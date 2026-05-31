Лайфхак от японцев, или Зачем замораживать в морозилке зубную пасту

То, что зубная паста необходима и крайне полезна, все мы прекрасно знаем и понимаем, как и то, какой принцип ее действия и использования. Но есть и не совсем обычный, нетрадиционный способ применения этого продукта, к тому же не по прямому назначению. Но то, что получается в итоге, не менее необходимо, чем чистка зубов.
Как и следовало ожидать, «все гениальное – просто». Сюда эта крылатая фраза подходит как нельзя лучше. Правда, додумались до этого не в СССР и даже не в современной России. Первооткрывателями на этот раз стали японцы. Ну а нам осталось лишь поверить, проверить и пользоваться этой удивительной подсказкой. Сразу стоит сказать, что все банально просто и легко, а главное, это избавляет от ряда неудобных моментов.
Итак, что нужно взять и как поступить. Для этого японского лайфхака потребуется абсолютно любая, дешевая или дорогая – не имеет значения, зубная паста, стандартные ячеистые формочки для заморозки льда, которые идут в комплекте со всеми моделями холодильника, да и отдельно их можно приобрести. Ну и свободное место в морозилке.
Нет необходимости в заполнении пастой всех ячеек. Вполне хватит выдавить ее из тюбика в одну или две ячейки. После этого формочка ставится в морозильную камеру до тех пор, пока паста в ней полностью не застынет. Обычно требуется около пяти часов времени.
Здесь нужно знать и учитывать один момент. быстро растает, вот из этих соображений и требуется максимальная заморозка.
Теперь более подробно о самом лайфхаке. Уже после того, как паста побыла в холодильнике и полностью замерзла в формочке, кубик нужно достать. Не всегда он легко отделяется, но выковыривать его нет никакой необходимости.
Нужно взять обычное блюдо или тарелку, перевернуть вверх дном формочку и полить сверху водой, обязательно горячей. Уже спустя несколько секунд он сам выпадет из ячейки. Дальше берем в руки кубик из пасты и начинаем им натирать деревянную разделочную доску. Усилий прикладывать здесь не нужно. Процесс очень легкий.
Некоторые спросят, зачем это нужно. Все просто – если периодически повторять процедуру, то на доске не будут размножаться бактерии. Ведь в дереве их всегда собирается слишком много. Здесь для них отличная среда для размножения. Прекрасное решение и для избавления неприятного запаха, например, после того, как на ней разделывали рыбу.
То есть мы получаем идеальный, абсолютно безопасный антисептик и устранитель запахов. Как уже говорилось ранее, выбор пасты – дело индивидуальное. Но если есть желание еще и получить приятный аромат, можно взять продукт с ментолом.
После натирания доски, все это смывается горячей водой, доска высушивается и ее можно использовать дальше. Метод уже проверенный и рабочий. Возможно, кого-то интересует, зачем замораживать, когда можно все то же самое сделать с обычной пастой из тюбика. Все верно, но в замороженном виде расход средства намного меньше. То есть, весь процесс ради экономии. Да и намного удобнее пользоваться именно кубиком, это быстрее.
Делать эту процедуру можно со всеми деревянными разделочными досками. Ну а то, что остается, подходит для отбеливания подошвы, например, кедов или кроссовок.
Еще один небольшой совет по поводу удаления рыбного запаха с поверхности. Его появление можно просто предотвратить. Для этого берется пищевая пленка и ею оборачивается доска. Пленку тоже для этой конкретной цели необходимо хранить в холодильнике. После окончания работы пленка снимается и выбрасывается, а доска остается чистой и без запаха.
