Чем поразил археологов тоннель под древнеегипетским храмом и приведёт ли он к могиле Клеопатры

Поиски гробницы знаменитой египетской царицы Клеопатры не прекращаются много лет. В 2021 году ученые уже было объявили, что захоронение найдено, однако потом появились разоблачающие это смелое заявление мнения. Теперь исследователи возлагают много надежд на удивительный лабиринт, который был найден недавно под храмом. Он был признан «геометрическим чудом» из-за своей необычной формы: прямоугольная нижняя часть и конусообразный верх. Археологи верят, что подземный тоннель когда-нибудь приведет их к загадочному захоронению.
Тоннель, имеющий двойника
Напомним, что последняя царица Древнего Египта Клеопатра VII – личность очень загадочная. Про её жизнь сложено много легенд и мифов, а точная причина её смерти до сих пор неизвестна. По одной из версий ученых, она погибла от смертельного укуса ядовитой змеи в возрасте 61 года.
Смерть Клеопатры. Картина...
Пару лет назад исследователи предположили, что гробница находится в храме Тапосирис Магна – святилище Исиды и Осириса. По их мнению, царица была похоронена вместе со своим возлюбленным и отцом её детей, полководцем Антонием. Тем более что тот при жизни не только официально признавал царицу своей женой, но и завещал похоронить себя не в Риме, а именно рядом с ней в Александрии.
Однако многие эксперты по Клеопатре тогда посчитали такую гипотезу маловероятной. Так, экс- министр древностей Египта Захи Хавасс пояснил, что этому нет никаких доказательств. По его мнению, Клеопатра покоится в индивидуальной гробнице, которую она, скорее всего, заранее построила возле своего дворца, но в настоящее время это место теперь находится под водой. Хавасс считал, что вряд ли это место возможно найти вообще, однако обнаруженный тоннель теперь делает предположения ученых более оптимистичными.
Образ Клеопатры окутан тайной.
Подземный коридор обнаружили под тем же самым величественным древним храмом (а точнее, его сохранившимися фрагментами), посвященным божеству Осирису. Учение делают сенсационное предположение: этот тоннель вполне может вести к давно утраченной гробнице Марка Антония и Клеопатры.
Хотя эти смелые заявления могут быть преувеличены, археологи не в первый раз предполагают, что этот древний город мог быть домом для столь сложной для поиска гробницы.
Один из интересных фактов.
Длина обнаруженного тоннеля – 1 километр и 305 метров. Расположен он на побережье Средиземного моря, частично – в скале, на глубине около 13 м под землей. Находку обнаружила доминиканско-египетская группа археологов, работающая в рамках миссии Университета Сан-Доминго.
Месторасположение тоннеля.
Назвав находку «инженерным чудом», руководитель раскопок доктор Кэтлин Мартинс сказала, что архитектурное строение тоннеля очень похоже на геометрию другого подземного коридора – Эвпалинос, – расположенного в Греции. Этот древний тоннель имеет схожую длину, 1036 метров, и проходит через гору Кастро. До того как обрушиться он выполнял роль акведука.
Тоннель в Египте тоже полуобрушен. Как известно ученым, в этом районе побережья Египта в период с 320 по 1303 гг. произошло не менее 23 землетрясений, что и привело к разрушению подземного коридора.
Тоннель назвали геометрическим чудом.
Нашли даже сокровища
Некоторые ученые скептически относятся к надежде, что тоннель приведет к гробнице царицы. Однако они не сомневаются, что дальнейшие археологические работы на Тапосирис Магна, действительно, могут когда-нибудь раскрыть тайну местоположения этого чрезвычайно важного для историков захоронения.
Глубина расположения тоннеля – 13 метров.
Кстати, в тоннеле были обнаружены сокровища. Это монеты, на которых нанесены имя и профиль царицы Клеопатры и Александра Македонского, статуэтки, изображающие богиню Исиду, очень почитаемую египетской царицей, а также человеческие останки (по мнению ученых – греко-римлян).
Также рядом с храмом были обнаружены две головы, сделанные из алебастра (одна из них, скорее всего, является фрагментом статуи Сфинкса).
Археологи нашли интересные артефакты.
Кроме того, как выяснили ученые, часть этого тоннеля находится под водой, в Средиземном море. Под глиняными отложениями нашли керамические сосуды. Возможно, именно там, в ныне затопленной части тоннеля, находится гробница.
Часть тоннеля была затоплена.
В ходе работ ученые также нашли сеть туннелей, которые тянутся от озера Кинг-Мариотт до Средиземного моря, и 16 древнегреческих либо древнеримских захоронений, расположенных внутри высеченных в скале гробниц.
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