15 любопытных фактов об Антикитерском механизме - древнем компьютере, который обогнал время

Самый загадочный в мире механизм.
Антикитерский механизм, найденный на морском дне в начале прошлого века, пролежал в витрине музея полвека, пока на него не обратил внимание Дерек Прайс. Недавно исследователи, принимавшие участник в научном проекте «Исследование Антикитерского механизма» рассказали новые любопытные факты об этом необычном устройстве.
1. Механизм был найден на месте кораблекрушения римской эпохи
Удивительная находка.
Название расположенного в Эгейском море между материковой Грецией и Критом острова Антикитера буквально означает "противоположность Китере" - другого, гораздо большего острова. Судно, которое сегодня считается римским, затонуло недалеко от побережья острова в середине 1-го века нашей эры. На его борту было найдено огромное количество артефактов.
2. Находка ценой жизни
В 1900 году водолазное снаряжение было ещё не то.
В 1900 году греческие водолазы, которые искали морские губки на дне, нашли на глубине почти 60 метров останки кораблекрушения. Водолазное снаряжение на то время представляло собой полотняные костюмы и медные шлемы.
Когда первый ныряльщик поднялся на поверхность и рассказал о том, что он увидел на морском дне место кораблекрушения и множество "разлагающихся трупов лошадей" (которые потом оказались бронзовыми статуями, покрытыми слоем морских организмов), капитан предположил, что водолаз отравился азотом во время пребывания под водой.
3. Виновники кораблекрушения
Возможно, удивительный механизм был на одном из таких кораблей.
Астрофизик в Афинском университете Ксенофонт Муссас выдвинул в 2006 году теорию, что судно, на котором был найден механизм, возможно, направлялось в Рим в рамках триумфального парада императора Юлия Цезаря в 1 - ом столетии нашей эры. Другая теория гласит, что судно перевозило награбленные ценности римского генерала Суллы из Афин в 87-86 до н.э.
В тот же период времени известный римский оратор Марк Туллий Цицерон упоминал механический планетарий под названием "сфера Архимеда", который демонстрировал, как Солнце, Луна и планеты двигаются по отношению к Земле. Более поздние исследования, однако, свидетельствуют о том, что судно, возможно, шло в Рим из Турции.
4. Значение механизма было неизвестно в течение 75 лет
Удивительный механизм, опередивший время.
Уникальный объект из бронзы и дерева был найден на корабле рядом со скульптурами, монетами, изделиями из стекла и керамики. Поскольку все другие артефакты казались более достойными сохранения, механизм фактически игнорировали до 1951 года.
5. Жак Ив Кусто и Ричард Фейнман восхищались механизмом
Жак Ив Кусто.
Знаменитый морской исследователь Жак-Ив Кусто и его команда опускались на дно на месте Антикитерского кораблекрушения в 1976 году, вскоре после первичной публикации Прайса. Они нашли монеты 1-го столетия нашей эры и несколько более мелких бронзовых частей механизма.
Несколько лет спустя физик Ричард Фейнман посетил Национальный музей в Афинах. Фейнман был совершенно разочарован музеем в целом, но написал впоследствии, что Антикитерский механизм был "совершенно странной, почти невозможной ... машиной с зубчатыми передачами, очень похожий на современный часовой механизм".
6. Это первый известный прообраз компьютера
Прообраз компьютера.
Задолго до изобретения цифровой вычислительной машины, несомненно, существовали аналоговые компьютеры. Они по сути варьировались от механических вспомогательных средств до устройств, которые могли предсказать приливы. Антикитерский механизм, который был разработан для расчета дат и предсказания астрономических явлений, поэтому и был назван ранним аналоговым компьютером.
7. Механизм мог создать изобретатель тригонометрии
Гиппарх - основатель тригонометрии.
Гиппарх в первую очередь известен как древний астроном. Он родился на территории современной Турции в 190 г. до н.э., а работал и преподавал он в основном на острове Родос. Гиппарх был одним из первых мыслителей, кто предположил, что Земля вращается вокруг Солнца, но он никогда не мог доказать это. Гиппарх создал первые тригонометрические таблицы, чтобы попытаться решить ряд астрономических вопросов, поэтому он известен как отец тригонометрии.
