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Необычные семена и растения, которые из них вырастают

Природа - это самое удивительное явление планеты Земля, которая поражает своим могуществом и чудовищной организацией. Но самое удивительное качество природы - это жизнь, которая проявляется в каждом миллиметре земли нашей планеты. Поразительно, что из маленького семечка может вырасти как и огромное дерево-исполин секвойя, так и прекрасные цветы. Предлагаем вам взглянуть на необычные семена и растения, которые из них вырастают.

Секвойя

1

2

Львиный зев

3

4

Портулак

5

6

Мускатный орех

7

8

Некультивированные бананы

9

10

Герань

11

12

Клубника

13

14

Клубничное дерево

15

16

Клематис

17

18

Физалис или Китайский фонарик

19

20

Орех кешью

21

22

Пальма путешественников

23

24

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