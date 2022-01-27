Супертанки стран Запада, которые были созданы в ответ Советскому Союзу

Танк ИС-3 сделанный в СССР.
В далеком 1945 году, 7 сентября, западные военные увидели советские танки ИС-3, которые произвели на союзников сильное впечатление. В тот день по Шарлоттенбургскому шоссе прошла 71-гвардейский тяжелый танковый полк 2-ой гвардейской танковой армии. Само собой, прошел не весь полк, а только 52 машины. Каждая из них выглядела настоящим монстром, они были огромными, отлично вооруженными и определенно представляли грозного противника на поле.
Джентльмен-завоеватель
Мощный и отлично бронированный.
После берлинской демонстрации конструкторы Великобритании сразу же взялись за разработку своего собственного тяжелого танка FV 201. На испытания машину отправили уже в 1947 году. Тогда же выяснилось, что тягаться с советским богатырем у FV 201 не получится совсем ни как. Сразу после этого стало известно, что СССР создал уже более тысячи ИС-3.
На фоне произошедшего, британцы поставили на FV 201 более массивную башню, куда более тяжелое орудие калибра 120-мм с нарезной пушкой L1 и новейшей системой управления огнем. Все это они назвали FV 214 Conqueror («Завоеватель»).
Крайслер для Сэма
Сделано в США.
В США также пытались создать свой супертяжелый танк. Инженеры «Крайслер» смогли создать убедительный проект к 1948 году. Модель тяжелого танка Т43 выглядела настолько удачной, что ей тут же заинтересовались ребята из Пентагона. Стимулировала интерес к тяжелым танкам и начавшаяся Корейская война. Первый экземпляр машины собрали уже в 1951 году. Военные решили не ждать окончания испытаний и тут же заказали 300 танков.
Это было опрометчивым ходом, так как в первую модель пришлось внести более 100 изменений. В итоге, в 1955 году вся первая серия Т43 ушла на склады, на хранение. Впоследствии были доработаны и эти танки, на тот момент их осталось уже 74. То, что получилось после серии модернизаций, обозначили индексом М103А1.
Машина была доработана.
У машины бала 254-мм броня и рациональные углы наклона, что делало из нее настоящую крепость на гусеницах. Танк получило 120-мм пушку М58, а также передовую систему прицеливания. Кроме обозначения М103 танк никакого названия так и не получил. В боевых действиях доработанный экземпляр участия не принимал.
Ее Величество
Хотели танк, а получили САУ,
Английские инженеры не бросали попыток создать лучший в мире тяжелый танк в 1950-е годы. Вот и решили они использовать на новой машине пушку 183-мм QF L4. Весит орудие 4 тонны и стреляет 72 кг снарядами. Для орудия был предусмотрен всего один тип боеприпаса – фугасно-бронебойный.
В серийное производство модель так и не пошла.
Орудие поставили на танковое шасси Сenturion Mk.3. В итоге получился вовсе не тяжелый танк, как хотели сразу, а какое-то сверхтяжелое САУ. Впоследствии боевая машина получила обозначение FV4005 Stage II. Поделка британцев успешно прошла все испытания, однако в серийное производство, по непонятным сегодня причинам так и не пошла.
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