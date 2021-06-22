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Вещи, которые во времена Советского Союза могли себе позволить лишь зажиточные люди


Вещи, которые во времена Советского Союза могли себе позволить лишь зажиточные люди

В ХХI веке людей сложно удивить новомодными гаджетами, бытовой техникой с множеством функций, различными кухонными аксессуарами. Однако в Советском Союзе все было немного по-другому, и роскошь в виде редкой продукции и зарубежной техники покупали исключительно граждане с хорошим достатком. Novate.ru рассказывает, какие привычные для нас предметы раньше украшали дома лишь очень обеспеченных персон.

1. Цветной телевизор


Советский цветной телевизор «Рубин». / Фото: inform-progulka.by

Советский цветной телевизор «Рубин». / Фото: inform-progulka.by

 

Если черно-белые телевизоры еще могли встретиться у людей с небольшим доходом, то цветные предназначались исключительно для элиты. Обладатели подобной роскоши очень гордились своим сокровищем и часто приглашали в гости друзей и родственников, чтобы продемонстрировать все возможности цветного телевизора. Киносеансы открывали для советских граждан яркий новый мир. И этот мир, увы, был доступен лишь крохотной части населения.

2. «Дорого-богато»


Интерьер квартиры, в которой жили обеспеченные люди. / Фото: Fishki.net

Интерьер квартиры, в которой жили обеспеченные люди. / Фото: Fishki.net

 

Во времена Советского Союза существовал определенный стереотип, связанный с вещами, которые находились в доме. Считалось, что главным признаком состоятельности семьи является обладание большим количеством самых разнообразных предметов, которые заполняли серванты, полки, шкафы, столы и прочие места в доме.
То есть, фраза «дорого-богато» лучше всего характеризовала интерьеры обеспеченной части населения. А вот на людей, чьи квартиры были оформлены весьма скромно, всегда смотрели свысока. Например, если в доме было совсем немного мебели, его обладателя считали ненадежным и малоуспешным.

Обратите внимание: Наши бабушки и дедушки абсолютно не понимают, как можно любить минимализм. По их мнению, каждый сантиметр в квартире должен быть заставлен каким-то предметом мебели или декоративным элементом. Если же в комнатах много простора и свободного места – значит владелец квартиры бедный.

3. Стиральная машина


Автоматическая стиральная машина «Вятка». / Фото: Zen.yandex.ru

Автоматическая стиральная машина «Вятка». / Фото: Zen.yandex.ru

 

Для современных людей стиральная машина является очень обыденным предметом. Эта бытовая техника есть практически в каждом доме и, если сейчас сказать молодому парню или девушке, что их бабушки стирали руками, они придут в ужас.
Когда появились стиральные машины, многие советские хозяйки вздохнули с облегчением, ведь ручная стирка, особенно, если речь заходила о постельном белье, отнимала очень много времени и сил. В среднем, подобная процедура длилась несколько часов, а иногда затягивалась даже на весь день. Обеспеченные люди могли себе позволить приобрести стиральные машинки за границей, а вот простые граждане вынуждены были лишь завистливо вздыхать и возвращаться к стирке одежды, замоченной в металлическом тазу. И лишь в 80-х годах, когда появилась автоматическая стиральная машина «Вятка», такое счастье стало доступно большинству людей.

4. Микроволновая печь


Советская микроволновая печь «Днипрянка». / Фото: ribalych.ru

Советская микроволновая печь «Днипрянка». / Фото: ribalych.ru

 

Перед началом войны сотрудники всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности изобрели устройство, в котором можно было легко и быстро разогреть пищу. Однако стать популярным оно не успело: наступили «страшные сороковые» и про разработку на некоторое время все забыли. В обиход микроволновая печь вошла лишь в 1978 году, когда московский завод «Плутон» выпустил первые экземпляры. Понятно, что изначально подобные устройства стоили очень дорого, поэтому их могли себе позволить лишь граждане с хорошим достатком. Они с гордостью демонстрировали возможности микроволновой печи своим гостям, однако в обычные дни все равно предпочитали пользоваться классической плитой. Что поделать, сила привычки – страшная вещь, даже несмотря на то, что микроволновая печь была гораздо удобнее в использовании.

