Что такое закрытый клуб ЭГОТ, кого туда берут и почему простые смертные в восторге от списка лауреат

Лауреатов «Оскара» или «Эмми», «Тони» или «Грэмми» - сотни, если не тысячи. А вот тех, кому на протяжении своей карьеры удалось получить все четыре вида заветных статуэток, гораздо меньше – пара десятков. Приобщиться к узкому кругу избранных, ЭГОТ, – достижение серьезное, и сравниться с ним может разве что принадлежность к числу лауреатов ПЭГОТ.
Кто входит в число избранных: лауреаты ЭГОТ
Интересно, что «изобретатель» этого титула так и не удостоился ни одной номинации на «Эмми», «Грэмми», «Оскар» или «Тони». Идею подал актер Филипп Майкл Томас, знакомый зрителям по роли в популярном сериале восьмидесятых «Полиция Майами», где он сыграл в паре с Доном Джонсоном. Томас объявил своей целью получение всех четырех главных американских премий, которые мог завоевать как артист, и даже носил золотой медальон с четырьмя этими буквами. Увы, пока актер так и остается на старте, не будучи ни разу номинированным на какую-либо из этих премий, зато придуманный им термин дал жизнь целому «клубу ЭГОТ».
Филипп Майкл Томас
«Эмми» - премия за достижения в американской телевизионной индустрии, «Грэмми» присуждается за лучшие проекты в музыке, «Оскар» - самая почетная награда для деятелей киноискусства, «Тони» - для тех, кто занят театром. Лауреатов ЭГОТ стали особенно выделять в прошлом десятилетии, когда одна из героинь популярного ситкома «Студия 30» озвучила для себя такую цель.
Премии «Эмми», «Грэмми», «Оскаром» и «Тони»
Оказалось, что к моменту появления титула довольно много артистов уже могли похвастаться этим достижением. Всего же на настоящий момент шестнадцать человек являются обладателями всех четырех премий, один из них даже стал обладателем «двойного комплекта» ЭГОТ, это автор песен и мюзиклов Роберт Лопес, который к тому же оказался самым молодым из шестнадцати и быстрее всех получивший этозвание.
Все четыре премии Роберт Лопес завоевал всего за десять лет
А самым первым из награжденных «Эмми», «Грэмми», «Оскаром» и «Тони» стал композитор Ричард Роджерс, завершающей наградой в этом комплекте стала «Эмми», выигранная в 1962 году. Всего Роджерс получил тринадцать премий, а первой стал «Оскар» 1945 года за лучшую песню к фильму «Ярмарка».
Среди женщин впервые удостоенной четырьмя премиями стала актриса Хелен Хейс, обладательница «Оскара» за роль второго плана в фильме «Аэропорт». Между получением первой награды и «Грэмми», которая завершила «комплект», прошло 45 лет.
Ричард Роджерс, первый в списке ЭГОТ
Одри Хепберн получила премии «Эмми» и «Грэмми» посмертно, в 1993 и в 1994 году, эти награды сделала ее пятым по счету обладателей ЭГОТ.
А первым чернокожим лауреатом ЭГОТ стал Джон Ледженд, кстати, ставший среди обладателей этого титула лидером по числе завоеванных «Грэмми» - одиннадцать статуэток!
Первая афроамериканка, вошедшая в «клуб ЭГОТ», - Вупи Голдберг, лауреат премии «Оскар» за роль второго плана в фильме 1991 года «Привидение». Правда, условное членство в этом клубе порой засчитывается лишь при наличии одной из разновидностей «Эмми», другая признается менее престижной.
Вупи Голдберг была удостоена всех четырех наград к 2002 году
Чей набор ЭГОТ ценится больше
Премия «Эмми» за заслуги в телевизионной индустрии вручается в одной из двух вариаций - «прайм-таймовая Эмми» и «дневная Эмми». Поскольку получить признание за шоу в прайм-тайм куда сложнее, первая нередко и признается составляющим ЭГОТ. Вупи Голдберг, как и Роберт Лопес, например, получили свои «дневные Эмми», таким образом отведя себе несколько спорное место на Олимпе американского шоу-бизнеса.
Джон Ледженд
То же с разграничением конкурентных премий и специальных, почетных. В число шестнадцати лауреатов ЭГОТ входят те артисты, что завоевали четыре вида наград в конкурентных номинациях. Еще пятеро удостоились одной из премий в специальной номинации «по особым основаниям», – и пусть лишь на совести читающего остается решать, достойны они того или нет.
Барбра Стрейзанд
Например, Барбра Стрейзанд, обладательница премии «Тони» как «Звезда десятилетия». Актриса также получила 10 премий «Грэмми» за свою карьеру, а в 1968 году была награждена «Оскаром» за лучшую женскую роль в фильме «Смешная девчонка».
А Лайзе Миннелли в 1990 году была вручена премия «Грэмми» за вклад в развитие музыкальной индустрии.
Лайза Миннелли получила в 1972 году «Оскар» за роль в фильме «Кабаре»
В эту компанию можно включить и «голос» Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны» - Джеймса Эрла Джонса, который в 2011 году удостоился почетной премии «Оскар», а еще – актера Гарри Белафонте и композитора Куинси Джонса.
Кроме упомянутых знаменитостей, обладателями четырех видов статуэток ЭГОТ, уже в конкурентных номинациях, стали актриса Рита Морено, актер Джон Гилгуд, композиторы Марвин Хэмлиш, Джонатан Туник, Эндрю Ллойд Уэббер и Алан Менкен, режиссеры Мел Брукс и Майк Николс, продюсер Скотт Рудин, драматург Тим Райс.
Джеймс Эрл Джонс
Куда дальше? Лауреаты ПЭГОТ
Оказалось, однако, что можно подняться еще выше, и вот в дополнение к ЭГОТ появился и ПЭГОТ, правда, есть некоторые расхождения в расшифровке буквы «П». Согласно одному взгляду, речь идет о тех лауреатах ЭГОТ, что получили еще и Премию Пибоди. Эта награда вручается с 1941 года за достижения в области радио и телевидения журналистам и создателям разного рода программ – образовательных, развлекательных и других.
Линн Редгрейв, анти-ЭГОТ
В этот список можно включить Барбру Стрейзанд, Майка Николса и Риту Морено.
Другой вариант пятой награды в комплекте предлагает Пулитцеровскую премию, которая вручается за заслуги в области литературы, журналистики, театра и музыки. В этом случае к лауреатам ПЭГОТ относятся Ричард Роджерс и Марвин Хэмлиш.
А чтобы дополнить картину, нельзя не упомянуть единственного лауреата «Анти-ЭГОТ», Линн Редгрейв, младшая сестра Ванессы Редгрейв, которая номинировалась на каждую из четырех премий, но за всю свою жизнь не была награждена ни одной из них.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии