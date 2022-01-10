Природа - это самое удивительное явление планеты Земля, которая поражает своим могуществом и чудовищной организацией. Но самое удивительное качество природы - это жизнь, которая проявляется в каждом миллиметре земли нашей планеты. Поразительно, что из маленького семечка может вырасти как и огромное дерево-исполин секвойя, так и прекрасные цветы. Предлагаем вам взглянуть на необычные семена и растения, которые из них вырастают.
Секвойя
Львиный зев
Портулак
Мускатный орех
Некультивированные бананы
Герань
Клубника
Клубничное дерево
Клематис
Физалис или Китайский фонарик
Орех кешью
Пальма путешественников
Необычные семена и растения, которые из них вырастают
Природа - это самое удивительное явление планеты Земля, которая поражает своим могуществом и чудовищной организацией. Но самое удивительное качество природы - это жизнь, которая проявляется в каждом миллиметре земли нашей планеты. Поразительно, что из маленького семечка может вырасти как и огромное дерево-исполин секвойя, так и прекрасные цветы. Предлагаем вам взглянуть на необычные семена и растения, которые из них вырастают.
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