Легенды 1980-х: Куда пропала исполнительница хита «Boys» Сабрина

Звезда 1980-х гг. Сабрина | Фото: shock.com.ru и umnica-krasavica.ru
В конце 1980-х гг. Сабрина была одной из самых популярных в мире итальянских певиц, в эпоху перестройки ее постеры можно было увидеть на каждой кухне, а выступления с песней «Boys», несмотря на откровенность, показывали по телевидению. В конце 1990-х гг. Сабрина пропала с экранов. Какое участие в ее судьбе принял Сильвио Берлускони, чем она занимается сегодня, и как изменилась за эти годы – далее в обзоре.
Звезда 1980-х гг. Сабрина | Фото: mv.org.ua
В детстве Сабрина Дебора Салерно мечтала не о сцене, а о модельном бизнесе, поэтому с 15 лет она участвовала в конкурсах красоты. В 17 лет девушка стала победительницей конкурса «Мисс Лигурия-1986», после чего ее пригласили работать ведущей на телевидении. Одним из членов жюри конкурса, а также медиамагнатом, которому принадлежал этот телеканал, был Сильвио Берлускони – будущий премьер-министр Италии. Именно благодаря ему Сабрина и начала свою карьеру в шоу-бизнесе – он нанял для нее известного продюсера Клаудио Чеккетто.
Сабрина Салерно | Фото: kino-teatr.ru и art-mozaika.ua
Итальянская певица и телеведущая Сабрина | Фото: abrgen.ru
То, что Берлускони принял активное участие в карьере начинающей телеведущей и певицы, породило слухи об их тайном романе, но Сабрина категорически отрицала этот факт: «Меня все ненавидели тогда, считали, что я – женщина Берлускони. Да, он помог мне тогда, но ничего, кроме приятельских отношений, нас не связывало. Я была его верной подругой. Но, поверьте, между подругой (и даже если эта подруга – секс-символ) и любовницей существует огромная разница. И, кстати, когда мне было 18 лет (именно в этом возрасте я начинала делать карьеру певицы), я вообще не понимала значения слова «секс-символ»… Люди почему-то не могут поверить, что мужчина может помочь женщине, будучи всего лишь ее другом. Сильвио действительно очень многое для меня сделал, так как был продюсером нескольких итальянских телеканалов».
Сабрина Салерно | Фото: art-mozaika.ua и tele.ru
Одна из самых богатых и известных в мире итальянских певиц Сабрина | Фото: abrgen.ru
В начале 1987 г. вышел первый сингл Сабрины «Sexy Girl», а второй ее хит «Boys» («Summertime Love») разошелся тиражом в 1,5 млн копий и принес ей мировую славу. Хотя певица не отличалась выдающимися вокальными данными, а ее песни были незамысловатыми, в конце 1980-х она стала одной из самых популярных в мире итальянских исполнительниц, чьи хиты звучали на всех дискотеках.
Звезда 1980-х гг. Сабрина | Фото: abrgen.ru
Наряды Сабрины всегда были очень откровенными, а главным ее козырем называли сексуальность, и тысячи мужчин по всей Европе завороженно наблюдали за ее выступлениями на сцене и на экранах. На некоторых зарубежных каналах клип на песню «Boys» посчитали вызывающим и даже запретили к показу или демонстрировали в сокращенном варианте, а в СССР, как это ни удивительно, ее выступления показывали по центральному телевидению.
Итальянская певица и телеведущая Сабрина | Фото: aif.ru
Сабрина тогда и сейчас | Фото: umnica-krasavica.ru
В конце 1980-х гг. зарубежные исполнительницы диско вызывали у советских слушателей ажиотаж – пластинки с записями песен Сандры, Си Си Кетч и Сабрины можно было приобрести только у спекулянтов с огромной переплатой. В 1989 г. певица приехала в Москву и дала концерт в «Олимпийском» при полном аншлаге. Эта поездка ее очень впечатлила: «Мне было тогда всего 19 лет, мои представления о вашей стране были очень расплывчатыми. Оказаться в 1989 году на Красной площади было колоссальным впечатлением. Я ощутила дух старины, величия культуры и истории и еще какого-то волшебства. Это место меня завораживало. Мне казалось, что я попала в какую-то сказочную страну: шел снег, было очень холодно». Модницы тут же принялись подражать итальянской поп-королеве, особенной популярностью у них пользовались короткие шорты с рваными краями, которые назвали «сабринки».
Певица в молодости и в зрелые годы | Фото: umnica-krasavica.ru
Сабрина тогда и сейчас | Фото: umnica-krasavica.ru
Сабрина всегда пользовалась большим успехом у мужчин, но вышла замуж она только в 36 лет. Правда, до этого она прожила 10 лет со своим избранником в гражданском браке. Говорят, еще в середине 1990-х гг. она увела из семьи известного продюсера, владельца отелей и текстильных фабрик, одного из богатейших людей Италии Энрико Монти, за которого в 2004 г. и вышла замуж. А вскоре у пары родился сын, ставший для певицы центром вселенной.
Певица в молодости и в зрелые годы | Фото: umnica-krasavica.ru
Одна из самых богатых и известных в мире итальянских певиц Сабрина | Фото: 7days.ru и shock.com.ru
В 1999 г., выпустив свой 8-й альбом, Сабрина неожиданно пропала со сцены. Она даже перестала появляться на итальянском телевидении. Позже певица объясняла это тем, что устала от славы и решила сосредоточиться на семье, а потом – на воспитании ребенка. Сабрина возобновила карьеру только спустя 9 лет, выпустив в 2008 г. очередной альбом. Правда, прежнего уровня популярности она уже не достигла – ее имя ассоциировалось только с музыкой 1980-х гг.
Итальянская певица и телеведущая Сабрина | Фото: wday.ru и kino-teatr.ru
А вскоре она снова появилась в России, выступив на концерте ретро-музыки. После этого Сабрина стала частой гостьей сборных концертов звезд 1980-х гг. и частных корпоративных вечеринок в России. Она по-прежнему прекрасно выглядит и эксплуатирует все тот же имидж сексапильной поп-дивы. «Я знаю, какой у меня имидж и чем я являюсь для мужчин. Ну что могу сказать, я очень рада, что в России меня помнят и любят», – говорит певица.
Сабрина тогда и сейчас | Фото: umnica-krasavica.ru
Сегодня 50-летнюю Сабрину называют если не самой популярной, то одной из самых богатых певиц Италии. Большие доходы ей приносят не только выступления, но и собственная сеть ресторанов, линия модной одежды и съемки в рекламе.
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