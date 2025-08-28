Самый длинный мост: почему исполинская постройка англичан обрушилась

История мостостроения полна ярких достижений инженерного гения человека. Однако, вместе с тем она полна и «сказочных» фиаско. Одной из таких грустных историй является судьба Тэйского моста в Великобритании. В XIX веке данная конструкция смогла взять титул самого длинного моста в истории. Увы, простоять исполинскому творению было суждено всего 1.. Что же случилось и кто виноват в сливании миллионов фунтов стерлингов вниз по течению?
Самый большой мост 19 века. |Фото: humus.livejournal.com.
Тэйский мост, как несложно догадаться, был построен в Шотландии через реку Тэй, которая является самой длинной рекой высокогорного региона. Проектировал мост нового класса известный британский инженер Томас Бауч. За строительство конкретно этой конструкции, его даже посвятили в рыцари! Длина Тэйского моста, открывшегося в 1877 году, составляла 3.26 км. Состояла уникальная конструкция из 85 пролетов длиной от 8.5 до 74 метров. Высота моста составляла 24 метра. Установили его на специальные кирпичные быки.
Наломали дров сами инженеры. |Фото: cesnok.ru.
Трагедия с обрушением творения Бауча произошла в 1879 году. Не прошло и 1.5 лет как мост рухнул. Виной тому стал сильнейший ветер на реке Тэй. По некоторым данным, скорость порывов достигала 40 км/ч. С одним только ветром мост прекрасно справлялся. Однако, в тот день по нему проезжал пассажирский состав. Выехав на мост, он превратился в условиях сильного ветра в длинный металлический парус. В итоге мост не выдержал и начал рушиться. Произошла трагедия буквально за считанные секунды.
Это была настоящая трагедия. |Фото: zidanio.livejournal.com.
В итоге в воду реки Тэй полетело до 30 пролетов. Таким образом мост лишился почти 1/3 своей конструкции. Вместе с пролетами в реку отправилось и как минимум три огромные стальные фермы, которые служили в качестве перекрытий. Хуже всего то, что вслед за железом моста в бурную воду шотландской реки отправился и поезд с людьми. Большинство пассажиров смогло спастись. Однако, утонуло в тот день 75 человек, большинство из которых было фермерами. По злому року судьбы, в тот день на том самом поезде ехал и зять инженера, построившего данный мост.
Мост поломал ветер. ¦Фото: humus.livejournal.com.
Британские власти начали расследование. В итоге выяснилось, что проектировщики, включая самого Томаса Бауча, не то преступно пренебрегли, не то не менее преступно забыли произвести расчёты на ветровую нагрузку конструкции. Стоит отметить, что в XIX веке еще по меньшей мере 18 мостов обрушалось в разных странах по той же самой причине. Сегодня все эти «инциденты» служат наглядным и учебным пособием для новых поколений инженеров-мостостроителей.
