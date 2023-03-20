Жизнь медведей, подсмотренная фотографом в лесах Канады и в Арктике

Полярный биолог и фотограф-натуралист Пол Никлен (Paul Nicklen), который много лет наблюдал за тысячами гризли, барибалов, кермодских и белых медведей, представил серию удивительных фотографий. Никлен фотографировал медведей даже за охотой и поеданием добычи, и при этом всегда чувствовал себя в безопасности. Это позволило биологу сделать вывод, что медведи не настолько кровожадны, какими их обычно выставляют.







Кермодский медведь доедает рыбу в лесу.



Пол Никлен много лет наблюдал за поведением гризли, барибалов и белых медведей с близкого расстояния.







По мнению биолога Пола Никлена, репутация кровожадных хищников, в любую минуту готовых разорвать человека, досталась медведям незаслуженно.







Белый медведь в Арктике.



Во время командировки в Арктику по заказу National Geographic канадский фотограф и полярный биолог Пол Никлен имел возможность понаблюдать за тысячами белых медведей.







Медведь поедает кету. В середине октября, перед впадением в зимнюю спячку, медведи усиленно кормятся рыбой.



Пол Никлен наблюдал, как медведи охотятся, а затем поедают свою добычу, но при этом у него никогда не было ощущения, что от них исходит угроза. Напротив, медведи показались биологу умными и миролюбивыми животными.







Гризли охотится на рыбу в территориальном парке Fishing Branch, территория Юкон, Канада.



«Чем больше времени я наблюдал за их поведением и пытался осмыслить их роль в природе, как хищников, тем больше мне становилась очевидна их функция хранителей хрупких экосистем», – рассказывает биолог.







Кермодский медведь забрался на яблоню, чтобы добыть плоды.



Естественные места обитания медведей стремительно исчезают из-за вырубки лесов и таяния ледников, поэтому их присутствие в дикой природе – это верный признак здоровой экосистемы.







Барибал на острове Принсесс-Ройал, Канада.







Гризли в территориальном парке Fishing Branch, территория Юкон, Канада.



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