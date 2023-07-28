7 потрясающих подводных городов, которые существуют на самом деле

Город Льва в озере Циндао и другие подводные города.
Легенда об Атлантиде - древнем, некогда великом городе, который погрузился в пучину океана – известна, пожалуй, всем. Но оказывается , подобные загадочные и потрясающие подводные города существуют на самом деле.
1. Порт-Роял, Ямайка
Порт-Роял.
Порт-Роял, основанный в 1518 году, был средоточием дам лёгкого поведения, выпивки, круглосуточных вечеринок и пиратства. Он когда-то считался "наиболее злым и греховным городом в мире". Так продолжалось, по крайней мере, до июня 1692 года, когда после 7,5-бального землетрясения на острове Ямайка гигантское цунами накрыло город. Около двух третей Порт-Ройала погрузилось в океан, при этом погибло более 2000 жителей.
Выжившие люди поверили, что ужасные события стали возмездием за их грехи и навсегда покинули город. Ранее один из крупнейших городов Европы в Новом Свете, Порт-Ройял продолжает тонуть, причем большая его часть находится на глубине 13 метров под поверхностью океана.
2. Пирамиды Йонагуни-Джима, Япония
Пирамиды Йонагуни-Джима.
Затопленные каменные сооружения, лежащие около побережья Йонагуни Джима - руины "японской Атлантиды" - древнего города, затонувшего в результате землетрясения. По крайней мере, так думают некоторые эксперты. Они предполагают, что древний город был построен во время последнего ледникового периода, примерно за 10 000 лет до н.э.
По сей день ученые спорят, откуда взялись эти гигантские строения и были ли они сделаны людьми или являются природным явлением.
В пользу рукотворного происхождения говорит то, что подобные правильные кубы и треугольники, составляющие пирамиду, поднимающуюся на 75 метров от дна моря, никогда не встречаются в природе.
3. Тонис-Гераклеон, Египет
Тонис-Гераклеон.
Этот город древние греки называли Гераклеоном, а древние египтяне — Тонисом. Он был основан в 8 веке до н.э. на северном побережье Египта и когда-то являлся одним из самых важных портовых городов Средиземноморья. Сегодня Гераклеон находится на дне моря, а был он обнаружен в 2001 году.
Артефакты, поднятые на поверхность, доказывают, что город еще 12 веков назад являлся крупным торговым центром. Возле него на дне бухты были найдены останки более 60 древних кораблекрушений.
Также были обнаружены огромные скульптуры, которые, как считается, некогда украшали храмы города, до сих пор сохранившиеся на удивление неповрежденными.
4. Город Господа Кришны
Город Господа Кришны.
Древний город Господа Кришны считался обычным мифом. Но руины, обнаруженные в 2000 году у берегов Дварка, вдохнули жизнь в древнеиндийскую историю.
Господь Кришна, как рассказывают мифы, был великолепным городом, в котором было 70 000 дворцов, сделанных из золота, серебра и ряда других драгоценных металлов. Он якобы процветал до смерти Кришны, а затем затонул в море.
Руины находятся в 40 метрах под поверхностью воды в бухте современного Дварка, одного из семи древних городов в Индии. Акустические исследования показали идеальные геометрические пропорции строений в подводном городе.
С тех пор с дна подняли множество артефактов, некоторые из которых датируются 7500 годом до н.э.
5. Затонувшие храмы Махабалипурама, Индия
Затонувшие храмы Махабалипурама.
По народному поверью, знаменитый береговой храм в Махабалипураме был не единственным, а последним из серии из семи храмов, шесть из которых ушли под воду.
Открытие 2002 года доказало, что это поверье является не просто легендой. Вблизи индийского Махабалипурама на глубине 5-7 метров были обнаружены затопленные руины. В ходе исследований нашли каменную кладку, остатки стен, разбросанные квадратные и прямоугольные каменные блоки и большие платформы со ступеньками, ведущими к ним.
6. Город Льва в озере Циндао, Китай
Город Льва в озере Циндао.
Китайский Город Льва был признан самым захватывающим подводным городом в мире. Считается, что город размером с 62 футбольных поля был построен во время династии Хань.
Сегодня же Город Льва находится на глубине от 25 до 40 метров под поверхностью Циндао - "озера тысячи островов". Эта область была намеренно затоплена в 1950 году, чтобы создать плотину.
7. Дворец Клеопатры, Александрия, Египет
Дворец Клеопатры, Александрия.
У побережья возле египетского города Александрия находится затопленный дворец Клеопатры, легендарной древнеегипетской царицы. Считается, что руины дворца попали на морское дно во время катастрофического землетрясения 1500 лет назад.
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