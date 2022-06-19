Драгоценный кальций: как и где его искать!
Наверное, ни для кого не секрет, что в молоке и молочных продуктах находится такой замечательный микроэлемент, как кальций. О пользе данного продукта нам твердят, чуть ли не с самых детских лет.
Вряд ли найдется тот, кто рискнет поспорить о важности кальция в нашей жизни. Ведь это и зубы, и ногти, и волосы, и опорно-двигательная моторика человека, и процессы обмена веществ – ну вот буквально все, прямым образом зависит от процента кальция, содержащегося в нашем организме. А о том, где же искать этот волшебный микроэлемент, спрашивать о вовсе не имеет смысла.
Но всегда остается одно «но». Как же быть тем несчастным жителям земного шарика, которые имеют ярко выраженную непереносимость лактозы? Что это значит?! А это означает, что ни молоко, ни его производные, не смогут ни нормально усвоится в организме, ни насытить его достаточным количеством кальция.
А ведь именно это и может за собой повлечь целый ворох различных заболеваний и расстройств. Конечно же, есть различные медикаменты и препараты, принимая которые, общее состояние человека может нормализоваться. Но прежде, чем бежать сломя голову в аптеку, хотелось бы обратить внимание на восьмерку весьма полезных продуктов, которые помогут пополнить ваши запасы кальция, именно тем людям, организмы которых столь негативно реагируют на молоко и всевозможные его производные. Напоминаем, что для взрослых медики рекомендуют следующую ежедневную дозу кальция: одна тысяча миллиграмм.
Давайте в таком случае рассмотрим те продукты питания, которые в своем составе имеют достаточное количество нужного нам кальция:
1. Белая фасоль. Этот уникальный продукт содержит в себе примерно 191 mg Ca всего лишь в одной чашке отварной или консервированной фасоли. Также она богата на железо.
2. Лосось. Очень вкусная рыба, которая может вас насытить 232 mg Ca в ста ее граммах. Если решили употребить ее в виде консервов, то и косточки будет не лишним пожевать, ведь они достаточно мягкие, да и Ca там предостаточно.
3. Сардины. Эти маленькие аппетитные рыбешки просто насыщены столь необходимым нам элементом. Всего лишь в семи штучках содержится около 321 mg Ca. Помимо этого, также в них вы найдете и жирные кислоты Ω-3 с витамином D.
4. Сушеный инжир. Всего восемь этих удивительных сухофруктов содержат в себе 107 mg Ca. Просто идеальный вариант для перекуса. Также в инжире есть растительные волокна, что делает его хорошим антиоксидантом.
5. Также Ca содержится и во всех видах капусты. Употребляя в сыром виде всего две чашки этого чудесного овоща, вы обеспечите свой организм 188 mg Ca. И, между прочим, как и инжир, капуста – тоже отличный антиоксидант для нашего организма.
6. Фасоль черноглазка. 185 mg Ca содержится всего в половине чашки. Впрочем, она богата не только Ca, но и калием, и фолиевой кислотой.
7. Миндаль. Этот чудо-орех удивляет, не переставая. Являясь неплохим «перекусом», а для кого-то и полноценным завтраком, миндаль имеет в своем составе полезные питательные вещества, буквально в каждом грамме! Всего в 20 орешках вы сможете найти около 72 mg Ca. А еще витамин E, железо и калий.
8. Апельсин. Стакан чудесного бодрящего сока по утрам заставит ваш организм работать, как часики. Этот воистину превосходный источник витамина C обладает примерно 65 mg Ca, всего лишь в одном среднего размера фрукте.
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