Психопаты — кто они?

Асоциальные психопаты
Как только у них возникают сложные жизненные ситуации и события развиваются не так, как они хотели бы, когда их желания не удовлетворяются, они немедленно демонстрируют свое раздражение, совершенно не считаясь с реакцией окружающих. Их ничто не останавливает. В состоянии ярости они могут переходить к прямой агрессии.
Это поведение, игнорирующее социальные нормы, получило название психопатического. Среди лиц, совершающих преступления, так называемых асоциальных психопатов очень много. К счастью для всех нас, психопатия не освобождает от уголовной ответственности, ибо это не психическое заболевание, а особенности развития личности. В чем же отличие нормальных людей от психопатов в целом, и асоциальных психопатов в частности?
У нормальных людей есть очень сильные сдерживающие механизмы — их социальные мотивы. Это такая внутренняя потребность не просто соблюдать принятые нормы поведения, а всей своей сущностью соответствовать им, быть хорошим человеком в собственных глазах. Благодаря этим мотивам мы испытываем эмпатию, можем поставить себя на место другого. И за эмоциональный срыв, за жестокость по отношению к другому расплачиваемся прежде всего потерей любви и уважения к самому себе. Социальные мотивы формируются в процессе воспитания. В самом раннем детстве ребенок перенимает их от тех, кто его окружает, тех, кто его любит, кого он любит и на кого хочет быть похожим.
И в этом — принципиальное отличие человека от животных. У животных внутри одного вида действуют врожденные, биологически обусловленные социальные инстинкты, автоматически предотвращающие взаимное истребление. Когда один из дерущихся волков чувствует себя побежденным, он покорно подставляет победителю шею. И победитель, как бы он ни был разгорячен сражением, не впивается в его шею зубами и не убивает соперника. Это не благородство. Это — действие социального инстинкта.
Человек же не рождается с социальными инстинктами, и если у него не развились социальные мотивы, он может быть гораздо опаснее для окружающих, чем дикий зверь. От преступления его удерживает только страх наказания. Но над асоциальными психопатами не властен и он. Почему? Потому что у них отсутствие социальных мотивов сочетается с особенностями темперамента и мышления: они импульсивны и не способны оценить возможные последствия своего поведения. А это ведет к нарушению самоконтроля. Благо, особенности личности асоциальных психопатов часто бросаются в глаза и могут служить предостережением для окружающих. Что делает асоциальную психопатию в каком-то смысле менее опасной, чем психопатию социальную.
Социальные психопаты
Выявить их гораздо сложнее. С первого взгляда они производят хорошее впечатление, и кажется, проявляют интерес и внимание к окружающим. Их поведение упорядочено, у них нет неуправляемых эмоциональных взрывов… И вдруг выясняется, что этот человек способен совершить за вашей спиной любую гнусность — лишь бы это осталось в тайне.
Я знал женщину, весьма успешно руководившую большой академической программой в одном университете. Она казалась человеком доброжелательным и сочувствующим, помогала попавшим в тяжелую ситуацию, была терпима — и особенно к слабым. И вдруг я узнаю от случайной свидетельницы о разговоре этой женщины с проректором университета. Она очень ясно намекнула, что рекомендует уволить сотрудницу ее программы — не просто одну из лучших преподавательниц университета, но женщину, в тот момент находившуюся в очень сложной жизненной ситуации. Руководительница проекта решила уволить ее «чужими руками», зная, что у проректора с чиновничьей психологией эта преподавательница вызывает раздражение своим естественным чувством собственного достоинства и независимостью.
И тут, сопоставив еще несколько фактов, я понял, что такое же чувство раздражения она вызывает у самой руководительницы программы, что она всегда поддерживала не просто несчастных и обиженных судьбой, а только тех, кого считала ниже себя и рядом с кем ощущала свое превосходство. А рядом с теми, у кого были основания для самоуважения, она чувствовала себя дискомфортно и испытывала сильное желание подставить их под удар. Но желательно незаметно — она ведь хорошо знала, что так вести себя не принято, и умела рассчитывать свои ходы.
Таково поведение социальных психопатов. Как и у асоциальных психопатов, у них отсутствуют социальные мотивы. Если они испытывают к кому-то ревность и зависть (а испытывают они их очень часто), никакие моральные нормы, так и не ставшие их собственными мотивами, не могут их остановить. Но у них сохранен контроль над своим поведением. Они не импульсивны, их поступки упорядочены и расчетливы. Они хорошо знают, как полагается себя вести, чтобы не вызвать осуждения.
При этом социальные психопаты могут совершать чудовищные преступления по отношению к людям, которые не вызывают у них личной неприязни. Главное, чтобы им самим ничего при этом не угрожало. Из их рядов вышли монстры, пытавшие и убивавшие совершенно беззащитных людей в концентрационных лагерях. В тяжких условиях войн оказывается, что людей без социальных мотивов гораздо больше, чем мы могли предполагать. Они искренне считают свою готовность выполнять безнравственные приказы добросовестным исполнением долга, а сам приказ — оправданием любого поведения. Более того, то, что они совершают, не вызывает в их душе никакого внутреннего конфликта! Скажем, во время суда над руководителем отдела гестапо Адольфом Эйхманом выяснилось, что этот скучный и упорядоченный чиновник совершенно спокойно осуществлял массовый геноцид, хотя его жертвы не вызывали у него личной враждебности. И это ничуть не помешало ему наладить детально разработанный план их «промышленного» уничтожения. Эйхман — типичный представитель социальных психопатов.
Что мы можем противопоставить психопатии? Родителям необходимо помнить, что социальные мотивы начинают формироваться с раннего детства, если дети чувствуют теплое отношение к ним и если от них ждут встречного тепла. Тесная эмоциональная связь с теми, к кому дети привязаны (родители, бабушки и дедушки), желание, чтобы эти близкие люди их любили, а не просто заботились о них, способствует развитию социальных мотивов. Если проявление ребенком сочувствия к другим и его потребность сделать кому-то приятное постоянно поддерживается и одобряется близкими, тогда шансы на развитие психопатии сводятся к минимуму.
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