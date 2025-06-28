Кто придумал огуречный лосьон в СССР и зачем он был нужен

Кто придумал огуречный лосьон и зачем его использовали/ фото: ozon.ru, forbes.ru
Даже в условиях дефицита советские женщины находили косметические средства, которые помогали прекрасно выглядеть. Такой находкой был огуречный лосьон. Его можно было найти в каждой советской косметичке. А вот зачем он был нужен и кто его придумал, давайте узнаем вместе.
1. Идея французская, производство советское
Первые лосьоны для кожи придумали французские производители косметики/ фото: smolbattle.ru
Лосьон — это косметическое средство, созданное для ухода за кожей с гигиенической и лечебной целью. Первые лосьоны появились во Франции. Француженки их использовали в качестве замены умывания лица водой — достаточно было протереть кожу чудо-средством. Лосьоны стали настолько популярными, что вскоре о них узнали в Советском Союзе. Правда, когда именно, это произошло — неизвестно. Предполагается, что в «эпоху перемен», когда прилавки магазинов заполнились косметической продукцией из Франции. В это время в Москве можно было купить косметику от «Christian Dior», «Yves Rocher», «Estee Lauder». После появления новой продукции в стране советские производители стали экспериментировать с собственными ароматами и вводить новые технологии производства.
2. Обновленная продукция «Новой Зари»
Советская фабрика производила качественную косметическую продукцию/ фото: vplate.ru
Первой советской фабрикой, которая улучшила свой ассортимент, стала «Новая Заря». После военного конфликта она выпустила 200 косметических товаров. А это более 60% всей советской парфюмерии. У сотрудников фабрики было много идей — они создавали новые ароматы духов, мыла, одеколонов, а затем и лосьонов, но не простых, а с содержанием большого количества растительных компонентов.
3. Легенда среди фитолосьонов
Огуречный лосьон стал самым популярным среди фитолосьонов/ фото: ussrstore.ru
«Новая Заря» выпускала разные фитолосьоны: «Ромашковый», «Розовый», но больше всего советские модницы полюбили «Огуречный». Он стал настоящей легендой среди лосьонов, а все благодаря его составляющим компонентам, которые положительно влияли на кожу. Ретинол помогал продлить молодость коже лица, витамин С стимулировал образование коллагена в клетках и защищал от пагубного воздействия окружающей среды, витамины группы В улучшали обмен веществ в клетках, калий помогал сохранить влагу и являлся средством профилактики акне, йод убирал сухость кожи лица. Все эти полезные вещества получали из экстракта огурца, борной и лимонной кислоты, а для увлажнения кожи добавляли глицерин.
В соке огурца содержится большое количество витаминов, полезных для кожи/ фото: ekonomstrojdom.ru
Лосьон с экстрактом огурца стал первым косметическим продуктом, который содержал овощ. Обычно, в косметике использовали более привлекательные растения, к примеру, цветы. Но, к всеобщему удивлению, экстракт получился волшебным — он обладает приятным тонким ароматом свежего огурца. Большинство советских женщин пробовали его из любопытства, но после первого применения он становился одним из самых любимых средств. Правда, у лосьона был один существенный недостаток. Он осветлял кожу лица из-за отбеливающего действия экстракта огурца. Поэтому советские женщины, которые хотели долго сохранить загар, на лето откладывали его в сторону.
4. Зачем был нужен фитолосьон
Лосьоном пользовали женщины и мужчины/ фото: kinoafisha.info
Лосьон с огуречным экстрактом подходил для любого типа кожи. Им могли пользоваться юные девушки для подсушивания высыпания на коже, мамы для очищения и сохранения молодости, а также бабушки для борьбы с преждевременным старением и отбеливанием кожи. Опыт советских женщин показал, что лосьон было удобно наносить на кожу после умывания водой утром и вечером. Он отлично снимал жирный блеск перед нанесением макияжа и хорошо очищал кожу после косметики. Более того, огуречный лосьон идеально подходил для мужского ухода. Мужчины использовали его после бритья. Они наливали небольшое количество косметического средства на ладошки, а затем похлопывающими движениями наносили на щеки и другие области на лице после удаления волос. Лосьон оказывал тонизирующий, увлажняющий эффект, а также снимал раздражение и покраснения кожи.
5. Современный фитолосьон с экстрактом огурца
Фабрика сохранила оригинальную формулу советского лосьона/ фото: sport24.ru
Удивительно, но огуречный лосьон от «Новой Зари» до сих выпускается на фабрике. Конечно, он уже не имеет такую бешеную популярность как в Советском Союзе, но спрос на него высокий. В интернет-магазине его можно купить в обновленном флаконе объемом 100 миллилитров. Средняя стоимость средства составляет 250 рублей.
Если верить отзывам покупателей, то современный огуречный лосьон имеет тонкий аромат свежего огурца, который очень похож на советский запах. Также покупатели довольны составом и эффектом после применения. Даже спустя годы огуречный лосьон не теряет своей актуальности - жители страны продолжают им пользоваться.
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