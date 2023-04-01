Что за пика украшала каски немецких солдат: какую функцию она выполняла

Немецкие пикельхельмы с чехлами и без них / Фото: sammlung.ru

1. Откуда взялась каска этого типа у немцев

Прототипом немецкой каски с пикой послужила русская модель / Фото: commons.wikimedia.org

В основе каски, разработанной Николаем I и придворным художником, лежат кирасирская русская каска и шлем периода средневековья / Фото: warhead.su

Пика выполняла декоративную функцию и украшалась конским волосом по особенным случаям / Фото: blogspot.com

В русских войсках каски долго не продержались / Фото: nevsedoma.com.ua

2. Почему пикельхельм больше ассоциируется с прусской армией

На вооружение Пруссии каски с пиками приняли раньше, чем в России / Фото: adfave.ru

Карл Прусский позаимствовал идею и дизайн каски у Николая I / Фото: pokazuha.org

У немецких солдат пика была остроконечной, в отличие от русской округлой / Фото: smolbattle.ru

Открытую каску военные носили только при параде, в остальное время на нее надевался чехол / Фото: nevsedoma.com.ua

Пикельхельмы оказались непрактичными, они не выдерживали жесткие полевые условия / Фото: nevsedoma.com.ua