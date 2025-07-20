Кадры спасения пострадавших животных в Австралии

В Австралии творится ад. По последним сведениям, в штате Новый Южный Уэльс в лесных пожарах погибли свыше 800 миллионов животных. Но это еще не всё. Так, в на северо-западе Австралии истребят 10 тысяч верблюдов из-за засухи. По словам властей страны, животные усугубляют ситуацию с нехваткой воды. Но сегодня не об этом, а о том, как спасают пострадавших животных в Австралии.



Красное небо от пожаров и кенгуру, 5 января 2020. (Фото Lukas Coch): Спасенный опоссум. (Фото Lisa Maree Williams): Пожарные перегоняют домашних животных в безопасное место, 19 декабря 2019. (Фото Dean Lewins): Кенгуру виден в пострадавшем от лесного пожара районе, 7 января 2020. (Фото David Mariuz): Кенгуру, которого спасли от лесного пожара в Кобунгра, Австралия, 5 января 2020. (Фото Jeremy McMahon): Коала по имени Паша (Поль) лечится от ожогов в центре в Порт-Маккуори, Австралия. (Фото Nathan Edwards): Операция в ожоговом центре. Пациент — коала. (Фото Nathan Edwards): Коала в ожоговом центре в Порт-Маккуори. (Фото Nathan Edwards): А пожары всё бушуют. (Фото Rick Rycrof): Кенгуру прячутся во дворе от лесного поджара. (Фото Linda Robinson): Коалам досталось сильно. Эксперты по дикой природе опасаются, что более половины из 50 000 островных коал погибли… (Фото David Mariuz): Погибший попугай. (Фото Tracey Nearmy): Раненая коала. (Фото Lisa Maree Williams): Коала лечится у ветеринара в Аделаиде, Австралия, 8 января 2020. (Фото Mark Brake): Обожженные лапки. (Фото Jill Gralow): Наш знакомый, коала Паша, уже видели его. Лечится. (Фото Nathan Edwards): Спасатель несет коалу в горящего леса, она сильно пострадала, 7 января 2020. (Фото David Mariuz):





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