Как сохранить чистоту и блеск окон

Вымойте окна и зеркала так, чтобы на них ещё долго не налипала грязь и пыль с улицы. Для этого нужно добавить один раствор в воду и помыть окна: они будут сверкать чистотой!







В 2 л тёплой воды налейте 2 ст. л. любого ополаскивателя для посудомоечных машин.







Окна сначала промойте влажной тряпкой, чтобы убрать грязь, а затем — раствором с ополаскивателем. Протрите тряпкой, смоченной в растворе, а затем тут же вытрите насухо чистой тряпочкой.







Окна будут блестеть, и чистота сохранится надолго! Таким же методом можно помыть и зеркала.





Читать далее →