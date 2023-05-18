Непривычная практика многомужества в Китае

Китай называют нацией холостяков, потому как на сегодняшний день в стране на 33 миллиона мужчин больше, чем женщин. Ожидается, что ситуация изменится к 2030 году. Подобные демографические колебания случались в стране и раньше. И чтобы как-то регулировать эти отклонения в 18 и 19 веках в Китае практиковалось многомужество. Женщина могла жить с двумя или более мужчинами.
Полиандрия или многомужество было известно в Китае пару веков назад. Причины, служившие такому повороту событий, были самые обыденные: стихийные бедствия, неурожаи, войны. Если мужчина в сельских районах не мог прокормить семью, то женщина имела право взять себе еще одного мужа.
Подобная история произошла с фермером Чжэн Гушон. Когда мужчина неожиданно ослеп, семья оказалась на грани выживания. Именно поэтому его жена Цзян Ши наняла помощника, наградой которому был секс.
Подобные отношения практиковались часто, но не все счастливо заканчивались. Нередко на почве ревности или из-за жажды наживы один муж попросту убивал другого.
Высшие сословия брезгливо относились к такой практике и считали многомужество уделом плебеев.
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