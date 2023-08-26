Почему в Х веке христиане ждали Страшный суд, и Как это изменило облик Европы

Ожидание Страшного суда

Страшный суд, написанный последователем Иеронима Босха, конец XVI века. \ Фото: iiif.micr.io.







Подготовительные рисунки к фреске Страшный суд, карандаш, Британский музей.

Европейские соборы как места спасения

Собор спасения нации — патриарший собор Румынской православной церкви в Бухаресте. \ Фото: en.wikipedia.org.

Роль европейских соборов в спасении

Монастырь из аббатства Сен-Жени-де-Фонтен, 1270-1280-е годы.

Архитектура европейских соборов

Слева направо: Площадь и базилика Санта-Мария-Маджоре в Риме, Дж. П. Панини, 1744 год, холст, масло. Квиринальский дворец, Рим. \ Христос Пантократор. Мозаика лоджии юго-восточного фасада. 1290 год.

Слева направо: Крипта. \ Киворий над алтарём и спуск в крипту.

Аббатство Клюни

Слева направо: Вид на сохранившиеся остатки аббатства. \ Аббатство Клюни в 2004 году.

Модель Клюни III. \ Фото: en.wikipedia.org.

Аббатство Везеле

Слева направо: Аббатство Везеле. \ Колонный зал.

Аббатство Сент-Фуа

Аббатство Сент-Фуа. \ Фото: en.wikipedia.org.

Слева направо: Реликварий из Сент-Фуа. \ Деталь резьбы на дверном проёме аббатства-церкви.

Собор Сантьяго-де-Компостела

Собор Сантьяго-де-Компостела. \ Фото: en.wikipedia.org.

Слева направо: Внутреннее убранство собора. \ Колотушки в старом квартале города.