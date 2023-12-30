Маски из телятины, купание в уксусе и другие странные секреты красоты известных женщин прошлого

Cтранные секреты красоты известных женщин прошлого.
На какие только уловки не приходится идти женщинам, чтобы быть красивыми. Косметические салоны, дорогая косметика, спа-процедуры и пластика. Порой кажется, что красота требует чересчур много сил. Но все усилия современных женщин кажутся ничтожно малы, когда узнаёшь, на что шли ради красоты известные дамы прошлых веков.
1. Императрица Елизавета Баварская: маска для лица из сырой телятины
Императрица Елизавета Баварская.
Самой красивой женщиной на Земле в XIX веке считалась императрица Австрии Елизавета Баварская. Она была известна по всей Европе своей безупречной кожей и густыми каштановыми волосами, которые ниспадали до талии. Но это не далось ей легко. Чтобы сохранить свою кожу красивой, она делала маски из клубники у себя на руках, лице и шее, купалась в теплом оливковом масле и спала в маске для лица, выложенной изнутри сырой телятиной».
Питалась Елизавета тоже странно. Ее любимым блюдом был спрессованные сушеные курица, куропатка, оленина и говядина – по сути даже не «еда», а что-то вроде специи. И даже при своей идеальной фигуре она затягивала талию в корсет настолько туго, что окружность ее талии составляла всего 49,5 сантиметров. Она тратила три часа каждый день на расчесывание, главным образом потому, что ее волосы были настолько длинными, что запутывались в узлы. А когда ей в волосы вплетали ленты, они становились настолько тяжелыми, что у императрицы постоянно болела голова. Также из-за длины волос она почти никогда не выходила на улицу, чтобы ветер не испортил прическу.
2. Клеопатра: купание в ослином молоке
Царица Клеопатра.
Царица Клеопатра завоевала сердца самых могущественных людей. Возможно, она сумела добиться этого благодаря своей красоте… или уму и обаянию… или аромату навоза и насекомых. В конце концов, Клеопатра почти наверняка следовала привычным рецептам красоты своего времени, а это означало, что нужно было применять помаду, сделанную из раздавленных муравьев и… крокодильего навоза (который придавал ей пурпурный цвет).
Но Клеопатра не ограничивалась секретами красоты простолюдинов. Она была царицей, а это означало, что она могла позволить себе самую роскошную лечебную процедуру на то время: купание в кислом ослином молоке. Ее слуги ежедневно доили 700 ослиц, чтобы наполнить ванну их молоком. Затем, когда это молоко прокисало, Клеопатра принимала ванну. Теория заключалась в том, что эта процедура должна была предотвращать появление морщин или разглаживать их. И на самом деле это могло сработать. Лактоза превращается в молочную кислоту, которая может привести к тому, что поверхностный слой кожи на теле женщины начнет отслаиваться, открывая более гладкую, бесцветную кожу под ней.
3. Нефертити: убийственный макияж
Царица Нефертити.
Имя египетской царицы Нефертити означало «Красавица пришла», и она соответствовала своему имени. Нефертити была настолько красива, что в начале XX века ее скульптурный бюст вызвал международную сенсацию. Спустя более 3000 лет после ее смерти, лицо Нефертити было на первых полосах всех газет. И это неудивительно, ведь царица приложила немало усилий, чтобы хорошо выглядеть.
Правительниц во времена Нефертити хоронили в полном макияже, поэтому сегодня ученые смогли узнать секреты красоты Древнего Египта. Хотя гробницу Нефертити так и не сумели найти, гробницы ее современников дают довольно хорошее представление о том, как она ухаживала за собой. У Нефертити были сбриты все волосы на теле, с головы до ног. Она носила парик и подводила глаза штукой, которая называлась «кохл». А этот кохл в Древнем Египте делали из темной свинцовой руды галенита. Это означает, что Нефертити медленно убивала себя, отравляя организм свинцом каждый раз, когда она накладывала макияж. И это уже не говоря о том, что ее губная помада содержала бром-маннит, другое токсическое вещество, которое, как считается, отравило бы Нефертити задолго до того, как она повредила глаза свинцом.
4. Королева Англии Елизавета I: маски из свинца
Королева Англии и Ирландии Елизавета I.
Отравление себя свинцом - это была не мимолетная причуда. На самом деле, этот металл считался прекрасным косметическим средством в течение тысяч лет. В эпоху королевы Елизаветы I самым популярным продуктом для кожи была так называемая «Венецианская керамика» - смесь свинца и уксуса, которую женщины накладывали на кожу, чтобы она выглядела «фарфоровой».
Когда ей было 29 лет, Елизавета заразилась оспой, после которой у нее остались шрамы на коже. Королева считала унизительным показывать свои шрамы публично, и поэтому она покрывала каждый сантиметр своей кожи токсичной белой краской. Королева Елизавета использовала так много подобной косметики, что без нее она была совершенно неузнаваема. Однажды, когда граф Эссекс случайно увидел королеву без макияжа, он пошутил, что Елизавета спрятала «кривую тушу под толстым слоем венецианской керамики».
5. Мария-Антуанетта: тушеные голуби
Французская королева Мария Антуанетта.
Французская королева Мария Антуанетта не позволяла себе побаловаться тортиком. У нее была репутация красотки мирового класса, и она была полна решимости сохранить подобную репутацию. Как и императрица Елизавета, Мария Антуанетта ложилась спать с маской для лица, но делала ее из коньяка, яиц, сухого молока и лимона. Вроде довольно неплохо, хотя и звучит как какой-то рецепт коктейля. А вот утро королева начинала, умывая лицо специальным моющим средством из… голубей.
