Как избавиться от колорадского жука: 5 проверенных способов и одно ноу-хау

Сколько ни пытается человечество прогнать колорадского жука (он же колорадский картофельный жук и картофельный листоед) со своих пасленовых культур, а все пока без толку. Из года в год настырный вредитель, опознать которого уже может даже детвора, упорно возвращается на облюбованные растения.

Чего только ни выдумывают находчивые славянские умы для того, чтобы отвадить колорадского жука от своих огородов. Тут тебе и проверенные "дедовские" способы, и новые технологии, и даже оригинальные изобретения – воплощение свежих мыслей гениального ума. В нашей подборке – самые популярные методы борьбы с колорадским жуком и новые, свежие идеи. Как же в очередной раз избавиться от колорадского жука?

Ручной сбор колорадского жука в пластиковую бутылку

Польза пластиковых бутылок для дачника давно оценена по достоинству и неоднократно воплощена из идей в реальность: ветряк для кротов, умывальник, ограждение для клумбы, капельный полив – вот скромный (но далеко не полный) список того, что сразу приходит в голову. А в отношении сбора колорадских жуков все еще проще. Старым "дедовским" способом вредителей поштучно собирают в открытую пластиковую бутылку, затем плотно закручивают пробкой и отправляют в мусорный контейнер.

Судьба картофельного листоеда решена. Если под рукой нет пластиковой бутылки, то можете собирать вредителей в любую герметично закрывающуюся посуду, которую впоследствии вам не жаль будет выбрасывать.

Колорадский жук стал настолько привычным явлением в огородах разных стран, что кое-где ему уже даже устанавливают памятники. Например, в конце прошлого века один из них был открыт в Венгрии по случаю "круглой даты" с момента появления вредителя в этой стране.

Выращивание устойчивых сортов картофеля

Как утверждал Альберт Эйнштейн, в этом в мире все относительно. Поэтому утверждать, что какой-то из сортов картофеля точно не подвержен воздействию колорадского жука, нельзя. Но существуют сорта, относительно устойчивые к вредителю. Это, например, Брянский надежный, Зарево, Каменский, Ласунок, Никулинский, Темп, Утро раннее и другие.

Растения от колорадского жука

А еще можно не дожидаться, пока картофельный листоед поселится на ваших пасленовых культурах, а предотвратить его появление, высадив или положив вблизи посадок растительность, которую этот вредитель не любит. Вам в помощь –посаженный в междурядьях и около гряд белый клевер, разложенный под кустами пасленовых свежескошенный чистотел, а также побеги можжевельника. Но с последним будьте осторожнее: помимо очевидной пользы, это растение может нанести и вред.

Народные средства от колорадского жука

Ну и как же без народных методов борьбы? Горчица, древесная зола, скорлупа грецкого ореха, лук на пару с чесноком и прочие-прочие-прочие ждут не дождутся, пока вы их измельчите и щедро осыплете полученным составом свои пасленовые посадки. А если не полениться, то можно и раствор приготовить. От такого повышенного внимания колорадский жук точно упадет в обморок.

Промышленные средства от колорадского жука

Здесь сознательно не употреблено слово "химия", поскольку средства против колорадского жука, изготовленные на специальных производствах, а не вашими собственными руками, необязательно являются химическими. Это могут быть биологические инсектициды, которые никоим образом не воздействуют на ваши огородные культуры, а вот с колорадским жуком борются нещадно. Среди таких средств, например, Битоксибациллин и Фитоверм.

Есть и более сильные препараты промышленного производства – Табу, Актара, Алатар, Кинмикс и другие. Как правило, ими протравливают клубни картофеля перед посадкой, опрыскивают подготовленные борозды либо применяют в период вегетации, но за некоторое время до начала сбора урожая.

Оригинальный механизм для сбора колорадского жука

Поскольку велосипед давно изобретен и собран, теперь можно его разобрать, взять оттуда полезные запчасти, дополнить щетками, а также некоторыми другими элементами и сконструировать из всего этого оригинальный механизм, который значительно облегчит сбор колорадского жука. Во время движения такой машины по междурядьям картофеля метелки вращаются, стряхивая жуков в самодельный металлический ящик, которым оснащен механизм. То есть, вам уже не нужно будет таскать по грядам ведро с керосином, держа во второй руке веник и аккуратно сметая им жуков в ведро.

Конечно, смастерить такое ноу-хау не каждому под силу, да и сомнения одолевают: а всех ли жуков оно соберет или контрольный обход придется проводить все с той же пластиковой бутылью, подбирая с почвы тех вредителей, которые таки ухитрились упасть мимо ящика?

Мы перечислили все популярные сегодня способы борьбы с колорадским жуком и некоторые лайфхаки упомянуть не забыли. Или все же о чем-то забыли? Напишите нам об этом в комментариях.