Всё о выращивании парковых роз

Парковые розы – одна из нескольких больших групп этих всеми любимых садовых растений, различающихся по внешним признакам и особенностям выращивания. В группу парковых входят старинные розы, в том числе и декоративные виды окультуренного шиповника.
Такие растения долгие десятилетия успешно используются в озеленении садов, парков, дачных участков и городских клумб. Популярность парковые розы завоевали благодаря рекордной зимостойкости, неприхотливости в уходе и устойчивости к многим заболеваниям. А еще, разумеется, – за великолепные крупные кусты, обильное и красочное цветение и насыщенный аромат, которые никого не могут оставить равнодушным.
Поговорим сегодня о посадке и уходе за парковыми розами, чтобы и вы смогли поселить это чудо у себя на участке.
Посадка парковых розРозы парковые можно высаживать на участок как осенью, так и весной.
В первом случае, если вы правильно выбрали время за несколько недель до первых заморозков и не подморозили саженцы, розы успеют пустить корешки и к весне окрепнуть, получив приоритет в развитии перед посаженными весной.
В это же время, в сентябре, вы можете заняться черенкованием сильно разросшихся кустов парковых роз.
Если же вы выбрали весеннюю посадку, планируйте ее на конец апреля.
В любом случае заранее стоит присмотреть место для новых питомцев – достаточно освещенное (хотя и полутень не будет проблемой для парковых роз), хорошо проветриваемое, на некотором удалении от крупных деревьев (чтобы корням хватило питательных веществ).
Почва для парковых роз должна быть рыхлой, среднекислой, с высоким содержанием гумуса. К излишне тяжелую почву полезно будет добавить немного песка, торфа или компоста, в слишком легкую – дерновую землю и навоз.
Если вы планируете одиночное расположение кустов, ямки под саженцы парковых роз выкапывайте на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Если собираетесь создавать цельную живую изгородь, то отступайте на 50-100 см (в зависимости от сорта). Сами ямки должны быть размером около 90 см в диаметре и 70 см в глубину.
У подготовленного саженца обновите срезы надземной части и корней (на 1-2 см), аккуратно расправьте корень и поместите растение в ямку, заглубив шейку примерно на 8 см. Оставшееся пространство заполните выкопанной из ямки землей с добавлением стакана золы под каждый кустик. Грунт несильно утрамбуйте и полейте в несколько заходов.
После посадки саженцев почву регулярно поливают и мульчируют соломой либо торфяной крошкой.
Основное развитие парковой розы – формирование корневой системы и стеблей – происходит в первые 2-3 года после посадки. Поэтому уход за растениями в это время должен быть особенно тщательным.
Полив парковых роз
Парковая роза предпочитает умеренно увлажненную почву – без пересыхания и переувлажнения грунта.
Регулярный достаточно обильный полив производится в весенне-летний период – 2-3 раза в неделю в утренние или весенние часы. В сентябре обычно полив прекращают, чтобы не провоцировать разрастание поздних молодых побегов. Исключение делают лишь для особенно засушливых сезонов.
Парковые розы рекомендуется поливать под корень, не задевая листья и цветы.
Подкормка парковых роз
Чтобы добиться пышного цветения, парковые розы необходимо грамотно подкармливать.
Весной это перепревший навоз (полведра на куст) до начала активной вегетации и затем азотные удобрения (например, 20-30 г карбамида под куст), в середине и конце лета – калийно-фосфорные (на 10 л воды – 25 г суперфосфата и 10 г сульфата калия).
Осенью (конец сентября – начало октября) перед наступлением заморозков можно еще раз удобрить парковую розу перепревшим навозом.
Обрезка парковых роз
Кусты многих парковых роз отличаются высоким (до 2 м!) ростом и впечатляющим объемом. Поэтому, чтобы растение оставалось здоровым и привлекательным, одним из главных этапов ухода за ним является грамотная обрезка.
Молодые кустики стараются лишний раз не травмировать и обрезают лишь поврежденные побеги. По достижении розой возраста 2-3-х лет и более обрезка должна стать регулярной.
Весной до распускания почек (обычно в апреле) проводят обрезку санитарную – удаляют отмершие, обмороженные, сухие веточки, а также слабые внутренние побеги.
Осенью проводят обрезку омолаживающую – старые стебли обрезаются под основание у самой земли, а также убираются нецветущие побеги и самая мелкая поросль. В итоге новые сильные молодые побеги получают больше места и сил для роста.
Не увлекитесь процессом, чтобы ежегодная обрезка из легкой формирующей не превратилась в травмирующую – тогда велики шансы, что у куста вообще не останется сил на цветение.
Укрытие парковых роз на зиму
Хотя большинство парковых роз отличается повышенной зимостойкостью, не стоит издеваться над растениями – обеспечьте им укрытие на зиму в наших широтах, розы будут благодарны. Особенно это касается молодых и ослабленных растений.
Если это первая зимовка – окучьте кустики высокими холмиками земли, а стебли в несколько слоев оберните крафтовой бумагой.
У взрослых растений окучивание производится компостом или торфом – 2-3 ведра под куст. Длинные стебли (особенно актуально это для плетистых сортов) пригните к земле и закрепите. Затем укройте кусты (например, еловым лапником, а сверху пленкой), а зимой не поленитесь набрасывать на них снег.
Существуют и особенно зимостойкие парковые розы, не требующие укрытия. Среди таких сортов можно назвать следующие – Лавиния, Конрад Фердинанд Мейер, Пинк Гротендорст, Ганза, Ритаусма и др.
Если у вас на участке есть свободное место, и вы все раздумываете, чем бы его украсить, выбирайте современные или старинные сорта парковых роз. Обещаем – не пожалеете!
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