В те дни в тренде было косметическое средство «Eau Cosmetique de Pigeon», в состав которого входили, как гласила реклама, «тушеные голуби». Также, что интересно, королева переодевалась 3 раза в день, причем никогда не носила одно и то же дважды. Итак, каждый год она тратила 120 000 ливров на одежду (это эквивалентно примерно 4 миллионам долларов сегодня). Она, возможно, даже потворствовала популярной французской моде, подводя свои вены синим карандашом. В то время женщины во Франции хотели быть настолько худыми, чтобы «просвечиваться насквозь». Поэтому они подводили вены, пытаясь убедить мужчин, что у них прозрачная кожа.
6. Мария Стюарт: купание в вине
Королева Шотланди Мария Стюар.
Королева Шотландии Мария Стюарт не была красивой от природы. Она родилась с большим носом и слишком крупным подбородком. Но она была королевой, причем полной решимости быть красивой. Чтобы ее кожа была максимально и «сияющей», она заставляла своих слуг наполнять ее ванну белым вином. Мария была убеждена, что вино улучшает ее цвет лица. Это звучит декадентски, но на самом деле подобное люди все еще делают и сегодня, просто назвали винотерапией. Хотя стоит отметить, что современные винотерапевты на самом деле используют не обычное вино, содержащее алкоголь, а берут жмых, оставшийся после процесса виноделия.
7. Императрица Зоя Порфирородная: создание собственной косметической лаборатории
Императрица Зоя Порфирородная.
Императрица Зоя Порфирородная была одной из самых красивых женщин в Византийской империи. Тем не менее, она выглядела далеко не так хорошо в молодости. Но говорят, что даже в возрасте шестидесяти лет она все еще была похожа на 20-летнюю девушку.
Став императрицей, Зоя Порфирородная построила в императорском дворце целую лабораторию по созданию косметики сугубо для нее. Это была настоящая косметическая фабрика, ничуть не меньше тех, которые производили продукцию для целых стран. Но в этом случае Зоя была единственным клиентом. И это дало свои плоды - Зоя выглядела так хорошо, что мужчины, которые видели императрицу впервые, не могли поверить в ее возраст.
8. Лукреция Борджиа: мытье волос по несколько дней
Лукреция Борджиа.
Поэт лорд Байрон однажды сказал, что волосы Лукреции Борджиа была «самыми прекрасными, которые только можно было себе представить». На самом деле, он был влюблен в нее, причем так, что однажды украл прядь волос женщины и хранил их возле своей постели. Байрон восторгался не зря. Но он вряд ли знал, какой титанический труд Лукреция вложила в свою прическу, которая не была от природы золотистой и блестящей (у всех остальных в ее семье были темные волосы).
Лукреция же сделала свои волосы сияющими, как солнце, споласкивая их в щелоке и лимонном соке в течение нескольких часов, а затем высушивая их на солнце в течение большей части дня. Доходило до того, что она неоднократно отменяла поездки, чтобы вымыть волосы. Несколько писем Лукреции сохранились по сей день. В них она вежливо извиняется перед людьми и объясняет, что она опоздает на несколько дне, потому что «должна привести в порядок свою одежду и вымыть голову».
9. Елена Троянская: купание в уксусе
Елена Троянская.
Елена Троянская была настолько прекрасна, что из-за ней сложили головы сотни мужчин. Возможен, правда, и вариант, что все это было просто плодом воображения старого греческого поэта. Однако, даже если Гомер действительно выдумал эту историю, он прекрасно разбирался в косметических процедурах для женщин. Потому что рассказанная им в легенде процедура действительно работает.
Елена Троянская, как утверждалось в «Илиаде», купалась в уксусе. Каждый день ее слуги готовили для красавицы то, что фактически было ванной, наполненной кислотой. Сейчас ученые склонны предполагать, что она использовала яблочный уксус или что она разбавляла его водой. В конце концов, это делают и сегодня - купаются в смеси яблочного уксуса и воды. И это действительно работает, ведь уксус уравновешивает уровень pH в организме, что может иметь очищающий эффект. Но ничего не говорится о том, что Елена Троянская когда-либо добавляла воду. Она могла принимать ванну, наполненную до краев белым уксусом, как бы это не было неприятно.
10. Симонетта Веспуччи: мышьяк, пиявки и человеческая моча
Симонетта Веспуччи.
Даже если кто-то не знает это имя, он наверняка видел лицо Симонетты Веспуччи. Она была музой для некоторых из величайших художников эпохи Возрождения. Ее даже выбрали в качестве модели для самой богини любви в центре картины «Рождение Венеры». В эпоху Возрождения все хотели выглядеть как Симонетта. И поэтому многие скопировали ее режим красоты - пиявки, яды и прочие ужасы. Чтобы сохранить бледную красивую кожу, женщины во время Веспуччи прикладывали пиявки к ушам. Паразиты высасывали кровь с их лиц, оставляя их смертельно бледными. Тем не менее, те, кто не хотел заходить так далеко, всегда могли использовать маску для лица.
Женщины эпохи Возрождения смешивали хлебные крошки и яичные белки с уксусом, а затем накладывали смесь на лицо. Брови в то время должны были быть выщипаны или, в идеале, выжжены. Женщины удаляли свои волоски мышьяком и каменными квасцами, а потом посыпали депилированное место золотой пылью. Но это было ничто по сравнению с тем, что женщины делали бы, чтобы заполучить длинную золотую гриву волос на голове. Для Веспуччи это было естественно, но более бедные женщины, которые хотели ее скопировать, нашли свой собственный способ. Они отбеливали волосы в человеческой моче.
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