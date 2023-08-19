Необычные блюда из сезонных овощей

Конец лета — время сбора урожая, а значит, у нас в изобилии появляются разнообразные свежие овощи. Не спешите делать из них заготовки на зиму, ведь из овощей можно приготовить множество вкусных блюд и насладиться ими прямо сейчас. А чтобы вы не ломали голову, что бы такого приготовить, мы собрали для вас несколько проверенных рецептов.
Овощная лазанья
Классическая лазанья готовится с добавлением мясного фарша, но овощная лазанья не уступает ей по вкусу. Поклонников у этого блюда не меньше, к тому же это идеальный рецепт для вегетерианцев.
Вам понадобятся:
листы лазаньи — 6 шт.
перец сладкий — 1 шт.
лук — 1 шт.
цукини — 1 шт.
томатная паста — 300 г
сыр — 100 г
базилик
Приготовление:
Все овощи нарезать очень мелко. Так они приготовятся быстрее, а лазанья не будет рассыпаться. Разогреть на сковороде оливковое масло. Отправить в сковороду лук и обжаривать 5 минут. К луку добавить перец, хорошо перемешать и обжаривать ещё минуты три. В конце добавить цукини. Обжаривать еще минут пять. Пока дожариваются овощи, натереть сыр на крупной терке. Дно формы для запекания (хорошо подходит прямоугольная) смазать тонким слоем томатной пасты. Выложить первый слой листов пасты. Предварительно листы не отваривать. Каждый слой должен быть полностью покрыт листами, при необходимости можно отламывать от листов нужные кусочки. Сверху на листы снова нанести томатную пасту, затем разложить обжаренные овощи и посыпать сыром. Сверху выложить следующий слой листов и начинки. Верний слой тоже посыпать сыром. Выпекать в духовке при 180 градусах 40-50 минут. Готовой лазанье дать постоять минут 10, затем разрезать на квадратики.
Баклажаны, запеченые с сыром
Баклажаны, запеченные под сыром, всем известный рецепт. Для разнообразия можно положить сверху второй кусочек баклажана, и получится новое интересное блюдо. Попробуйте!
Вам понадобятся:
баклажаны — 2 шт.
сыр
помидоры — 2-3 шт.
базилик
оливковое масло
соль
перец
Приготовление:
Баклажаны нарезать дисками в примерно в 1 см толщиной, присыпать солью и оставить на 1-2 часа, чтобы овощи дали сок. Нарезать мелко помидоры. Базилик измельчить в блендере до пастообразной массы, заправить солью и маслом (можно также выдавить чеснок). Когда баклажаны готовы, промокнуть их бумажным полотенцем и обжарить до готовности (на сковороде-гриль или обычной). Нагреть духовку до 200 градусов. Нарезать сыр. Обжаренные диски баклажанов выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, смазать их пастой из базилика. На половину дисков выложить кусочки сыра и закрыть вторым баклажаном. Отправить в духовку на пару минут, пока сыр не расплавится. Затем выложить на тарелки, добавить нарезанные помидоры, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.
Оладьи из кабачков
Нехитрое, но очень вкусное блюдо. При правильной дозировке масла совсем не навредит фигуре.
Вам понадобятся:
кабачки — 2 шт.
лук (по желанию)
яйцо — 1 шт.
укроп
соль и перец по вкусу
мука или сухари
масло для жарки
сметана для сервировки
Приготовление:
В миске смешать натертые кабачки, лук, укроп, соль и перец. Перемешать до однородности. Добавить муку или сухари до получения консистенции, из которой можно сформировать оладьи. Хорошо разогреть в сковороде масло. Затем выложить оладьи и обжарить до золотистой корочки с одной стороны, около 5 минут. Перевернуть оладьи и обжарить вторую сторону. Снять со сковороды и выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавать горячими со сметаной.
Томатный суп-пюре
Помидоры долго не хранятся, а дачный урожай порой так велик, что быстро не съешь. Такой супчик поможет справиться с большим количеством помидоров, к тому же он действительно вкусный.
Вам понадобятся:
помидоры — 2 кг
лук репчатый — 1 шт.
чеснок — 1 головка
травы по вкусу (базилик, тимьян, орегано)
сливки — 200 г (по желанию)
соль — 1 ½ ч. л.
сахар — 2 ч. л.
оливковое масло
Приготовление:
С помидоров нужно снять кожицу. Для этого сделать крестообразные надрезы и ошпарить томаты кипятком. Нарезать помидоры дольками, сложить в форму для запекания вместе с крупно порезанным чесноком. Запекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 40 — 45 минут. Пока помидоры запекаются, нарезать лук кубиками и тушить на оливковом масле в кастрюле примерно 5 минут до мягкости. Добавить к луку готовые помидоры, долить воды и довести до кипения. Измельчить блендером помидорную массу, добавить сливки (тут дело вкуса, без сливок тоже получится отлично), сахар, специи, соль по вкусу и дать покипеть еще минуты три. Затем разлить по тарелкам. К такому супчику хорошо подойдут гренки или сухарики.
