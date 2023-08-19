Необычные блюда из сезонных овощей

Конец лета — время сбора урожая, а значит, у нас в изобилии появляются разнообразные свежие овощи. Не спешите делать из них заготовки на зиму, ведь из овощей можно приготовить множество вкусных блюд и насладиться ими прямо сейчас. А чтобы вы не ломали голову, что бы такого приготовить, мы собрали для вас несколько проверенных рецептов.



Овощная лазанья

Баклажаны, запеченые с сыром

Оладьи из кабачков

Томатный суп-пюре

Картофель по-деревенски

Рататуй

Теплый салат из кабачков и баклажанов

Омлет по-испански