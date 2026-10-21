Как залатать дырку на вязаном свитере

Если на любимой вязаной вещи образовалась дырка, не спешите приниматься за штопку и переводить одежду в разряд домашней.



Поверьте, все еще можно исправить, при том настолько аккуратно, что определить визуально место ремонта будет проблематично даже вам. И это несмотря на то, что нить повреждена и поднять петли невозможно.

Для работы понадобятся нитки по цвету максимально приближенные к цвету изделия, большая игла и крючок для поднятия петель. Все остальное – дело техники.Отступаем от дырки 3 ряда вниз. В стороны так же делаем отступы, равные 3 петлям. Заводим иглу под обе половинки крайней правой «птички» рабочей поверхности, находящейся ниже дырки. Делаем протяжку непосредственно под местом изъяна и выводим иглу через половинки крайней левой «птички». Сбоку формируем большую скользящую петлю. По сути оставляем запас нити, равный удвоенной длине протяжки. Затем поднимаемся на следующий ряд и снова делаем протяжку с заводом иглы под крайние «птички», но теперь в обратном направлении.Продвигаемся вверх ряд за рядом. Задача заключается в том, чтобы полностью перекрыть область дырки с учетом запаса по высоте. По правому краю запас нити не оставляем.Дырка полностью перекрыта протяжками. Нить начала и конца работы находятся с одной стороны. В конце оставляем хороший запас нити, обрываем ее, но не вынимаем из иглы.Продеваем крючок для поднятия петель в перемычку крайней правой «птички», находящейся под протяжкой. Затем заводим его под нижний ряд протяжки.Захватываем нить нижнего ряда протяжки и формируем петельку.По сути поднимаем петлю.Вновь созданная петля находится на крючке. Для формирования следующей петли используем протяжку, находящуюся выше. При формировании петель используется сделанный ранее запас нити.Продвигаемся вверх ряд за рядом. По сути поднимаем петли, повторяя узор основного полотна. Сформированную из верхнего ряда протяжки петлю «закрываем» оставленной ранее на игле нитью. Окончив первый столбик, переходим к формированию второго. Постепенно продвигаемся справа налево.По мере формирования петель запас нити слева уменьшается. После создания последнего ряда «птичек» нить полностью уйдет в петли.Дальше остается сформировать последнюю птичку, вывести остаток нити наизнанку, а затем закрепить и спрятать кончики.Работа окончена. Область проведения ремонта четко видна исключительно за счет контраста. Стоит учесть, что в идеале нить для ремонта должна быть несколько тоньше той, которая была использована для вязания, иначе за счет наслоения может образоваться выпуклость. При использовании той же пряжи отрегулировать это можно количеством сложений. Визуально вновь сформированные «птички» должны быть близкими по размеру к петлям основного полотна. Если возможность уменьшить толщину нити отсутствует, петли следует делать более плотными.