Картофель по-деревенски
Когда картофель свежий, да и еще и приправлен травами и чесноком — никакого мяса не нужно! Хотя, конечно, можно его приготовить и на гарнир.
Вам понадобятся:
картофель — 500 г
масло растительное
чеснок (по желанию) — 2-3 зубчика
любые травы (базилик, тимьян, орегано либо готовая смесь)
соль, перец по вкусу
свежая зелень для украшения
Приготовление:
Духовку разогреть до 170 градусов. Если картофель молодой можно тщательно помыть его щеткой, не очищая, либо почистить, если кожица толстая. Нарезать картофель дольками. Чеснок очистить и пропустить через пресс. В миску налить растительное масло, добавить чеснок, соль и травы. Хорошо перемешать. Положить картофель в миску со специями, тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был смазан маслом. Выложить картофель на противень одним слоем и отправить в разогретую духовку. Запекать картофель по-деревенски в течение 25 минут, затем перевернуть кусочки на другую сторону и запекать еще 15 минут. Выложить картофель на блюдо, украсить укропом.
Рататуй
Наверное, все помнят одноименный мультфильм про мышонка-повара. Если давно хотели повторить его коронное блюдо, вот вам рецепт.
Вам понадобятся:
баклажаны — 2 шт.
для томатного соуса:
цукини (или кабачки) — 1-2 шт.
помидоры — 4 шт.
помидоры — 4-5 шт.
лук репчатый — 1 шт.
острый красный перец — по вкусу
перец сладкий — 1 шт.
зелень петрушки — 2-3 веточки
оливковое масло — 1-2 столовых ложки
чеснок — 1 зубчик
сахар — по вкусу
оливковое масло — 3 ст. л.
соль
свежемолотый перец
Приготовление:
Баклажаны нарезать тонкими кружками, толщиной 2-3 мм. Посыпать солью и оставить на 20-30 минут (этот шаг можно пропустить, если уверены, что баклажаны не будут горчить). Затем промыть от соли и обсушить. Цукини нарезать такими же кружками, как и баклажаны. Помидоры и нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров). Приготовить томатный соус. Для этого очистить и мелко нарезать лук. Перец очистить от семян и нарезать маленькими кубиками. Помидоры очистить от кожицы и измельчить в блендере (или нарезать кубиками). Разогреть масло в сковороде, выложить лук, немного посолить и обжарить до мягкости. Положить перец и жарить, помешивая, 5 минут. Добавить измельченную мякоть помидоров, посолить, поперчить, добавить сахар и перемешать. Тушить на слабом огне, изредка помешивая, 10-15 минут (можно добавить в соус рубленую зелень базилика или петрушки). На дно формы для запекания выложить половину томатного соуса (оставшийся соус отложить для подачи). Уложить овощи, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка. Таким образом укладывать овощи, пока не будет заполнена вся форма. Соединить мелко нарезанные петрушку, острый перец (по желанию), чеснок и перемешать. Рататуй посолить, посыпать рубленой зеленью с чесноком и перцем, и сбрызнуть маслом. Накрыть форму пергаментной бумагой и запекать 1 час в нагретой до 190-200°C духовке. Вынуть блюдо из духовки и дать настояться 10 минут. Овощи выложить на тарелку и подать с оставшимся томатным соусом.
Теплый салат из кабачков и баклажанов
Такой салат можно подавать как самотоятельное блюдо, а можно превратить его в гарнир — универсальная вещь.
Вам понадобятся:
баклажаны — 2 шт.
кабачки — 2 шт.
сладкий перец — 1 шт.
зелень
соль
оливковое масло
бальзамический уксус (либо другая заправка на ваш вкус)
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 градусов. Овощи произвольно нарезать, кусочки не должны быть слишком толстыми, так лучше пропечется. Выложить овощи на противень, сбрызнуть маслом и выпекать в течение 30-40 минут до готовности, периодически перемешивая. Дать овощам немного остыть, затем выложить на большую тарелку. Добавить нарезанную зелень, еще немного сбрызнуть оливковым маслом, хорошо посолить и добавить бальзамический уксус или другую заправку.
Омлет по-испански
Омлет можно готовить не только на завтрак. Стоит добавить в него кабачок и картофель, и он превратится в полноценный ужин. Сытный и легкий одновременно.
Вам понадобятся:
кабачок или цукини — 2 шт.
картофель — 3-4 шт.
чеснок — 2 зубчика
яйца — 6 шт.
соль
перец
травы или зелень по вкусу
Приготовление:
Кабачки и очищенный картофель нарезать кружками. Обжарить кабачки до мягкости и переложить их в миску. Затем подрумянить картофель с добавлением рубленого чеснока. Переложить в сковороду цукини, залить овощи смесью из взбитых яиц, соли, перца и зелени или сушеных трав. Жарить омлет еще 10 минут, и можно подавать его к столу.
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