Декор из ничего: как превратить обычные вещи в крутые предметы интерьера

Сделать квартиру красивой и стильной можно, не прибегая к серьезным финансовым вложениям. Достаточно только найти в доме ненужные вещи, включить фантазию и превратить их в модные элементы декора.

Такие оригинальные дизайнерские решения украсят любое помещение и продемонстрируют отменный вкус владельца. Мы подобрали 10 идей, которые одновременно сыграют две роли: сэкономят бюджет и придадут квартире комфорт и своеобразный шарм.

1. Голосуем за природность

Из деревянной ветки получится отличная подставка для украшений.

В последние годы природа стала центральным мотивом в дизайне интерьера. Именно поэтому сейчас так популярна деревянная мебель и натуральные оттенки. Так что советуем не отставать и соответствовать моде. Например, покрасить ветки деревьев и сделать из них вешалку, перегородку, полку, подставку для украшений. Их даже можно просто поставить в вазу и наслаждаться необычной композицией. В общем, все в ваших руках.

Напольный торшер, искусно украшенный деревянными прутьями, прекрасно дополняет интерьер.

Такой интерьерный ход подойдет как для квартиры, так и для загородного дома либо дачи. Особенно гармонично такие веточки будут смотреться в деревянных коттеджах, в которых чувствуется единение с природой.

2. Вспоминаем уроки труда

Подсвечники из стеклянных банок, оформленные бечёвкой.

Наверняка, в каждом доме есть множество стеклянных банок, предназначенных для консервации. Если вы давно не пользовались ими по назначению и тара только занимает полезное свободное пространство, предлагаем взять в руки краски с кисточкой и превратить обычную банку в предмет декора. Что вы получите в результате рукоделия – решать только вам. Это может быть яркая подставка для ручек или кистей для макияжа, светильник, цветочный горшок, контейнер для специй либо круп, игольница. Фантазия и личные потребности подскажут, как распорядиться обычной стеклянной тарой.

Милая игольница, сделанная своими руками.

3. Необычные стеклянные вазы

Стеклянные вазы для живых и искусственных цветов.

Стеклянные бутылки из-под алкоголя также не советуем выбрасывать, иначе вы упустите возможность обзавестись оригинальной вазой ручной работы. Особенно обращайте внимание не нестандартные варианты с красивыми изгибами и плавными линиями. Они будут прекрасно смотреться на полке в качестве вазы для сухоцветов или живых цветов.

4. Лестница в качестве стеллажа

Лестница станет прекрасной заменой массивному книжному шкафу.

Обладатели старых деревянных лестниц тоже оказались в выигрышном положении. Немного краски, лака и художественных навыков помогут превратить этот, казалось бы, никому не нужный предмет, в практичный и функциональный стеллаж для книг. Если же шкаф для литературы уже имеется – не расстраивайтесь. Лестницу также можно превратить в вешалку, держатель для полотенец, полку для мелочей.

На лестнице можно разместить горшки с цветами.

5. Не для еды

Тарелки украсят пустую стену в гостиной.

Кто сказал, что тарелки могут использоваться только для приема пищи и кухонных нужд? Из них можно сделать удивительный предмет декора, просто развесив на стене. Для этого не обязательно покупать специальную посуду. Подойдут обычные «бабушкины» тарелки, которые давно пылятся на полке. А если взять кружку и тарелочку из кофейного набора, то может получится интересный абажур в стене.

6. Свечи в чашках

Оригинальные свечи в чашках для декора дома и на подарок.

Сервизам тоже не место в старых сервантах. Им можно найти более интересное применение. Например, установить по центру чашки фитиль и «заправить» ее расплавленным воском. Получится красивая декоративная свечка. Такие украшения станут не только изюминкой в интерьере, но и выступят прекрасным подарком для близкого человека, родственника или коллеги.

7. Вилки-ложки

Интересный абажур из столовых приборов для дачи.

Из вилок и ложек можно соорудить интересный кухонный абажур. Конечно, такое оригинальное изделие будет уместно далеко не в каждом интерьере, особенно, если ваша квартира оформлена в классическом стиле, однако, для дачи это очень хороший вариант. Кроме интересного внешнего вида его преимуществом является также функциональность – когда неожиданно придут друзья, вы всегда будете знать, где взять столовые приборы.

8. Грифельная краска

Грифельная стена - отличная площадка для творчества.

Грифельная краска поможет создать креативный интерьер в дизайне кухни или детской комнаты. Вам нужно только выкрасить любую стену, дождаться пока она высохнет, вооружиться мелом и нарисовать либо написать на ней все, что вашей душе угодно. Если такого креатива вам мало, можете пойти дальше и нанести на поверхность магнитную смесь. После этого у вас получится не только рисовать на стене, но и закреплять на ней фотографии, рецепты, заметки при помощи обычных магнитов.

9. А как же шляпа?

Эксклюзивная лампа в виде шляпы.

Убираясь на антресолях, обратите внимание, нет ли там старой, никому не нужной шляпы. Если удача вам улыбнулась и головной убор нашелся, не медлите: заправляйте его патроном и шнуром, вкручивайте лампу и наслаждайтесь полученным светильником. Лампа в виде шляпы – отличное дизайнерское решение для таких стилей как лофт, хай-тек, минимализм.

10. Чемодан не для вещей

Мягкий пуфик из старого чемодана.

Практически в каждой квартире есть чемодан, который уже давно отслужил свое, но все равно лежит «на всякий случай». Предлагаем считать, что это случай уже настал и сделать из старой дорожной сумки абсолютно новую, функциональную и креативную вещь. Какую именно, решать только вам. Мы лишь приведем несколько примеров: пуфы, газетницы, подносы, столики, шкатулки для нужных вещей. Еще один плюс этого аксессуара в том, что его можно подвергать любым «пыткам»: красить, покрывать лаком, обшивать тканью. В результате, он станет выглядеть более современно, или, наоборот, потрепанно, если ваша цель – винтажная вещь.

Ящики для вещей из чемодана.

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