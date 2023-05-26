Что такое закрытый клуб ЭГОТ, кого туда берут и почему простые смертные в восторге от списка лауреат

Кто входит в число избранных: лауреаты ЭГОТ

Филипп Майкл Томас

Премии «Эмми», «Грэмми», «Оскаром» и «Тони»

Все четыре премии Роберт Лопес завоевал всего за десять лет

Ричард Роджерс, первый в списке ЭГОТ

Вупи Голдберг была удостоена всех четырех наград к 2002 году

Чей набор ЭГОТ ценится больше

Джон Ледженд

Барбра Стрейзанд

Лайза Миннелли получила в 1972 году «Оскар» за роль в фильме «Кабаре»

Джеймс Эрл Джонс

Куда дальше? Лауреаты ПЭГОТ

Линн Редгрейв, анти-ЭГОТ