5. Видеомагнитофон


Советский видеомагнитофон ВМ-12. / Фото: fotocdn.net

Советский видеомагнитофон ВМ-12. / Фото: fotocdn.net

 

Если вы смотрели фильм «Вокзал для двоих» с Людмилой Гурченко в главной роли, значит имели возможность понаблюдать, как советских граждан приобщали к «видео-эре». Видеомагнитофон, впрочем, как и видеокассеты стоили дорого и были доступны лишь единицам. Лишь через несколько лет после появления этого «чуда техники» произошел настоящий бум видеопроката: начали открываться видеосалоны, где можно было посмотреть любой фильм, который заинтересовал, а также обменять собственные кассеты. Через некоторое время видеомагнитофоны упали в цене, а потом и вовсе исчезли из обихода, уступив место современным гаджетам: дискам, компьютерам, ноутбукам.

6. Кондиционер


Кондиционер БК-2500. / Фото: privetsochi.ru

Кондиционер БК-2500. / Фото: privetsochi.ru

 

В отличие от того же телевизора или микроволновой печи, кондиционеры не были такими популярными среди жителей СССР. Многие прекрасно обходились вентиляторами и считали не рациональным тратить такие большие деньги на климатическое оборудование. Кроме того, первые устройства подобного типа были очень громоздкими и невероятно шумными, что не добавляло им очков даже в глазах обеспеченных граждан.

7. Кассетный магнитофон


Кассетный магнитофон «Весна-207 Стерео». / Фото: narod.ru

Кассетный магнитофон «Весна-207 Стерео». / Фото: narod.ru

 

Помните, как один из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» очень сильно переживал, когда его обворовали, и сокрушенно перечислял список вещей, которые вынесли из квартиры. Особенно сильно мужчина переживал из-за кражи импортного магнитофона. И действительно, в начале 80-х годов прошлого века кассетный магнитофон считался признаком хорошего достатка, и присутствовал лишь в тех квартирах, чьи хозяева получали высокую зарплату. Уже потом подобное устройство парни смело брали с собой на прогулку или пляж, чтобы покрасоваться перед девушками. Также кассетный магнитофон был почетным гостем на «дворовых вечеринках». К нему подключали колонки и начиналась настоящая дискотека.

8. Автомобиль


Автомобиль ВАЗ-2102. / Фото: vlade.ru

Автомобиль ВАЗ-2102. / Фото: vlade.ru

 

В советские времени личный транспорт по праву считался самой дорогой и малодоступной вещью. Чтобы стать обладателем собственного автомобиля нужно было, во-первых, отстоять очень большую очередь, а, во-вторых, сразу заплатить большую сумму денег. Так, ВАЗ-2102 на тот момент стоил 7000 рублей – поистине гигантская сумма для Советского Союза, учитывая, что средняя зарплата была 100-150 рублей. Если говорить о ГАЗ-24 «Волга», то машина стоила еще дороже – 9600 рублей.
Самое интересное, что и в 2019 году автомобиль считается, если не предметом роскоши, то достаточно дорогостоящей вещью, так как он съедает большую часть семейного бюджета. Мало машину купить – необходимо еще постоянно заправлять ее, менять летнюю резину на зимнюю и так по кругу, тратить деньги на детали и запчасти, регулярно проходить техосмотр и так далее.

9. Декоративная косметика


Декоративная косметика, популярная у советских женщин. / Фото: top10a.ru

Декоративная косметика, популярная у советских женщин. / Фото: top10a.ru

 

Современные девушки могут себе позволить приобрести какие угодно бьюти-средства, начиная от недорогой белорусской косметики, и заканчивая элитными брендами. Все зависит от потребностей и финансовых средств. А вот советским женщинам приходилось в этом плане намного сложнее: они мечтали обзавестись заграничной косметикой, однако те же французские средства было очень тяжело достать. Можно было, конечно, воспользоваться услугами спекулянтов, но в этом случае никто не смогу бы гарантировать подлинность продукции. В качестве альтернативы многие девушки выбирали польские товары, однако за ними также приходилось отстаивать огромную очередь.

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Вещи, которые во времена Советского Союза могли себе позволить лишь зажиточные люди

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Вещи, которые во времена Советского Союза могли себе позволить лишь зажиточные людиПодписаться на мой Instagram
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