10 жесточайших тюрем в мире, где людей содержат в нечеловеческих условиях

Места, где с людьми обращаются крайне бесчеловечно.
Тюрьма — заведение, в котором никто не хочет оказаться. Там страшно, ужасно и царит жестокость, но есть тюрьмы, которые настолько кошмарные, что даже самый закоренелый преступник хотел бы обойти их стороной. О десятке таких нечеловеческих заведений мы сегодня и поведаем.
1. Тюрьма Бангкванг
Тюрьма Бангкванг в Тайланде.
Это заведение расположено в 11 км от столицы Таиланда и популярно под названием «Банког-Хилтон», вот только от известнейшей сети комфортабельных отелей оно отличается разительно. Свою популярность тюрьма получила благодаря тому, что заключенных тут регулярно подвергают пыткам, а свой срок преступники отсиживают в очень маленьких камерах. Тем же, кому в качестве наказания вынесена смертная казнь — уготован шприц с убийственным содержимым. Первое время попавшие сюда обязаны носить кандалы.
2. Тюрьма Рикерс
Тюрьма Рикерс в Нью-Йорке.
Эта американская тюрьма прославилась на весь мир благодаря своему отношению среди заключенных. Здание находится в Бронксе, а на его содержание из казны ежегодно выделяется около $800 000 000. Изо дня в день работники исправительного учреждения вынуждены быть очевидцами жестоких расправ среди заключенных. Однако, регулярное внедрение новых реформ привело к тому, что с каждым годом подобных разборок становится все меньше.
3. Тюрьма Сан-Квентин
Сан-Квентин - самая старая тюрьма в Калифорнии.
Самое старое исправительное учреждение на территории Калифорнии, которое было построено в 1852 году. Здесь имеется газовая камера, однако, ее не эксплуатируют, а для приведения смертного приговора в действие задействуют специальные инъекции. В заведении регулярно приходится разрешать ситуации, связанные с жестоким обращением. Так, в 2006 году случился инцидент, вследствие которого 100 человек пострадали и двое погибли. Тогда СМИ говорили о том, что находиться в этом месте опасно для жизни. В последнее время власти прикладывают усилия, чтобы улучшить сложившуюся обстановку, поэтому условия пребывания с каждым разом становятся все более сносными.
4. Тюрьма Алькатрас
Тюрьма Алькатрас - место, где отбывали наказание самые опасные преступники в истории.
Одна из самых нашумевших тюрем расположилась на островке возле Сан-Франсиско. Здесь отбывали свой приговор самые жуткие головорезы за всю историю криминала, среди которых был и Аль Капоне, носивший прозвище «Шрам». Тюремное заведение славилось своим отношением к пребывающим здесь и кошмарными условиями содержания. В середине ХХ века был зафиксирован случай, когда подопечные пытались бежать из тюрьмы. Однако, в 1963 году заведение было закрыто сразу по двум причинам — на нее уходило очень много финансовых средств, а также из-за ужасной репутации.
5. Тюрьма Сабанета
Тюрьма Сабанета с высоты птичьего полёта.
Тюрьма Сабанета. Камера.
Эта венесуэльская тюрьма находится в числе самых жестоких. Одновременно в ее стенах могут пребывать порядка 15 000 заключенных, но на самом деле на территории исправительного учреждения находится 25 000 человек. Кроме того, что заведение перенаселено, здесь же трудятся многочисленные работники, из расчета 1 тюремщик на 150 человек. В середине 90-х здесь был случай, вследствие которого 108 заключенных погибли, а спустя год после этого погибло еще 194 человека, по причине кошмарного отношения со стороны работников места заключения, а 624 были травмированы.
6. Тюрьма Гитарама
Тюрьма Гитарама - настоящий ад на Земле.
Заключённые Гитарама.
Подпольно тюрьму Гитарами, расположенную в Руанде, называют «адом на земле». Только представьте, в заведении, рассчитанном на пребывание 500 человек, отбывают свое наказание 6 000 заключенных. Из-за того, что в тюрьме очень мало место, основная часть заключенных вынуждены постоянно находиться на ногах, что приводит к развитию патологий в этой части тела. Справляют нужду люди так же стоя, а затем продолжают находиться в своих экскрементах, что становится причиной заражения. В результате такого заключения многим пребывающим приходится ампутировать ноги, а нечеловеческие условия жизни приводят к вторичному инфицированию и нередко даже к летальному исходу.
7. Тюрьма Санте
Парижская тюрьма Санте.
Вопреки своему расположению — в городе влюбленных, в Париже, — содержание в этой тюрьме оставляет желать лучшего. В этих стенах обитают сотни заключенных, вынужденных вести свою жизнедеятельность в жесткой иерархии, которая усугубляется еще и условиями существования. Тот, кому не посчастливилось быть слабее остальных, вынужден пребывать в постоянной опасности. Пребывающим разрешено выходить из своих камер всего на 4 часа в сутки. Это сделано для того, чтобы минимизировать общение заключенных между собой. Тюрьма Санте носит звание одной из самых кошмарных во всем мире.
8. Тюрьма Диярбакыр
Тюрьма Диярбакыр в Турции.
Еще одна колония со страшной репутацией, расположенное в Турции. Как и в других, вышеперечисленных заведениях, условия содержания здесь кошмарные, но известно место еще и тем, что здесь отбывали свое наказание дети, которых приговорили к пожизненному заключению. Основной поток жестокости исходит от самих тюремщиков. В 1996 году в стенах заведения произошел случай, когда стражи порядка и тюремщики жестоко расправлялись с отбывающими наказание. После неравной потасовки 10 заключенных погибли, а 26 получили увечья. Из-за очень жестокого отношения к пребывающим это место так же считается одним из самых страшных.
9. Тюрьма Тадмор
Сирийская тюрьма Тадмор.
Эта ужасающая тюрьма расположена на территории Сирии. Создается впечатление, что каждый уголок заведения просто создан для издевательств, которые превращают жизнь пребывающих здесь в сущий ад. В 1980 году в этом месте был зафиксирован случай, когда на действующего тогда президента было совершено нападение. Тогда глава приказал служащим убить каждого, кто оказался на его пути, дабы остальным это послужило уроком. В начале 00-х заведение было прикрыто, однако деятельность возобновили в 2011 году, а условия пребывания здесь стали еще ужаснее.
10. Тюрьма Карандиру
Тюрьма Карандиру в Бразилии.
Обитатели тюрьмы Карандиру.
На первом месте рейтинга оказалась тюрьма, которая носит звание самой страшной в мире. Самый громкий случай гибели осужденных пришелся на 1992 год, тогда было убито 102 человека. Но кроме того, что заключенные испытывают на себе весь беспредел со стороны работников, так приходится еще и пребывать в ужасной для здоровья обстановке — каждый пятый пребывающий здесь ВИЧ-инфицирован.
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