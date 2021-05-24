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Причины отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Причины отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Любите диеты? Не верим. Диеты не любит никто. Но иногда они, всё же, бывают полезны. Речь не о тех случаях, когда вы шесть дней едите только кефир, а на седьмой – яблочко. 

Речь, скорее, о здоровом образе жизни, который входит в привычку. И обязательной его составляющей современные диетологи называют снижение потребления сахара. И на то есть как минимум 10 уважительных причин. Посмотрите, что произойдёт с вашим организмом, когда сладкого в нём станет меньше.

Причины отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Причина 1: вы будете выглядеть моложе

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Печальная новость для всех женщин: сахар – враг красоты. Пускай и сладкий. В современной косметологии есть даже такой термин, как «сахарное лицо»: несколько одрябшее, с выраженными морщинами и покраснениями. А всё потому, что сахар запускает гликацию белков – процесс, при котором деформируются молекулы коллагена и эластина. А ведь именно они являются основным структурным материалом нашей кожи и отвечают за её упругость и гладкость. Так что, если хотите чистое лицо со свежим тоном и без кругов под глазами – откажитесь от вот этого печенья. Лучше скушайте полезный для кожи (и мозга!) орешек.

Причина 2: вы почувствуете себя счастливее

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Казалось бы, сахар повышает настроение (всем знакомый «закон шоколадки»).

Вот только эффект этот – временный. Более того, результаты исследований 2015-го года, опубликованные в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, показали, что существует прямая зависимость между чрезмерным потреблением сладкого и депрессией. Давно чувствуете себя подавлено без видимой причины? Попробуйте отказаться от сладкого и уже через неделю-две удивитесь собственному бодрому настроению.

Причина 3: вы станете значительно стройнее

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Кажется, об этом знают все. Но напомним ещё раз: когда вы кушаете продукты с высоким содержанием сахара, они «обманывают» ваш мозг и он получает сигнал о том, что вы, наконец-то, насытились гораздо позже положенного. Как результат – вы съедаете куда больше, чем нужно вашему телу. А всё лишнее, как известно, наш запасливый организм откладывает «на потом» в виде жировых складок и целлюлита.

Причина 4: вы будете меньше болеть

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Пережить осень и зиму без ОРВИ вполне реально. Достаточно не заедать хандру сладеньким. Ведь каждые 100 грамм сахара снижают способность лейкоцитов сопротивляться вирусам на целых 50%! Пусть эффект длиться всего лишь около 5 часов, но если вы едите много сладкого в течение дня, вывод очевиден.

Причина 5: вы снизите риск диабета

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Даже сам этот факт – достаточный повод разорвать длительный роман со сладким. Уже через несколько «чистых» часов без сахара поджелудочная начнёт вырабатывать меньше инсулина, а печень – перерабатывать с любовью хранимые токсины.

Причина 6: улыбка станет белее, а дыхание – свежим

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

А всё потому, что сахар нарушает кислотный баланс в ротовой полости, разрушает зубную эмаль и приводит, как минимум, к кариесу. А как максимуму – потере зубов. Помните старую рекламу жвачек «Орбит» и «Дирол»? Так вот они не врали.

Причины 7: половая жизнь значительно улучшится

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Во всяком случае, для мужчин. Ведь сахар, провоцируя инсулиновый всплеск, прямым и не лучшим образом влияет на половое влечение и продолжительность любовной гонки. Что порадует любимую больше: тортик или чудесная ночь в ваших объятьях?

Причина 8: вы будете спать, как младенец

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Забудьте о бессоннице, бессмысленном вглядывании в потолок и обратном отсчёте до звонка будильника. Вечер без сахара подарит вам быстрое засыпание и здоровый крепкий сон.

Причина 9: вы с больше вероятностью проживёте дольше

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Уже хотя бы потому, что снизите кровяное давление и учащённый сердечный ритм. Что снизит риск инфаркта и многих сердечных заболеваний. Да и сосуды станут куда чище.

Вместо причины 10

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Не старайтесь строго запретить себе сладкое прямо здесь и сейчас. Как с курением или любой диетой риск сорваться будет слишком велик. Лучше сокращайте уж слишком сахарные продукты постепенно, делая это привычкой, а затем и нормой жизни. И результат обязательно порадует. Ведь пирожных в мире много, а ваша жизнь – одна.

 

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