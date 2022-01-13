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Идеи дизайна для экономии места

Идеи дизайна для экономии места

Учитывая, сколько времени большинство из нас проводит в домашних условиях, вполне логичным будет сделать из своего гнездышка что-то необычное, уютное и потрясающее.


Но как быть тем, кто живет в небольших квартирах? Как сэкономить место и наполнить дом стильными вещами? Вот подборка креативных идей, как сэкономить место у себя в доме.

Идеи дизайна для экономии места

Это не шкаф с цветными вставками.

Идеи дизайна для экономии места

Это стол и стулья, которые прячутся в этом шкафу.

Идеи дизайна для экономии места

Легким движением руки диван превращается.

Идеи дизайна для экономии места

В двухъярусную кровать.

Идеи дизайна для экономии места

Вы видите обеденный стол и стулья.

Идеи дизайна для экономии места

А вот так будет выглядеть стол с задвинутыми стульями.

Идеи дизайна для экономии места

Как правило очень много места занимают столы. Но если стол откидной, то проблема экономии пространства решится сама собой.

Идеи дизайна для экономии места

Не только мебель способна экономить место. Даже такие мелочи, как кухонная утварь, способны занять много свободного пространства.

Идеи дизайна для экономии места

Диван с полками превращается.

Идеи дизайна для экономии места

В уютную двуспальную кровать.

Идеи дизайна для экономии места

Куда деть десятки книг, без использования книжного шкафа? Создать кресло-шкаф. Согласитесь, удобно расположившись в кресле сразу взять интересную книгу.

Идеи дизайна для экономии места

Мангал не обязательно везде таскать с собой. Можно просто закрепить его к стене.

Идеи дизайна для экономии места

Оригинальный милый диван.

Идеи дизайна для экономии места

Который легко превращается в столик, а подушки пойдут в качестве сидений.


Идеи дизайна для экономии места

Если вы давно мечтали о биллиардном столе, но не знали куда его поместить, то данный стол прекрасно решает вашу задачу.

Идеи дизайна для экономии места

Как правило гладильная доска является бельмом в глазу в современной комнате. Но она прекрасно впишется в интерьер в качестве зеркала.

Идеи дизайна для экономии места

Кто-то мечтает о бильярдном столе, а кто-то о столе для пинг-понга. Оба этих стола занимают очень много места, если не подойти к делу творчески. Дверь-стол для пинг-понга отличное решение.

Идеи дизайна для экономии места

Как найти место для четырех стульев? Уместить их в одном.

Идеи дизайна для экономии места

Кошачий лоток спрятанный в тумбочке.

Идеи дизайна для экономии места

Кошачий домик – еще одна громоздкая и часто не вписывающаяся в современный интерьер вещь. Но только не в этом случае.

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