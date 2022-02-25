Тигр Типу - машина ненависти, созданная индийским султаном

Тигр Типу - деревянная механическая игрушка в натуральную величину.
Типу Султан вошел в историю Индии, как национальный герой, хотя многие историки склонны указывать на его нечеловеческую жестокость в расправе с противниками. В союзе с французами Типу воевал против Ост-Индской компании, чтобы не дать возможность британцам вести торговлю в Индии. На личном гербе Типу был изображен тигр как символ непримиримой борьбы, кроме того, специально для Типу была изготовлена деревянная игрушка – тигр, готовый на смерть загрызть британского солдата…
Султан Типу - жестокий правитель, который всю жизнь ненавидел британцев.
Деревянную игрушку обнаружили 4 мая 1799 года, когда британцам наконец удалось захватить княжество Майсур. Английские солдаты грабили сокровища султана Типу, и вдруг в музыкальной комнате его дворца обнаружили эту игрушку. И тигр, и солдат выполнены в натуральную величину, животное с остервенением вгрызается в шею несчастного, издавая при этом угрожающий рев. Специальный механизм приводит в движение руку солдата, кажется, что он отчаянно сопротивляется. Сбоку механической игрушки – примитивный орган на 18 нот.
Тигр Типу расправляется с британским солдатом.
Тигр Типу стал воплощением ненависти, которую султан с детства испытывал к британцам. Враждовать с ними начал еще отец Типу – Хайдер Али, поклявшись, что они его кровные враги. В 1792 году британцы отвоевали у Типу половину княжества Майсур, тогда-то он и распорядился построить такую зловещую машину, которая стала визуализацией его ненависти.
Орган на механической игрушке.
Султан Типу постоянно окружал себя изображениями тигров: он нанес изображение этого сильного животного на свой герб, украсил трон, оружие и доспехи. Тигров можно было увидеть на расписных стенах и на военной форме. Несколько живых тигров содержались во дворце. Чтобы выразить агрессию к врагу, Типу часто нажимал клавиши на боку механического тигра, но вместо музыки слышал душераздирающие крики жертвы.
Тигр Типу - свидетельство ненависти к англичанам.
Британцы изъяли игрушку, назвав ее очередным подтверждением варварской жестокости индийского султана. Деревянный тигр демонстрировался всем желающим в читальном зале библиотеки Ост-Индской компании. Посетители с интересом нажимали клавиши, пока однажды не сломали ручку.
В 1880 году тигр был перемещен в музей Виктории и Альберта в Лондоне. Экспонат был одним из самых востребованных среди посетителей. Несчастье случилось в годы Второй мировой войны: крыша музея была повреждена снарядом, на игрушку рухнул потолок, и тигр разбился на множество частей. После войны скульптурную композицию собрали, но она уже не работала. До сегодняшнего дня экспонат остается свидетельством индийской агрессии по отношению к Великобритании.
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