И вечный бой: 7 пар знаменитостей, которые находятся в состоянии постоянной конкуренции

Тема конкуренции в современном шоу-бизнесе кажется неисчерпаемой. Знаменитости соперничают между собой, кажется, во всём: в одежде, сумме гонораров, количестве зрителей и поклонников. Но самым продуктивным, несомненно, является творческое соперничество. Правда, одни конкуренты не скрывают неприязненного отношения друг к другу, другие поддерживают приятельские взаимоотношения.
Алла Пугачёва и София Ротару
Алла Пугачёва и София Ротару. / Фото: www.migmuzon.info
Негласная конкуренция между двумя звёздами отечественной эстрады, кажется, существовала с того самого момента, как они вообще появились на сцене. Их постоянно пытались сравнивать, ревностно всматриваясь во внешность каждой знаменитости и подсчитывая количество спетых ними песен.
На самом деле творческая конкуренция Аллы Пугачёвой и Софии Ротару принесла отечественному шоу-бизнесу одну только пользу. Песни обеих исполнительниц зрители могли подхватить с любой строчки, а их популярность трудно переоценить даже сейчас. Трудно сказать, кто мог бы победить в этой борьбе, но сейчас обе певицы с улыбкой вспоминают свою нешуточную конкуренцию, оставляя за зрителем право решать, кто же из них лучше.
Филипп Киркоров и Николай Басков
Филипп Киркоров и Николай Басков. / Фото: www.kpcdn.net
Эти два исполнителя могут вполне мирно сосуществовать в одном пространстве, однако Николаю Баскову никак не удается догнать по популярности короля эстрады. Исполнители записывают вместе клипы, а вне работы даже поддерживают приятельские отношения. Но в сети Интернет и на телевидении периодически возникают вопросы о том, кто же из них круче. Несмотря на то, что у Филиппа Киркорова и Николая Баскова совершенно разные голоса и манеры исполнения, пока что король отечественной эстрады явно лидирует в этом соперничестве.
Ольга Бузова и Ксения Бородина
Когда-то две ведущие телепроекта «Дом-2» считались подругами. Однако в последнее время между ними словно пробежала чёрная кошка. Ольга Бузова уже успела превзойти Ксению Бородину по популярности и упоминанию в СМИ и интернет-изданиях. У обеих теледив есть свои поклонники и противники, однако армия тех и других у Бузовой значительно больше.
К Ольге можно относиться по-разному, но в целеустремлённости и трудолюбии ей отказать просто невозможно. Неудивительно, что в этой ситуации вокруг девушки всё меньше тех, кого она может назвать настоящим другом. Испытание чужой славой может пройти далеко не каждый.
Сергей Лазарев и Дима Билан
Сергей Лазарев и Дима Билан. / Фото: www.peopletalk.ru
На протяжении уже многих лет Сергей Лазарев и Дима Билан делят одну целевую аудиторию и, естественно, конкурируют между собой. При этом исполнители никогда не враждовали, напротив, у них вполне ровные, даже товарищеские отношения. Оба певца могут порадоваться успехам друг друга и даже отправить одобрительное сообщение в случае успеха конкурента. Лазарев и Билан понимают, что их соперничество находится исключительно в рамках эстрады. А в 2017 году они исполнили вместе песню «Прости меня», которую впервые показали во время вручения премии Муз-ТВ. Поклонники обоих исполнителей сочли дуэт вполне удачным.
Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон
Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон. / Фото: www.toopanda.com
Трудно оценить какая из голливудских див лучше. В своё время Джоли обвиняли в том, что она увела Бреда Питта у законной жены Дженнифер Энистон, хотя сам актёр уверял поклонников в том, что его отношения с супругой закончились гораздо раньше встречи с Анджелиной. Как бы там ни было, но актрисы не скрывали своего противостояния, а поклонники каждой доказывали преимущества своего кумира перед соперницей. Впрочем, и у Анджелины Джоли, и у Дженнифер Энистон есть масса достоинств и недостатков, а вот однозначно заявить о том, кто из них лучше, кажется, просто невозможно.
Кира Найтли и Натали Портман
Натали Портман и Кира Найтли. / Фото: www.kleos.ru
Две актрисы настолько похожи между собой, что их часто путают. Благодаря внешнему сходству с Натали Портман Кира Найтли в своё время получила первую роль в кино и стала знаменитой. В первой части «Звёздных войн» Найтли сыграла двойника героини Портман. Натали Портман успела в промежутках между съёмками окончить психологический факультет Гарварда и даже принять участие в научно-исследовательской работе. Кира Найтли решила не распыляться и все силы направила на построение карьеры актрисы. Сегодня обе актрисы успешны и востребованы, и у каждой есть множество поклонников.
Алёна Шишкова и Анастасия Решетова
Алёна Шишкова и Анастасия Решетова. / Фото: www.cosmo.ru
Две участницы конкурса «Мисс Россия» разных лет стали невольными соперницами благодаря одному возлюбленному. Тимати несколько лет встречался с Алёной Шишковой, второй вице-мисс России 2012 года. Затем рэпер почтил своим вниманием первую вице-мисс России 2014 года. Поклонники постоянно сравнивают двух моделей, однако к однозначному выводу, кто из них лучше, до сих пор так и не пришли. На самом деле, если бы не цвет волос, то девушек можно было бы принять за родных сестёр, ведь даже одежду они часто выбирают в одном стиле.
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