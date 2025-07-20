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Кадры спасения пострадавших животных в Австралии

В Австралии творится ад. По последним сведениям, в штате Новый Южный Уэльс в лесных пожарах погибли свыше 800 миллионов животных. Но это еще не всё. Так, в на северо-западе Австралии истребят 10 тысяч верблюдов из-за засухи. По словам властей страны, животные усугубляют ситуацию с нехваткой воды. Но сегодня не об этом, а о том, как спасают пострадавших животных в Австралии. Кадры спасения пострадавших животных в Австралии

Красное небо от пожаров и кенгуру, 5 января 2020. (Фото Lukas Coch): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Спасенный опоссум. (Фото Lisa Maree Williams): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Пожарные перегоняют домашних животных в безопасное место, 19 декабря 2019. (Фото Dean Lewins): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Кенгуру виден в пострадавшем от лесного пожара районе, 7 января 2020. (Фото David Mariuz): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Кенгуру, которого спасли от лесного пожара в Кобунгра, Австралия, 5 января 2020. (Фото Jeremy McMahon): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Коала по имени Паша (Поль) лечится от ожогов в центре в Порт-Маккуори, Австралия. (Фото Nathan Edwards): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Операция в ожоговом центре. Пациент — коала. (Фото Nathan Edwards): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Коала в ожоговом центре в Порт-Маккуори. (Фото Nathan Edwards): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии А пожары всё бушуют. (Фото Rick Rycrof): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Кенгуру прячутся во дворе от лесного поджара. (Фото Linda Robinson): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Коалам досталось сильно. Эксперты по дикой природе опасаются, что более половины из 50 000 островных коал погибли… (Фото David Mariuz): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Погибший попугай. (Фото Tracey Nearmy): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Раненая коала. (Фото Lisa Maree Williams): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Коала лечится у ветеринара в Аделаиде, Австралия, 8 января 2020. (Фото Mark Brake): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Обожженные лапки. (Фото Jill Gralow): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Наш знакомый, коала Паша, уже видели его. Лечится. (Фото Nathan Edwards): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии Спасатель несет коалу в горящего леса, она сильно пострадала, 7 января 2020. (Фото David Mariuz): Кадры спасения пострадавших животных в Австралии


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