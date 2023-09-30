Самые известные статуи мира

Все статуи о которых пойдет речь - являются мировыми достопримечательностями и находятся в интереснейших странах мира. Все они разные и не похожи друг на друга, но все мы о них когда-то да слышали, потому что они являются культурным наследием всего человечества.



Статуя Христа-Искупителя







Находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Это один из самых известных и популярных в мире монументов. Ежегодно не менее 1,8 млн туристов поднимаются к его подножию, откуда открывается панорама города и побережье с живописной горой Пан-ди-Асукар.



Моаи







Находятся на острове Пасхи, Чили. Это каменные статуи из спрессованного вулканического пепла. Все моаи монолитны, то есть вырезаны из единого куска камня, а не склеены или скреплены. Вес иногда достигает более 20 тонн, а высота — более 6 метров (к тому же, была найдена неоконченная скульптура ростом 20 метров и весом в 270 тонн). Всего на острове Пасхи имеется 997 моаи; как и зачем их соорудили — неизвестно. Все они, кроме семи статуй, «смотрят» в глубь острова.



«Маленькая Русалочка»







Находится в порту Копенгагена, Дания. Это статуя, изображающая героиню одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Ее высота всего 1,25 м и вес около 175 кг, но это не мешает ей быть одной из самых знаковых скульптур. Ее возведение заказал в 1909 году Карл Якобсен (сын основателя компании Carlsberg) после того, как его очаровал одноименный балет.



Статуя Будды в Лэшане







Находится в толще горы Линъюньшань при стечении трех рек в китайской провинции Сычуань. Это один из самых высоких монументов Будды и некогда самое высокое скульптурное произведение в мире (каковым оно было более тысячи лет). Работы по его созданию проходили еще во время правления династии Тан (713 г.) и продолжались девяносто лет. Высота статуи — 71 м, высота головы — почти 15 м, размах плеч — почти 30 м, длина пальца руки — 8 м, пальца ноги — 1,6 м, длина носа — 5,5 м. Она признана памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.



«Большой сфинкс»







Находится на западном берегу Нила в Гизе, Египет. Древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса — лежащего на песке льва, лицу которого, как издавна принято считать, придано портретное сходство с фараоном Хефреном (ок. 2500 г. до н. э.), погребальная пирамида которого находится поблизости. Длина статуи — 73 метра, высота — 20 метров; между передними лапами некогда располагалось небольшое святилище.



Статуя Свободы







Находится на острове Свободы, примерно в 3 км на юго-запад от южной оконечности Манхэттена, в Нью-Джерси. Ее часто называют символом Нью-Йорка и США, символом свободы и демократии. Примечательно, что главный символ США построили и подарили им французы.



Венера Милосская







Находится в Лувре. Это знаменитая древнегреческая статуя богини Афродиты, созданная приблизительно между 130 и 100 годами до нашей эры. Пожалуй, самая известная статуя и одна из самых древних из всех существующих. Отбитые руки придают ей особенный колорит.



Колонна Нельсона







Находится в центре Трафальгарской площади в Лондоне. Колонна была построена в период с 1840 по 1843 годы в память об адмирале Горацио Нельсоне, погибшем в Трафальгарском сражении в 1805 году. 5,5-метровая статуя расположена на вершине 46-метровой гранитной колонны. Статуя смотрит на юг, в сторону Адмиралтейства и Портсмута — места, где стоит флагман Нельсона, корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Victorу. Говорят, Гитлер хотел забрать колонну в Берлин при удачном захвате Великобритании.



«Писающий мальчик»







Это одна из наиболее известных достопримечательностей Брюсселя, Бельгия. Точное время и обстоятельства возникновения статуи неизвестны. По некоторым сведениям, статуя существовала уже в XV веке. Одни брюссельцы рассказывают, что она установлена в напоминание о событиях гримбергенской войны, когда люлька с сыном Готфрида III Лёвенского была подвешена на дереве, чтобы видом будущего монарха воодушевлять горожан, а ребёнок оттуда мочился на сражающихся под деревом воинов. По другому преданию, статуя была изначально призвана напоминать горожанам о том мальчике, который струей мочи потушил разложенные неприятелем под городскими стенами боеприпасы.



Статуя Шивы в Санга, или Кайласнатх Махадев







Находится на границе районов Бхактапур и Каврепаланкок в Непале. Это самая высокая статуя бога Шивы и одна из самых высоких статуй вообще. Ее строительство завершили всего лишь несколько лет назад, она изготовлена из меди, цемента, цинка и стали и является одной из первых современных достопримечательностей Непала.







