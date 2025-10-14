«Калории-призраки», или 5 сытных продуктов, о которых мы зря говорим «не считается»

Есть некоторые продукты, которые настолько хорошо себя зарекомендовали в сознании большинства людей, что считать их тем, что повышает наш вес на весах, попросту как-то даже дурственно. Данный материал расскажет о 5 продуктах, которые не позволяют нам похудеть, но о вреде которых в данном разрезе мы чаще всего даже и не помышляем.
1. Мороженое
Ничего такого, точно?! / Фото: photorecept.ru
Однажды звезда Голливуда Колин Фаррелл предстал перед задачей: как набрать 15 килограммов очень быстро, буквально за полтора месяца. И диетолог предложил ему мороженое. Но труженик хлопушки и камеры Фаррелл не любит мороженое, зато любит пить любые жидкости. Поэтому он расплавлял мороженое в миркроволновке и пил его. И за полтора месяца набрал нужный вес для съемок в мрачной антиутопии ЛОБСТЕР. О чём бишь мы? А... Даже в самом примитивном фабричном мороженом - не менее 170 ККал на 100 граммов и очень много вредоносного сахара. Даже малюсенькое эскимо в глазури на палочке (50-60 граммов) ввиду более более сложного состава подарит организму 220 ККал.
2. Орехи
Бомба калорий!!! / Фото: rg.ru
Сторонники ЗОЖ и здорового питания часто говорят, что после перекуса орешками или сухофруктами им есть совсем не хочется. Те же, кто пока лишь стремятся к переходу на ЗОЖ, могут не совсем верно истолковать данный тип перекусов и наломать дров. Результат моет быть примерно следующий: закупается килограмм кураги или фундука и делится на 10 порций в ожидании желанного похудения и прекрасного самочувствия. Вот только 7 орешков фундука - это 70 ККал, а в горстке кураги - 120 ККал.
3. Латте/капучино
Это много калорий. / Фото: coffee61.ru
Очень многие люди, которые худеют, считая калории в уме или в приложении, вообще не засчитывают в общую копилку посещение кофейни и испитый там напиток. А ведь в маленьком капучино - 150 ККал! А если вы добавили сироп или топпинг в большой капучино - речь пойдет уже о 200-300 ККал. Будет ли ваш мир теперь прежним?
4. Яблоки (иногда в рамках кефирно-яблочной диеты)
Посчитали сахарозу? / Фото: delfi.ee
Многие девушки, которые желают быстро похудеть, верят в чудодейственность диеты из яблок из кефира, при которой только эти два продукта поедаются на протяжении недели-двух. Поспешим разрушить миф о низкокалорийности данной диеты. Разберемся детально. В среднем яблочке - 80 ККал. Голодная из-за диеты девушка может съесть таких яблок в день десяток. Имеет 800 ККал в сутки от одних только яблок. Теперь кефир. В каждом стакане кефира жирности 3,2% - 150 ККал (в огромной тарелке куриного бульона с мясом калорий будет куда меньше). Выходит, от такой диеты легко поправиться, но сложно похудеть. Простая арифметика!
5. Бананы
Осторожно, сытный продукт! / Фото: rsport.ria.ru
Многие из нас читали глянцевые журналы последних десятилетий, в которых бананы возводились на пьедестал. Банан долгое время считался продуктом мечты, поскольку, как утверждали модные журналы, при его сжигании тратятся калории. Это самый нелепый миф из всех, что представлены в данном обзоре. Банан имеет очень высокую калорийность. В 100 граммах банана - 90-100 ККал. А теперь авторы Novate.Ru поделятся реальными подсчетами при помощи кухонных весов: в самом маленьком банане - 150 ККал, а в большом - 220 ККал.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии