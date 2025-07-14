История бананов в СССР: как появились экзотические фрукты в стране социализма

Бананы произвели хорошее впечатление на Сталина

Эти фрукты можно было купить лишь в крупных городах

Иосиф Сталин/ Фото: brend.uz

Зелёные бананы / Фото: kholanhnambac.com

В Советский Союз бананы завозили из Китая, Вьетнама и Кубы

В советское время можно было найти даже вяленые бананы

Сейчас бананы свободно продаются в супермаркетах

Из бананов можно приготовить огромное количество блюд

Банановые панкейки / Фото: lovefood.com