Из-за этих открытий, а также потому, что Цицерон упоминает о планетарном устройстве, которое было построено Посидонием (который стал руководителем школы Гиппарха на Родосе после его смерти), создание Антикитерского механизма часто приписывается Гиппарху. Новое исследование, однако, показало, что механизм создавали минимум двое разных людей, поэтому вполне возможно, что механизм был создан в мастерской.
8. Технология механизма была настолько сложной, что ничего сложнее не могли создать в течение почти 1500 лет
Сложнейший механизм.
Механизм, состоящий из 37 бронзовых шестерен в деревянном контейнере, размером всего с обувную коробку, был весьма прогрессивным для своего времени. С помощью вращения ручек шестерни перемещались, вращая серию циферблатов и колец, на которых имеются надписи, а также обозначения греческих знаков зодиака и египетских календарных дней. Подобные астрономические часы не появлялись в Европе до 14-го века.
9. Механизм был создан для отслеживания различных событий и сезонов
Древний органайзер?
Механизм отслеживал лунный календарь, предсказывал затмения и показывал положение и фазы Луны. С его помощью также отслеживались сезоны и древние фестивали, такие как Олимпийские игры. Благодаря лунному календарю люди могли рассчитывать оптимальные сроки для сельского хозяйства. Также изобретатель Антикитерского механизма предусмотрел два циферблата, которые вращались, показывая лунные и солнечные затмения.
10. В механизме есть "встроенное" руководство по эксплуатации
Гаджет с руководством по эксплуатации.
На бронзовой панели в задней части механизма изобретатель оставил либо инструкции по тому, как работает устройство, либо объяснение того, что видел пользователь. В надписях на греческом койне (наиболее распространенной форме древнего языка) упоминаются циклы, циферблаты и некоторые из функций механизма. Хотя текст не содержит конкретных указаний о том, как использовать механизм и предполагает некоторые предварительные знания астрономии, он все же помогает описать устройство.
11. Никто не знает, где и как использовался механизм
В то время как многие из функций механизма были выяснены, как и где он использовался, до сих пор неизвестно. Ученые думают, что он мог использоваться в храме или в школе, но он также мог принадлежать какой-то богатой семье.
12. Известно, где механизм был произведен
Остров Родос - место изготовления Антикитерского механизма.
Благодаря использованию койне в многочисленных надписях на механизме несложно догадаться, что он был создан в Греции, которая была географически очень обширной на то время. Последний анализ надписей предполагает, что механизм мог отслеживать по крайней мере 42 различных календарных события.
На основании некоторых из упомянутых дат, исследователи вычислили, что создатель механизма, вероятно, находился на 35 градусе северной широты. В сочетании с упоминанием Цицерона с подобным устройстве в школе Посидония, это означает, что скорее всего Антикитерский механизм был создан на острове Родос.
13. Устройство также использовалось для гадания
Ученые из проекта "Исследование Антикитерского механизма" на основании сохранившихся 3400 греческих символов на устройстве (хотя из-за того, что артефакт сохранился неполным, не хватает еще многих тысяч символов) обнаружили, что механизм мог определять затмения. Поскольку греки относились к затмениям, как к хорошим или плохим предзнаменованиям, они могли на основании их предугадывать будущее.
14.Движение планет измерялось с точностью до 500 лет
В механизме есть указатели на Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурна, все из которых хорошо видны в небе, а также вращающийся шар, который показывает фазы Луны. Рабочие детали, с помощью которых работали эти указатели, исчезли, но текст на передней панели механизма подтверждает, что планетарное движение было математически очень точно смоделировано.
15. Фактически может быть два Антикитерских кораблекрушения
С времени того, как Кусто исследовал место кораблекрушения в середине 1970-х годов, было проделано очень мало работы в плане подводных археологических раскопок из-за глубины, на которой лежат останки корабля. В 2012 году морские археологи из Вудсхоулского океанографического института и Коллегии по делам подводных древностей при Министерстве культуры Греции снова спустились к затонувшему судну, используя новейшие акваланги. Они обнаружили массовые скопления амфор и других артефактов. Это означает, что либо римский корабль был значительно больше, чем считалось ранее, или рядом затоплен еще один корабль.
