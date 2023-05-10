Как Генри Форд хотел покорить джунгли Амазонки: Самый амбициозный провалившийся проект XX века

Грандиозные планы

Фордландия должна была стать не только главным поставщиком каучука, но и явить миру успешную утопию.

Риверсайд-авеню Фордландии у реки Тапажос.

Автомобильный бум

Растения каучукового дерева в питомнике, 1935 год.

Руины лесопилки на Железной горе.

Генри Форд твёрдо представлял себе, какой должна быть утопия

Водонапорная башня и другие здания в Фордландии.

Упадок Фордландии

Руины электростанции Фордландии.

Фордландия в 2009 году.

Город-призрак

Теперь здесь можно сделать постапокалиптические фотографии.

Фордландия стала городом-призраком.