13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Острые скалы и песчаные дюны. Туман, повисший над озерами и морями. Эти фотографии запечатлели моменты, которые редко кому удается увидеть воочию. Эти места ждут Вас – возможно именно Вы сможете раскрыть таящиеся в них секреты.

Текапо — озеро на острове Южный в Новой Зеландии.

Озеро Sun Moon, Shuili Township, Тайвань.



Олжато-Монумент Вэлли, штат Юта.

Город Las Coloradas, Юкатан, Мексика.

Голубая лагуна, Исландия.

Дубай, ОАЭ.

Гора Белл Рок, штат Аризона.

Геопарк Yehliu, Тайвань.

Сенот Ик Киль, Мексика.

Джошуа-Три, Национальный парк в Калифорнии.

Раби Бич, Вашингтон.

Отель Kelebek Special Cave, Турция.

Национальный парк Рапануи, Чили.

