы не являются для нас экзотикой. Ведь их можно свободно найти на прилавках магазинов.
Бананы произвели хорошее впечатление на Сталина
На самом деле, все же некоторые граждане СССР были знакомы с бананами, но большая часть людей их никогда не видела, только по телевизору. Все дело в том, что этот экзотический фрукт изначально продавали лишь в столице, либо в крупных и густонаселённых регионах. Так давайте же разберемся в том, почему бананы были такой редкостью и их было очень трудно купить?
Ещё в дореволюционное время эти экзотические фрукты были повсюду. Они лежали на прилавках магазинов и рынках огромными гроздями в крупных городах. Конечно же, в то время это был достаточно дорогой продукт. Не все граждане хотели покупать его по такой цене. Но те у кого были финансовые возможности, с радостью приобретали эту изысканную продукцию. Иногда и простые граждане скупали этот продукт, но случалось это достаточно редко.
Эти фрукты можно было купить лишь в крупных городах
После того, как случилась Октябрьская революция, данные фрукты просто-напросто пропали из продажи. Граждане больше не могли их найти в свободном доступе. Теперь такая экзотика была доступна лишь партийной элите и их родственникам.власть все же задумалась о том, как разрешить данный вопрос. И уже к концу 30-х годов Сталин вспомнил об этом фрукте и они вновь появились в продаже.
Не секрет, что даже сам Сталин был в восторге от этого фрукта. Именно поэтому он решил познакомить с ним народ. Теперь бананы можно было купить не только в столичных городах, но и в республиканских центрах. Многим бананы пришлись по вкусу и они с радостью их приобретали. Но вот для тех людей, кто жил далеко от городов, такой возможности не предоставилось.
Иосиф Сталин/ Фото: brend.uz
Но вскоре для этого фрукта вновь настали тяжёлые времена. Ведь началась Вторая Мировая война. Перед страной стояли другие более важные вопросы, которые нужно было решать в экстренном порядке. Но по окончании военных действий, Сталин вновь занялся вопросом этих тропических плодов. Он приказал Анастасу Микояну закупить данные плоды для своей страны. Сам нарком пищевой промышленности не понимал Сталина, ведь он не был в восторге от этого удивительного фрукта. К тому же, в его голове было непонимание. Он думал лишь о том, почему в такое трудное время страна нуждается в этих фруктах? Но несмотря на разногласия, он выполнил просьбу Сталина и произвел их закупку. Теперь на прилавках магазинов вновь появились эти фрукты.
Но теперь на витринах вместо привычных жёлтых гроздей появились зелёные. Наверное, всем интересно узнать, почему так произошло? На самом деле все достаточно просто. Оказывается, что чаще всего правительство закупало зелёные недозрелые бананы. В магазины они попадали тоже в таком виде. Теперь, для того чтобы полакомиться этим тропическим фруктом, его нужно купить и подождать пару дней. Лучше всего они созревают в темноте, именно поэтому многие граждане оставляли их в тёмном и теплом месте.
Зелёные бананы / Фото: kholanhnambac.com
А откуда же завозили эти экзотические фрукты? В пятидесятых годах прошлого столетия основным поставщиком стал именно Китай. Чуть позже их транспортировка началась из Вьетнама. Оказывается, что для их закупки не использовали валюту. Страны решили действовать на основе бартерных условий. Так Советский Союз получал бананы, а другие страны, например, оружие и какое-либо техническое оборудование.
Страны также имели некоторые кредиты перед СССР, именно поэтому они поставляли данную продукцию для того, что погасить их. Но вскоре между Китаем и Советским Союзом произошел конфликт, и поставки прекратились. Главными монополистами в этом вопросе стали Вьетнам и Куба. Но даже в этом вопросе возникли некие трудности.Перевозка этих тропических даров из Кубы была достаточно сложной, именно поэтому количество поставляемой продукции было достаточно малым.
В Советский Союз бананы завозили из Китая, Вьетнама и Кубы
В советский период эти фрукты можно было купить не только в свежем виде. Оказывается, что не прилавках магазинов можно было найти даже вяленые. Эти продукты поставлялись из тропических краев, причем каждый край использовала свою упаковку. Например, продукция из КНР поступала на торговые площадки в жестяных банках. Вьетнам, в свою очередь делал их в специальном пакете. Интересно отметить, что даже сегодня многие могут обнаружить вьетнамский вариант вяленых бананов в магазинах. Внутри они сохраняют тот же вкус, что и был популярен с 70-х годов прошлого столетия.
Этот продукт стал популярным лакомством среди жителей СССР. Вяленые бананы были востребованы как долгосрочный и удобный продукт для хранения и употребления, особенно в условиях ограниченной доступности наисвежайших фруктов. Кроме того, вяленая продукция сохраняла свои полезные свойства и вкусовые качества, добавляя разнообразие в пищу многих советских граждан.
В советское время можно было найти даже вяленые бананы
В прошлом столетии данный фрукт был достаточно демократичным продуктом с точки зрения цены. Хотя многие граждане могли их купить, они этого не делали. Советские граждане распоряжались своим бюджетом немного иначе. В то время килограмм бананов стоил два рубля, что было эквивалентно цене десяти буханок хлеба. Это значит, что многие люди тратили финансы на основные продукты питания, вместо экзотических бананов.
Однако, ситуация с бананами изменилась только в 1991 году. Советские власти подписали указание, освобождая от налоговых обложений на импорт множество продуктов, включая и бананы. Это открыло двери для увеличения импорта бананов. В свою очередь, это сделало их доступными для всех. В результате изменений, импорт этих плодов значительно увеличился, а советским гражданам стало гораздо легче приобретать их.
Сейчас бананы свободно продаются в супермаркетах
Сейчас Российская Федерация получает поставки бананов от разных стран, таких как Коста-Рика, Эквадор, Филиппины и Колумбия. Благодаря развитию мировой торговли, эти плоды стали одним из наиболее распространенных фруктов для российских потребителей. Они стали частью ежедневного питания для многих людей и уже не считаются экзотическими продуктами.
Сейчас же очевидно, что бананы – это универсальный фрукт, который можно использовать как в свежем виде, так и для приготовления различных десертов и напитков. Один из самых простых способов приготовления блюда из бананов – это банановый смузи. Для его приготовления нужно просто смешать бананы с йогуртом или молоком и добавить по желанию другие фрукты или ягоды. Такой напиток получается очень вкусным и освежающим, идеальным для утреннего завтрака или перекуса.
Из бананов можно приготовить огромное количество блюд
Еще одним популярным блюдом из бананов является банановый хлеб. Для его приготовления нужно смешать размягченное масло, яйца, сахар, муку, разрыхлитель, молоко и, конечно же, мякоть бананов. Получившееся тесто выливается в форму и запекается в духовке. Банановый хлеб получается нежным, ароматным и вкусным.
Банановые панкейки / Фото: lovefood.com
Также из бананов можно приготовить банановые панкейки, банановые маффины, банановый пудинг, банановый коктейль и многое другое. Бананы идеально сочетаются с шоколадом, орехами, медом, корицей и другими продуктами, что позволяет создавать разнообразные и оригинальные блюда.
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