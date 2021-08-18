Легенды 1980-х: Куда пропала исполнительница хита «Boys» Сабрина

Звезда 1980-х гг. Сабрина | Фото: shock.com.ru и umnica-krasavica.ru

Звезда 1980-х гг. Сабрина | Фото: mv.org.ua

Сабрина Салерно | Фото: kino-teatr.ru и art-mozaika.ua

Итальянская певица и телеведущая Сабрина | Фото: abrgen.ru

Сабрина Салерно | Фото: art-mozaika.ua и tele.ru

Одна из самых богатых и известных в мире итальянских певиц Сабрина | Фото: abrgen.ru

Звезда 1980-х гг. Сабрина | Фото: abrgen.ru

Итальянская певица и телеведущая Сабрина | Фото: aif.ru

Сабрина тогда и сейчас | Фото: umnica-krasavica.ru

Певица в молодости и в зрелые годы | Фото: umnica-krasavica.ru

Сабрина тогда и сейчас | Фото: umnica-krasavica.ru

Певица в молодости и в зрелые годы | Фото: umnica-krasavica.ru

Одна из самых богатых и известных в мире итальянских певиц Сабрина | Фото: 7days.ru и shock.com.ru

Итальянская певица и телеведущая Сабрина | Фото: wday.ru и kino-teatr.ru

Сабрина тогда и сейчас | Фото: umnica-krasavica.ru