Как устранить неприятный запах и причём тут силикагель

Моя бабушка пережила непростые времена, а потому научилась экономить и использовать те вещи, которые другие выбрасывают без жалости. Как же ловко она находила им применение! Например, она никогда не выбрасывала загадочные мешочки из коробок с обувью.

Я недоумевала, для чего они ей. Оказывается, есть десятки способов пустить их в ход. Ты знаешь, как устранить неприятный запах с их помощью? Если нет, тогда тебе пригодятся уловки бабули.







Мы расскажем, что в этих мешочках, а так же делится способами с пользой применить их в быту. Нас тоже ждут непростые времена, а значит, нужно и себе учиться грамотно использовать ресурсы.



КАК УСТРАНИТЬ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

Для сушки обуви и вещей

Чтобы спасти телефон

Хранение запасов



Между страницами фотоальбомов

От ржавчины

Для начала стоит прояснить, что именно находится в бумажных пакетах, которые есть в каждой коробке с обувью. Внутри пакетов белые, серые или голубые шарики. Эти шарики называются силикагелем. Для чего они в коробках? Чтобы впитывать влагу и защищать товары от порчи. Силикагель — отличный адсорбент. Благодаря своим свойствам силикагель отлично подходит для решения разных бытовых задач.К примеру, пакетики с силикагелем помогают устранить неприятный запах в шкафу. Также хорошей идеей будет положить несколько пакетиков в спортивную сумку, чтобы запах был не столь резким.Еще можно взять пару таких пакетиков в путешествие и положить в чемодан. Это хорошо поможет справиться с затхлостью.Главная задача силикагеля — справляться с влажностью. А значит, пара пакетиков адсорбента поможет высушить промокшие туфли или сапоги. То же самое касается разных сумок, чемоданов и даже косметичек, которые нужно защитить от влаги. Один пакетик силикагеля — решение всех этих проблем.С его помощью так же можно спасти телефон, который пострадал от воды. Выключи телефон, вытащи батарею и сим-карту, а затем помести его в сосуд с силикагелем на всю ночь. Если влага не успела нанести критические повреждения, то адсорбент должен помочь.Чтобы запасы не портились, их нужно защитить от влаги. Для этого прикрепи пакетик с силикагелем под крышку банки, в которой хранятся продукты. Он поможет сберечь сухари, крекеры, крупы и другие продукты, которые нужно хранить в сухих условиях.Бабушка также использовала силикагель для сохранения запасов семян. Она никогда не откладывала покупку семян на весну, а делала запасы еще с осени. Чтобы они не отсырели, она складывала их в сухую герметичную посуду. Туда же отправляла пакетики с силикагелем. Элегантное решение проблемы.Сейчас фотоальбомы не пользуются популярностью, но наверняка у каждого дома есть парочка тех, которые наши бабушки и мамы бережно хранили. Со временем фото желтеют или тускнеют. Чтобы этого избежать, положи между страницами пакетики силикагеля. Так фотографии будут храниться дольше. Но, конечно же, лучше отсканировать старые снимки и сохранить на цифровом носителе.Повышенная влажность ускоряет процесс появления ржавчины. Думаю, очевидно, что мы можем посоветовать в этой ситуации. Например, силикагель убережет от коррозии твои инструменты. Таким же образом можно спасти лезвия для бритвы, которые часто хранятся в ванной комнате и быстро портятся.Мы рассказали, как устранить неприятный запах, влагу и даже ржавчину с помощью силикагеля. И это мы рассказали только о том, как его можно применять дома. Также он может помочь водителям и избавить их от проблемы запотевших стекол в машине.Вообще силикагель может помочь в любой ситуации, где нужно убрать лишнюю влагу. А еще его можно использовать повторно. Если видишь, что пакетики влажные, подсуши их в духовке при температуре 150 градусов.