С нами не соскучишься!

8 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...
  • ММ
    Заметьте, КРОКОДИЛА, а не женщину. Не увлекайтесь крокодилами!«Красота не требу...
  • Леонид Попивняк
    к своему счастью даже понятия не имею кто это чмо...))))))Как знаменитый шо...

Как сохранить чистоту и блеск окон

Вымойте окна и зеркала так, чтобы на них ещё долго не налипала грязь и пыль с улицы. Для этого нужно добавить один раствор в воду и помыть окна: они будут сверкать чистотой!

Как сохранить чистоту и блеск окон

В 2 л тёплой воды налейте 2 ст. л. любого ополаскивателя для посудомоечных машин.

Как сохранить чистоту и блеск окон

Окна сначала промойте влажной тряпкой, чтобы убрать грязь, а затем — раствором с ополаскивателем. Протрите тряпкой, смоченной в растворе, а затем тут же вытрите насухо чистой тряпочкой.

Как сохранить чистоту и блеск окон

Окна будут блестеть, и чистота сохранится надолго! Таким же методом можно помыть и зеркала.

Как сохранить чистоту и блеск окон
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
советыОкна

Картина дня

наверх