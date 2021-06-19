10 способов сделать воспитание детей проще

В правильном воспитании детей любые средства хороши. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Воспитание детей — дело нелегкое и очень ответственное. Любым родителям не помешает немного помощи и креатива, чтобы процесс обучения ребенка стал более легким и веселым. Подборка советов с простыми и недорогими решениями сделает повседневную жизнь намного приятнее и обычным мамам и папам превратиться в настоящих супергероев.
1. Учимся экономить
Эффективное решение проблемы быстрого расхода туалетной бумаги. /Фото: i.pinimg.com
Дети всегда используют слишком много туалетной бумаги. Говори, не говори, а они все равно это делают и забывают строгий указ родителей отрывать по чуть-чуть. Чтобы они могли легко запомнить, сколько нужно использовать, нужно сделать на стене специальную отметку под свободным краем туалетной бумаги. Так проблема будет решена без ссор и разбирательств, теперь дети знают, когда используют слишком много.
2. Призовая коробка
Наличие призовой коробки — это всегда отличная идея. /Фото: houseofhubbard.files.wordpress.com
Воспитывая детей, их нужно иногда поругать, а иногда и похвалить. Отменные поступки, правильное поведение или маленькие победы нужно отмечать поощрениями. Чтобы у ребенка был стимул их получать, нужно сделать процесс награждения более наглядным. Коробка с маленькими призами или сладостями, которая постоянно стоит на видном, но недоступном для ребенка месте, будет стимулировать его «положительную» активность.
3. Быстрый доступ
Нужно с детства приучать к самостоятельности. /Фото: i.actualno.com
Дети очень много пьют. Делать это они обычно любят из определенного стакана или кружки. Поэтому приходится доставать посуду с полки и наливать сок или воду по много раз в день. Чтобы избежать такой рутины, можно использовать креативный лайфхак и постепенно приучать ребенка к самостоятельности: с помощью горячего клея из пистолета прикрепить к пластиковому стаканчику магниты и за счет них закрепить посуду прямо на стенке холодильника. Теперь ребенок с легкостью возьмет свой стаканчик и сможет налить себе попить.
4. Время рисовать
Рисование без ограничений — радость для ребенка. /Фото: ugc.kn3.net
Каждый аккуратный родитель должен взять на заметку этот совет для безопасного детского рисования. Нужно просто положить на стол старую ненужную скатерть или полиэтиленовую пленку, тогда все краски останутся на столе и их с легкостью уберет обычная влажная уборка.
5. Удобный тайник
Удобно, практично и весело. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Детские игры — это всегда гора разбросанных игрушек по всему дому. Чтобы избежать нашествия пушистых животных, редакция Novate.ru советует присмотреться к этому лайфхаку: купить или пошить самостоятельно большой мешок на завязках или молнии, в который ребенок будет складывать все игрушки. Пока пушистые друзья находятся в сложенном виде, мешок можно использовать в качестве большого пуфика.
Интересная информация: Первая мягкая игрушка была изготовлена в 1903 году в Германии. А самые первые древние игрушки были обнаружены в Египте. Наиболее ранние находки приписывают третьему тысячелетию до нашей эры. В этот период уже использовались сложные техники в производстве игрушек с подвижными элементами тела.
6. Безопасная битва
Активные дети будут в восторге от такой игрушки.
Многие дети любят играть в сражения на мечах, но родители часто запрещают им это из соображений безопасности. В современном ассортименте игрушек большой выбор мечей, но не все они безвредны для драки. Чтобы перестать переживать по этому поводу, можно самостоятельно сделать безопасный меч из ПВХ-трубы. Такое оружие будет одновременно мягким и твердым, и замечательно впишется в детскую битву.
7. Аккуратность в машине
Предусмотрительность в борьбе за чистоту машины. /Фото: sbly-web-prod-shareably.netdna-ssl.com
Когда ребенок хочет есть, не всегда удобно и правильно ждать, пока семья вернется домой или доедет до подходящего места. Приходится кормить его в машине, а это часто оборачивается трагедией: грязный салон в крошках и следах соуса. Избежать проблем поможет удобная заранее подготовленная корзинка, в которую удобно складывать еду и мусор. Ребенок будет аккуратнее и убирать за ним не придется.
8. Функциональное решение
Несложно сделать самостоятельно и совсем недорого. /Фото: s3.amazonaws.com
Чтобы ребенку было удобно умываться и мыть руки, можно использовать простую хитрость — сделать глухой выдвижной ящик. Даже малыши могут выдвигать такую конструкцию самостоятельно, а потом стоять на ней как на маленькой подставке. Очень функциональное и удобное решение для любой комнаты.
9. Как не бояться темноты
Простое решение серьезной проблемы. /Фото: healthspiritbody.com
Многие дети, да чего уж таиться, даже многие взрослые бояться темноты. А когда дверь в их комнату закрыта и ее сложно открыть, то страх только усиливается. Решить проблему легко с помощью простой канцелярской резинки: благодаря ей можно зафиксировать язычок двери. Так дверь не будет защелкиваться и ее без сложностей сможет открыть даже ребенок.
10. Безопасность превыше всего
С таким браслетом, даже если ребенок потеряется, его легче будет найти. /Фото: i.pinimg.com
Никто не застрахован от неожиданностей и непредвиденных обстоятельств. Иногда дети теряются в супермаркетах, толпе или долго играют на улице, пока их мобильный телефон разряжается. На такой случай всегда должна быть подстраховка. Хороший вариант — сделать ребенку браслет, на котором будет ваш номер телефона, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств, взрослые могли позвонить вам.
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