Полезная и простая маска, которая восстановит поврежденные волосы и ускорит их рост

Кто из нас не хочет иметь красивые здоровые волосы? Однако из-за краски, укладок и иных манипуляций они постепенно портятся, становятся ломкими и даже начинают сильно выпадать. Поэтому своим волосам безусловно нужно помогать. Отлично справляются же с этой задачей и домашние маски.

Например, эта простая маска способна восстановить даже самые поврежденные волосы, а также заметно ускорить их рост.

Вам потребуются:

простокваша;

мед;

эфирное масло иланг-иланг

На волосы средней длины вам потребуется 3 ст. л. простокваши или йогурта без сахара и добавок, 1 ст. л. меда и 3 капли эфирного масла иланг-иланг. Все ингредиенты смешиваем и наносим на волосы от корней до кончиков. Голову накрываем полиэтиленовой шапочкой, а также утепляем. Оставляем маску на 30 минут, после чего смываем шампунем.

Простокваша насыщает кожу головы и волосяные фолликулы витаминами и микроэлементами, укрепляет корни волос и увлажняет их по всей длине. Пользу же меда сложно переоценить, ведь в него входят более 400 полезных микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот, многие из которых особенно полезны для волос. Наконец масло иланг-иланг обладает очень богатым полезными веществами составом, благодаря которому оно эффективно оздоравливает кожу головы, придает волосам блеск и укрепляет их.

Уже после 2-3 маски вы заметите, что ломкость волос уменьшилась и они стали менее сухими, а через месяц вы увидите, как хорошо они отрасли. Эффективнее всего проделать курс таких масок: 1-2 раза в неделю в течение месяца, после чего можно сделать перерыв, а затем для профилактики делать такую маску несколько раз в месяц.

А ниже вы можете посмотреть видео с рецептом этой простой, но эффективной маски для восстановления и роста волос.