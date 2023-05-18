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Непривычная практика многомужества в Китае


Многомужество - обычная практика в Китае 18-19 веков.

Многомужество - обычная практика в Китае 18-19 веков.


Китай называют нацией холостяков, потому как на сегодняшний день в стране на 33 миллиона мужчин больше, чем женщин. Ожидается, что ситуация изменится к 2030 году. Подобные демографические колебания случались в стране и раньше. И чтобы как-то регулировать эти отклонения в 18 и 19 веках в Китае практиковалось многомужество. Женщина могла жить с двумя или более мужчинами.








Полиандрия - практика многомужества в Китае.

Полиандрия - практика многомужества в Китае.



Полиандрия или многомужество было известно в Китае пару веков назад. Причины, служившие такому повороту событий, были самые обыденные: стихийные бедствия, неурожаи, войны. Если мужчина в сельских районах не мог прокормить семью, то женщина имела право взять себе еще одного мужа.






В Китае жена могла иметь двух мужей.

В Китае жена могла иметь двух мужей.



Подобная история произошла с фермером Чжэн Гушон. Когда мужчина неожиданно ослеп, семья оказалась на грани выживания. Именно поэтому его жена Цзян Ши наняла помощника, наградой которому был секс.






Полиандрия - брак женщины с несколькими мужчинами.

Полиандрия - брак женщины с несколькими мужчинами.



Подобные отношения практиковались часто, но не все счастливо заканчивались. Нередко на почве ревности или из-за жажды наживы один муж попросту убивал другого.
Высшие сословия брезгливо относились к такой практике и считали многомужество уделом плебеев.






Практика полиандрии.

Практика полиандрии.




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