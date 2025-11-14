13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Острые скалы и песчаные дюны. Туман, повисший над озерами и морями. Эти фотографии запечатлели моменты, которые редко кому удается увидеть воочию. Эти места ждут Вас – возможно именно Вы сможете раскрыть таящиеся в них секреты.
Текапо — озеро на острове Южный в Новой Зеландии.
Озеро Sun Moon, Shuili Township, Тайвань.
Олжато-Монумент Вэлли, штат Юта.
Город Las Coloradas, Юкатан, Мексика.
Голубая лагуна, Исландия.
Дубай, ОАЭ.
Гора Белл Рок, штат Аризона.
Геопарк Yehliu, Тайвань.
Сенот Ик Киль, Мексика.
Джошуа-Три, Национальный парк в Калифорнии.
Раби Бич, Вашингтон.
Отель Kelebek Special Cave, Турция.
Национальный парк Рапануи, Чили.
