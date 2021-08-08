Всё о выращивании парковых роз

Парковые розы – одна из нескольких больших групп этих всеми любимых садовых растений, различающихся по внешним признакам и особенностям выращивания. В группу парковых входят старинные розы, в том числе и декоративные виды окультуренного шиповника.

Такие растения долгие десятилетия успешно используются в озеленении садов, парков, дачных участков и городских клумб. Популярность парковые розы завоевали благодаря рекордной зимостойкости, неприхотливости в уходе и устойчивости к многим заболеваниям. А еще, разумеется, – за великолепные крупные кусты, обильное и красочное цветение и насыщенный аромат, которые никого не могут оставить равнодушным.

Поговорим сегодня о посадке и уходе за парковыми розами, чтобы и вы смогли поселить это чудо у себя на участке.





Посадка парковых розРозы парковые можно высаживать на участок как осенью, так и весной.





В первом случае, если вы правильно выбрали время за несколько недель до первых заморозков и не подморозили саженцы, розы успеют пустить корешки и к весне окрепнуть, получив приоритет в развитии перед посаженными весной.

В это же время, в сентябре, вы можете заняться черенкованием сильно разросшихся кустов парковых роз.

Если же вы выбрали весеннюю посадку, планируйте ее на конец апреля.

Полив парковых роз

Подкормка парковых роз

Обрезка парковых роз

Укрытие парковых роз на зиму

В любом случае заранее стоит присмотреть место для новых питомцев – достаточно освещенное (хотя и полутень не будет проблемой для парковых роз), хорошо проветриваемое, на некотором удалении от крупных деревьев (чтобы корням хватило питательных веществ).Почва для парковых роз должна быть рыхлой, среднекислой, с высоким содержанием гумуса. К излишне тяжелую почву полезно будет добавить немного песка, торфа или компоста, в слишком легкую – дерновую землю и навоз.Если вы планируете одиночное расположение кустов, ямки под саженцы парковых роз выкапывайте на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Если собираетесь создавать цельную живую изгородь, то отступайте на 50-100 см (в зависимости от сорта). Сами ямки должны быть размером около 90 см в диаметре и 70 см в глубину.У подготовленного саженца обновите срезы надземной части и корней (на 1-2 см), аккуратно расправьте корень и поместите растение в ямку, заглубив шейку примерно на 8 см. Оставшееся пространство заполните выкопанной из ямки землей с добавлением стакана золы под каждый кустик. Грунт несильно утрамбуйте и полейте в несколько заходов.После посадки саженцев почву регулярно поливают и мульчируют соломой либо торфяной крошкой.Основное развитие парковой розы – формирование корневой системы и стеблей – происходит в первые 2-3 года после посадки. Поэтому уход за растениями в это время должен быть особенно тщательным.Парковая роза предпочитает умеренно увлажненную почву – без пересыхания и переувлажнения грунта.Регулярный достаточно обильный полив производится в весенне-летний период – 2-3 раза в неделю в утренние или весенние часы. В сентябре обычно полив прекращают, чтобы не провоцировать разрастание поздних молодых побегов. Исключение делают лишь для особенно засушливых сезонов.Парковые розы рекомендуется поливать под корень, не задевая листья и цветы.Чтобы добиться пышного цветения, парковые розы необходимо грамотно подкармливать.Весной это перепревший навоз (полведра на куст) до начала активной вегетации и затем азотные удобрения (например, 20-30 г карбамида под куст), в середине и конце лета – калийно-фосфорные (на 10 л воды – 25 г суперфосфата и 10 г сульфата калия).Осенью (конец сентября – начало октября) перед наступлением заморозков можно еще раз удобрить парковую розу перепревшим навозом.Кусты многих парковых роз отличаются высоким (до 2 м!) ростом и впечатляющим объемом. Поэтому, чтобы растение оставалось здоровым и привлекательным, одним из главных этапов ухода за ним является грамотная обрезка.Молодые кустики стараются лишний раз не травмировать и обрезают лишь поврежденные побеги. По достижении розой возраста 2-3-х лет и более обрезка должна стать регулярной.Весной до распускания почек (обычно в апреле) проводят обрезку санитарную – удаляют отмершие, обмороженные, сухие веточки, а также слабые внутренние побеги.Осенью проводят обрезку омолаживающую – старые стебли обрезаются под основание у самой земли, а также убираются нецветущие побеги и самая мелкая поросль. В итоге новые сильные молодые побеги получают больше места и сил для роста.Не увлекитесь процессом, чтобы ежегодная обрезка из легкой формирующей не превратилась в травмирующую – тогда велики шансы, что у куста вообще не останется сил на цветение.Хотя большинство парковых роз отличается повышенной зимостойкостью, не стоит издеваться над растениями – обеспечьте им укрытие на зиму в наших широтах, розы будут благодарны. Особенно это касается молодых и ослабленных растений.Если это первая зимовка – окучьте кустики высокими холмиками земли, а стебли в несколько слоев оберните крафтовой бумагой.У взрослых растений окучивание производится компостом или торфом – 2-3 ведра под куст. Длинные стебли (особенно актуально это для плетистых сортов) пригните к земле и закрепите. Затем укройте кусты (например, еловым лапником, а сверху пленкой), а зимой не поленитесь набрасывать на них снег.Существуют и особенно зимостойкие парковые розы, не требующие укрытия. Среди таких сортов можно назвать следующие – Лавиния, Конрад Фердинанд Мейер, Пинк Гротендорст, Ганза, Ритаусма и др.Если у вас на участке есть свободное место, и вы все раздумываете, чем бы его украсить, выбирайте современные или старинные сорта парковых роз. Обещаем – не пожалеете!