Как появилось пирожное «Картошка», и почему оно так сильно полюбилось в СССР

Пирожное «Картошка» — это сладкое лакомство, которое выглядит как небольшой картофель. Оно представляет собой маленький шарик из шоколадного песочного теста, смешанный с нежнейшим кремом и обваленный в какао-порошке или пудре. Это простое в приготовлении и вкусное лакомство, которое всегда радует своим внешним видом и нежным вкусом.
Кондитеры изготавливают торты и пирожные / Фото: mykaleidoscope.ru
Оказывается, что в Советском Союзе был большой выбор пирожных. Люди с радостью приобретали различные корзиночки с кремом, конвертики и эклеры. Но особое предпочтение многие советские граждане отдавали именно пирожному «Картошка». Несмотря на то, что это лакомство имело невзрачный вид, многим оно полюбилось именно за насыщенный и нежный вкус. Многие люди употребляли это пирожное вместе с шипучим лимонадом или чаем.
Принято считать, что пирожное «Картошка» появилось в СССР. Но оказывается, это не совсем так. Ведь первое упоминание об этом десерте было ещё в кулинарных книгах 18 века. Вот только название у этого пирожное было другое. Тогда его называли хлебный торт, торт-сухарь или пряник батон. Да и состав таких блюд был иным и значительно отличался от привычного нам лакомства.
Йохан Рунеберг / Фото: commons.wikimedia.org
Существует даже кулинарная легенда, которая гласит о том, что пирожное «Картошка» было создано в Финляндии.от коржей, изюм и залить все это вареньем. Гостям пришлось по вкусу данное лакомство, а хозяйка была рада тому, что смогла так красиво выйти из данной ситуации. Однако, это было не то привычное нам пирожное «Картошка», которое завоевало миллионы сердец советских граждан.
Впервые привычное нам пирожное «Картошка» было упомянуто лишь в начале 20 века. В то время это пирожное было создано на основе старых пирожных и тортов, которые не пользовались популярностью. Например, многие кулинары не хотели выбрасывать обрезки от коржей, и тогда они нашли решение, благодаря которому можно было спасти старые продукты. Конечно, в то время многие кулинары не думали о качестве лакомства, они лишь старались спасти от утилизации негодные продукты. Но позже все изменилось.
Данное пирожное можно было купить в любом советском кафе / Фото: ustaliy.ru
После революции многие кулинары решили развить эту идею, ведь пирожное «Картошка» уже в тот момент пользовалось большой популярностью среди советских граждан. Именно тогда они создали привычное нам лакомство, от которого все люди были без ума.
Кулинары начали использовать для приготовления этого десерта крошки кондитерских полуфабрикатов и свежие обрезки от коржей. Они смешивали все это вместе с кремом и доводили до однородной массы. После этого они формировали данную эссенцию в форме клубня картофеля и посыпали какао-порошком или пудрой. Далее они делали в пирожном небольшие углубления, куда «отсаживали» белый крем. Таким образом получалось сладкое лакомство, которое было схоже с картофелем. Именно отсюда и пошло легендарное название «Картошка», которое и дошло до наших дней.
В домашних рецептах могли использовать в качестве основы обычное печенье / Фото: forum.prokuhnyu.ru
Такой десерт подавали во многих советских общественных заведениях. Любой человек мог прийти в ресторан или столовую, и полакомиться этим пирожным. Стоило оно достаточно дёшево, поэтому многие советские люди покупали данное лакомство без раздумий. Его цена варьировалась от 16 до 18 копеек. Причем это пирожное настолько понравилось людям, что многие советские хозяйки и вовсе готовили его дома. Они придумали множество способов для приготовления этого нежнейшего лакомства. Некоторые рецепты ходили даже из рук в руки. Но одно оставалось неизменно: у каждой хозяйки был свой лучший.
Многие готовили данное лакомство даже дома / Фото: mirpovara.ru
В современном мире пирожное «Картошка» также является весьма популярным десертом. Его можно приобрести не только в кондитерских магазинах, но и в различных кафе и ресторанах. Причем существует огромное количество вариаций, ведь многие кулинары стараются приготовить данное пирожное на новый лад и удивить людей. Но стоит отметить, что также как и в советское время, многие хозяйки готовят его и в домашних условиях. Ведь его состав достаточно прост, а вкус действительно того стоит.
Однако, все эти десерты можно условно разделить на две группы. Магазинный вариант пирожного «Картошка» готовится из специальной бисквитной основы и нежного крема. А вот домашний вариант предполагает использование сухарей, печенья и пряников. Но даже использование таких ингредиентов не делает данное лакомство хуже или менее вкусным, наоборот, оно приобретает особый шарм и неповторимый вкус.
Этот десерт пользуется спросом и сейчас / Фото: mykaleidoscope.ru
В домашнем варианте пирожного «Картошка» каждый ингредиент подбирается с особой тщательностью. Поэтому чтобы создать идеальное сочетание текстуры и вкуса, многие хозяйки экспериментируют и добавляют различные продукты в разных пропорциях. Например, сухари и печенье придают сладости нежную хрустящую основу, а пряники добавляют пикантность и аромат. Каждый шаг приготовления домашнего пирожного «Картошка» требует внимания и усилий, но результат того стоит — насыщенный вкус и великолепный внешний вид. Причем многие хозяйки с радостью подают данное лакомство на стол и радуют своих близких.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии