Непривычная практика многомужества в Китае

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Многомужество - обычная практика в Китае 18-19 веков.



Китай называют нацией холостяков, потому как на сегодняшний день в стране на 33 миллиона мужчин больше, чем женщин. Ожидается, что ситуация изменится к 2030 году Китай называют нацией холостяков, потому как на сегодняшний день в стране на 33 миллиона мужчин больше, чем женщин. Ожидается, что ситуация изменится к 2030 году . Подобные демографические колебания случались в стране и раньше. И чтобы как-то регулировать эти отклонения в 18 и 19 веках в Китае практиковалось многомужество. Женщина могла жить с двумя или более мужчинами.









Полиандрия - практика многомужества в Китае.





Полиандрия или многомужество было известно в Китае пару веков назад. Причины, служившие такому повороту событий, были самые обыденные: стихийные бедствия, неурожаи, войны. Если мужчина в сельских районах не мог прокормить семью, то женщина имела право взять себе еще одного мужа.













В Китае жена могла иметь двух мужей.





Подобная история произошла с фермером Чжэн Гушон. Когда мужчина неожиданно ослеп, семья оказалась на грани выживания. Именно поэтому его жена Цзян Ши наняла помощника, наградой которому был секс.













Полиандрия - брак женщины с несколькими мужчинами.





Подобные отношения практиковались часто, но не все счастливо заканчивались. Нередко на почве ревности или из-за жажды наживы один муж попросту убивал другого.

Высшие сословия брезгливо относились к такой практике и считали многомужество уделом плебеев.













Практика полиандрии.



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