Природа - это самое удивительное явление планеты Земля, которая поражает своим могуществом и чудовищной организацией. Но самое удивительное качество природы - это жизнь, которая проявляется в каждом миллиметре земли нашей планеты. Поразительно, что из маленького семечка может вырасти как и огромное дерево-исполин секвойя, так и прекрасные цветы. Предлагаем вам взглянуть на необычные семена и растения, которые из них вырастают.



Секвойя











Львиный зев











Портулак











Мускатный орех











Некультивированные бананы











Герань











Клубника











Клубничное дерево











Клематис











Физалис или Китайский фонарик











Орех кешью











Пальма путешественников











