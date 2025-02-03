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Как быстро наточить тёрку для овощей

В статье пошагово, с фотографиями показано как самостоятельно и очень просто заточить режущую поверхность тёрки обыкновенным сверлом, а главное быстро, если не разбирать её как я.

Как быстро наточить тёрку для овощей,

Любая тёрка для овощей при эксплуатации, с течением времени утрачивает свои режущие свойства. Острые кромки, которые превращают овощи в фарш или изящно нарезанные полоски, затупляются и начинаются мучения.

Это легко исправить, и ниже я расскажу как. Почти все тёрки сделаны по одному принципу, и эта инструкция будет применима практически, к тёрке любого типа.

Как быстро наточить тёрку для овощей,

Не очень давно жена купила симпатичную такую тёрочку для овощей не очень больших размеров и, как часто это бывает, положила свою покупку в шкаф. По виду всё в порядке.

Как быстро наточить тёрку для овощей,

Потом, когда нужно было натереть овощей, она её взяла, попробовала использовать по назначению и разочаровалась этой с виду качественной вещью. Она не хотела исполнять свои функции. Я её обследовал и обнаружил, что режущие края на тёрке совершенно тупые. Написано Немецкое качество, но как часто это бывает, видимо, изготовлена нашими соседями из Китая. Хочешь или нет, а точить нужно. Но перед заточкой, я решил её разобрать, для более качественной заточки. Разбирается элементарно и на фотографиях видно, как это сделать. Главное не спешить и делать всё аккуратно, с чувством, с толком, с расстановкой.

Как быстро наточить тёрку для овощей,Как быстро наточить тёрку для овощей,

Вот и виновник торжества не желающий работать барабан.

Как быстро наточить тёрку для овощей,Как быстро наточить тёрку для овощей,Как быстро наточить тёрку для овощей,

Для того чтобы разобрать барабан для заточки, нужно снять стопорное кольцо с защёлок. Поосторожнее, чтобы их не поломать. Осторожно стянуть барабан влево, как на фотографии.

Как быстро наточить тёрку для овощей,Как быстро наточить тёрку для овощей,Как быстро наточить тёрку для овощей,Как быстро наточить тёрку для овощей,

Замеряем диаметр отверстий, у меня получилось 2,5 мм, берём такое же сверло, желательно очень хорошее и новое. Вставляем его в шуруповёрт, дрель, бормашину и т.д. Главное чтобы оборотов было как можно больше и под большим углом, как на фотографии, просверливаем все отверстия. Получаются очень острые края. Что и требовалось доказать.

Как быстро наточить тёрку для овощей,

При желании эти острые края можно сделать ещё острее, если при помощи бормашины и алмазного бора пройтись по всем отверстиям, но это дело по желанию. И от сильно острых краёв можно поранить руки. Метод подточки алмазным бором можно применять постоянно, если не допускать сильного затупления режущих кромок овощерезки.
Таким методом можно наточить большинство тёрок для овощей. Нужно только подбирать свёрла по диаметру отверстий, так как тёрки бывают разные.
Испытания на овощах показали, что метод работает прекрасно.
На этом всё. Задавайте вопросы, комментируйте, делитесь в социальных сетях.

Как быстро наточить тёрку для овощей,
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