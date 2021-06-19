10 способов сделать воспитание детей проще

В правильном воспитании детей любые средства хороши. /Фото: 1.bp.blogspot.com

1. Учимся экономить

Эффективное решение проблемы быстрого расхода туалетной бумаги. /Фото: i.pinimg.com

2. Призовая коробка

Наличие призовой коробки — это всегда отличная идея. /Фото: houseofhubbard.files.wordpress.com

3. Быстрый доступ

Нужно с детства приучать к самостоятельности. /Фото: i.actualno.com

4. Время рисовать

Рисование без ограничений — радость для ребенка. /Фото: ugc.kn3.net

5. Удобный тайник

Удобно, практично и весело. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

6. Безопасная битва

Активные дети будут в восторге от такой игрушки.

7. Аккуратность в машине

Предусмотрительность в борьбе за чистоту машины. /Фото: sbly-web-prod-shareably.netdna-ssl.com

8. Функциональное решение

Несложно сделать самостоятельно и совсем недорого. /Фото: s3.amazonaws.com

9. Как не бояться темноты

Простое решение серьезной проблемы. /Фото: healthspiritbody.com

10. Безопасность превыше всего

С таким браслетом, даже если ребенок потеряется, его легче будет найти. /Фото: i.pinimg.com