Куда девать опавшую листву

Каждую осень сад переживает одно и то же превращение: земля исчезает под слоем листьев. Утром убрали, к вечеру все снова повторилось.







Мешки с листьями выстраиваются у забора, и куда это все девать — вопрос весомый. На самом деле, листья можно использовать с пользой на своем участке, либо утилизировать их с минимальными потерями.

Сначала разберите листья на 3 группы

Измельчать или оставить целыми

Мульча под растениями

Листовой перегной

Сухие листья в компосте

Укрытие для пустых грядок

Траншея для тыквенных культур

Уголок для живности

Когда без сжигания не обойтись

Как? Давайте разбираться. Также читайте, как подготовить дом и участок к зиме.Здоровые листья (обычная осенняя листва без пятен, налета и ржавых отметин) годятся почти для любого применения. Именно их вы соберете больше всего. Если дерево или куст весь сезон страдали от парши, монилиоза или мучнистой росы, возвращать такую листву под то же растение не стоит. Споры грибков прекрасно перезимуют в опаде и весной доберутся до молодых почек.При этом не нужно впадать в крайность: пара коричневых листьев — это нормальное старение и ничего общего с болезнью не имеют. Речь о растениях, которые стояли в пятнах или налете все лето. Листья, собранные вдоль дорог, на парковках или в местах, где могли остаться соль и нефтепродукты, для сада не годятся. Особенно для грядок, с которых вы собираетесь есть плоды. Для дела берите листву со своего участка или из чистого двора.Целые листья ведут себя иначе, чем измельченные. Крупная плотная листва, насыпанная толстым слоем, слеживается в мокрый пласт, через который плохо проходит воздух. В мульче это тормозит перегнивание, в компосте может остановить процесс. Измельченные листья ложатся ровнее, не спрессовываются и разлагаются быстрее.Садовый измельчитель есть не у всех, но это не повод отказываться от идеи. Газонокосилка справится не хуже: разложите сухие листья тонким слоем на траве и пройдитесь по ним пару раз. Если у косилки есть травосборник, вы сразу получите готовую рубленую массу.Триммер тоже подойдет: набейте сухими листьями высокое ведро или бочку наполовину, опустите внутрь леску и поводите ею вверх-вниз. За минуту листья превратятся в труху. Если ничего нет под рукой, сухие листья в плотном мешке можно просто утоптать — объем осядет, крупные листья надломятся, и разложение пойдет охотнее.Когда измельчать нечем и некогда, целые листья тоже идут в дело. Просто кладите слой потоньше, подмешивайте грубый материал для воздуха, например, солому, мелкие ветки, крупный компост, и время от времени ворошите. Мелкая тонкая листва вроде березовой в измельчении почти не нуждается, а крупная и кожистая — тот случай, ради которого стоит повозиться.Листья на почве работают так же, как любая другая мульча. Они подходят для приствольных кругов деревьев, площадок вокруг кустов, цветников и освободившихся грядок. Дождь больше не бьет напрямую по голой земле, часть сорняков не пробивается через покров, влага испаряется медленнее, земля меньше страдает от перепадов температуры. Постепенно листва перепревает и превращается в органику.Ориентир толщины слой: земля должна быть прикрыта, но листья не должны превращаться в задыхающийся мокрый пласт. В цветниках и на грядках ровнее ложится измельченная листва. И не наваливайте гору вплотную к стволам и корневым шейкам — у основания растения нужен воздух, иначе кора начнет преть.Это не то же самое, что компост, хотя многие путают. В обычном компосте работают бактерии, там жарко и все кипит. Листву разбирают грибы — процесс идет медленно и прохладно. На выходе получается рыхлый темный материал, похожий на лесную подстилку.По питательности листовой перегной уступает компосту, и это нормально. Тяжелую глину он делает рыхлее, легкий песок учит держать влагу. Его добавляют в почвосмеси для рассады и комнатных цветов, подмешивают в грядки, используют как мягкую мульчу.Готовится он просто. Соберите листья, по возможности измельчите, в сухую погоду увлажните. Сложите в сетчатый короб, отдельную кучу или в мешки с дырками для воздуха. Мешок можно убрать за сарай и забыть — он займет немного места и будет работать сам. Переворачивать, как горячий компост, ничего не нужно.Сухие листья дают то, чего зелени не хватает — структуру и углерод. Ими перекладывают слои: немного травы, слой листьев, кухонные отходы, снова листья. Пропорции высчитывать не нужно. Держите в голове простое правило: куча не должна быть ни мокрым липким месивом, ни сухим ворохом одних листьев.Когда овощи убраны, земля остается голой и беззащитной. Всю осень и весну по ней хлещут дожди: поверхность заплывает, покрывается коркой, на склонах верхний слой смывается. За зиму грядка теряет в качестве. Здоровые листья работают как временное одеяло. Выберите с грядки самые злостные сорняки, чтобы не перезимовали, и разложите листву по поверхности. Чтобы ее не разнесло ветром, слегка увлажните, присыпьте тонким слоем компоста, накиньте ветки или сетку.Важно разложить листья сверху, а не закапывать вглубь. На поверхности они спокойно перепревают за зиму. Большой объем свежего углеродистого материала, вмешанный в почву, временно оттягивает на себя азот — весенним посадкам его может не хватить.Опавшую листву можно закопать прямо в землю. Этот способ подходит для огурцов, кабачков, тыкв и патиссонов. Выкопайте траншею на 1-2 штыка лопаты, уложите листья на дно, слегка утрамбуйте и полейте водой. Сверху засыпьте землей. За зиму органика перепреет, почва станет рыхлой, весной грядка прогреется на пару недель раньше. Тыквенные культуры это оценят.Опавшая листва — готовая зимняя квартира для мелкой садовой живности. В подстилке и под ней пережидают холода жуки, пауки, насекомые и прочие невидимые труженики, без которых сад беднеет. Весной они проснутся и снова примутся за дело: опылять, рыхлить почву, поедать вредителей. Ежи тоже любят зимовать в сухой листве и помогают бороться с вредителями и личинками.В декоративной части сада стоит оставить пару мест с естественной подстилкой: под живой изгородью, в приствольных кругах, под кустами, в дальнем углу за сараем. Превращать в такой заповедник весь участок незачем, достаточно нескольких островков. Никто не обещает, что там поселятся исключительно полезные создания, но стерильный вылизанный сад почти всегда беднее живностью, чем сад с парой укромных листовых уголков.Если летом сад болел паршой, монилиозом или мучнистой росой, оставлять зараженные листья под деревьями или отправлять в компост нельзя. Споры грибков и вредители легко переживут зиму. Надежнее это все сжечь. Только не разводите костер прямо на земле. Используйте металлическую бочку или емкость с крышкой.Поставьте ее минимум в 7,5 метрах от дома, сарая и других построек. Очистите место вокруг от сухой травы и веток. Держите под рукой воду, песок или огнетушитель. Не оставляйте огонь без присмотра и дождитесь, пока угли полностью остынут. Если в регионе действует особый противопожарный режим, сжигать листья и сухую траву запрещено. Золу не выбрасывайте: в ней много калия, фосфора и кальция — это готовое удобрение для будущих посадок.