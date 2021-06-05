13 гениальных способов использовать ополаскиватель для рта в быту!

Современный человек буквально помешан на гигиене. По крайней мере, даже в сравнении с предыдущим поколением. Большинство молодых людей не выйдут из дома без дезинфицирующей жидкости для рук (санитайзера) или влажных салфеток. И, конечно же, освежающей жевательной резинки. Более того, привычка дезинфицировать распространяется не только на ладони, но и полость рта. Не зря жидкость для ополаскивания наперебой рекомендуют стоматологи и самостоятельно прописывают себе «пациенты». Ведь помимо гигиенических нюансов это средство способно справиться еще с 13 бытовыми сложностями.

Начинаете день с ополаскивателя для полости рта? Не самая вредная привычка. Благодаря эвкалипту и ментолу в составе эти средства действительно неплохо освежают и даже бодрят. Метилсалицилат обладает заживляющими свойствами, а тимол – сильный антисептик. И это далеко не полный список стандартных ингредиентов в составе рядового ополаскивателя. И они же объясняют, как это средство способно решить 13 небольших бытовых сложностей разного характера.

С помощью ополаскивателя для полости рта можно:

1. Предотвратить перхоть

Ментол эффективен против перхоти, а также поможет тем, кто страдает от повышенной жирности кожи головы. После того, как вы воспользовались шампунем и кондиционером для волос, блогеры-экспериментаторы советуют смешать немного ополаскивателя с водой (1:1) и промыть шевелюру.Ментол эффективен против перхоти, а также поможет тем, кто страдает от повышенной жирности кожи головы.

2. Бороться с грибком ногтей

Смешайте ополаскиватель с уксусом (1:1), нанесите смесь на ватный диск и оставьте примочку на поражённой ногтевой пластине на 2-3 минуты. Повторяйте процедуру каждый день в течение нескольких недель.

3. Обрабатывать пирсинг

Дополнительная дезинфекция в таком деликатном вопросе ещё никому не мешала.

4. Дезинфицировать зубную щётку

Просто оставьте её на ночь в стакане с ополаскивателем.

5. Продезинфицировать стиральную машину и избавить бельё от неприятного запаха

Если решились на этот экстремальный метод, выбирайте исключительно бесцветный ополаскиватель.

6. Избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра

Пропитайте ватный диск ополаскивателем и закиньте в контейнер. А лучше выносите мусор как можно чаще.

7. Вместо дезодоранта

Борьба с бактериями и освежающий эффект – есть. Пятен на одежде и забитых пор – нет. Но перед походом в тренажёрный зал лучше выбрать что-то более надежное.

8. Освежить туалет

Залейте прямиком в «священное место» каждой квартиры колпачок ополаскивателя, оставьте жидкость, не смывая, на полчаса-час, а после проведите обычные гигиенические процедуры по очистке.

9. Продезинфицировать царапины и мозоли







Если под рукой нет перекиси водорода, спиртосодержащего средства или специального антисептика – обработайте повреждение ополаскивателем.

10. Снять зуд после укусов насекомых

Скажем «спасибо» ударной дозе ментола в составе!

11. Скорее избавиться от синяков

Делайте примочки каждый день. Правда, автор этого необычного лайфхака так и не отчиталась о результатах.

12. Избавиться от запаха чеснока или рыбы

Поможет не только для полости рта, но и для кожи рук. Просто ополосните ладони средством с выраженным ароматом ментола.

13. Продлить срок жизни растений

Чтобы срезанные цветы стояли дольше, добавьте в ёмкость с водой 2 столовых ложки ополаскивателя. А если обрабатывать комнатные растения раствором из 1 части ополаскивателя и 3 частей воды (перелив его во флакон с распылителем), это избавит их от плесени и грибка.