Миллиарды на глубине: как 3 страны пытаются поделить сокровища затонувшего корабля

Затонувшие корабли всегда являются предметом интереса не только историков, но и обывателей. Ведь любопытны не столько обстоятельства гибели судна, сколько то, что он мог унести с собой на морское дно. Особенно когда речь идёт о сокровищах: именно они являются объектом спора в отношении найденного затонувшего судна «Сан-Хосе», а всё потому, что на него претендуют как минимум три государства.
Корабль, который на протяжении многих лет будоражил умы исследователей и искателей сокровищ - это 60-пушечный галеон «Сан-Хосе», который был частью испанского флота. Судно было спущено на воду в 1696 году, однако путь его закончился всего через двенадцать лет - его потопили в знаменитом бою у берегов колумбийской Картахены в 1708 году, которая была ярким эпизодом войны за испанское наследство. В результате взрыва пороха в трюме погибла практически вся команда: по данным редакции Novate.ru, из 600 человек выжило только 11. Пошёл на дно вместе с кораблём и ценнейший груз - на борту было золото и серебро в монетах, а также драгоценные камни, как минимум, в виде изумрудов.
Попытки найти огромные сокровища затонувшего испанского корабля предпринимаются давно. А всё потому, что клад с борта стоит баснословных денег. Так, по информации Novate.ru, одних только золотых испанских дублонов на судне было около 11 миллионов, что эквивалентно приблизительно миллиарду долларов по современному курсу. Именно поэтому «Сан-Хосе» получил славу «Святого Грааля затонувших кораблей» и стал наиболее желанной целью для кладоискателей со всей планеты.
Неоднократно проходила информация о том, что знаменитое судно было найдено, однако это оказывались не те корабли. И только в 2015 году, неподалёку от побережья Колумбии, наконец, обнаружили тот самый галеон «Сан-Хосе». Колумбийские власти первоначально постановили, что если сокровища с борта удастся поднять на поверхность, то часть получит кладоискатель, а часть - государства. Однако в вопрос делёжки золота с «Сан-Хосе» вмешались ещё две страны: так, Испания претендует на него как страна-владелица затонувшего галеона, а претензия боливийской народности Кхара-Кара заключается в том, что именно испанские колонизаторы разграбили их территорию и вывозили добытые там драгоценные металлы в огромных количествах.
Спор за наследство затонувшего борта нельзя назвать горячим, потому что ни одна сторона пока не может предоставить ресурсы, способные достать сокровища с глубины в 900 метров. Поэтому на какое-то время эта история затихла, а буквально несколько дней назад о ней вновь вспомнили: колумбийское правительство представило результаты глубоководной экспедиции к месту крушения корабля. С помощью соответствующего аппарата были сделаны снимки разнесённого взрывом судна, пушек на борту и того самого золота, за которым гоняются уже много лет.
