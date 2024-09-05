17 колоритных фотографий полукочевого нилотского народа самбуру

Африканское племя Самбуру.

1. Женщины племени Самбуру

Образ женщин дополняется большим количеством красочных ожерелий из бисера, серьгами и браслетами.

2. Женщины Самбуру в традиционных многослойных бусах

Орнаменты на бусах несут либо эстетическую ценность, либо являются символами власти или способности к колдовству.

3. Эталоном женской красоты считается лысая голова

До появления одежды, самбуру носили шкуры животных .

4. Неотъемлемая часть внешнего вида мужчин Самбуру

5. Мурраны

Мужчины-воины много времени проводят за прихорашиванием, заплетая волосы в длинные косы, которые считаются очень красивыми, косы сбривают с наступлением старости .

6. Мужчины и женщины носят ярко раскрашенный традиционный наряд «шукка»

Самбуру любят петь и танцевать, но традиционно не используют никаких инструментов, даже барабаны.

7. Женщины, обеспечивающие порядок и стабильность

Женщины отвечают за сбор корней и овощей, дойку коров, доставку воды, заготовку дров, приготовление пищи и уход за детьми.

8. Самбуру с окрашенными в красный цвет косами

Гордые, счастливые, дружелюбные, они словно бросают вызов современному миру , сохраняя преданность своим вековым традициям и все еще лелея обычаи и красочные церемонии своих предков.

9. Момент традиционного ритуала

Самбуру верят в чары и совершают традиционные ритуалы для повышения рождаемости, защиты, исцеления и других нужд.

10. Племя самбуру

Племя людей самбуру живёт в северной части Кении, где предгорья горы Кения соединяются с северной пустыней .

11. Мужчины занимаются выпасом скота, который является их главным средством к существованию

Самбуру вынуждены кочевать с места на место каждые 5-6 недель в поисках пастбищ для скота.

12. Мужчины-воины и молодые парни

У молодых парней жены быть не может, пока он не достигнет возраста 30 лет .

13. Мужские танцы включает прыжки в высоту

Парни своими танцами и прыжками приглашают девушек на свидание.

14. Мальчики и девочки проходят посвящение во взрослую жизнь

Посвящение, которое включает в себя обучение взрослым обязанностям и обрезание для мальчиков.

15. Женщины в традиционном наряде

«Шукка» — длинный отрез ткани, которым они свободно оборачивают свои тела .

16. Мужчины самбуру

Живописные горные хребты Ндото в северной Кении являются частью дикой, прекрасной и по-прежнему нетронутой страны кочевых народов самбуру.

17. Пастбища племени Самбуру

Жестокие засухи сократили количество доступных пастбищ и, как следствие, поголовье крупного рогатого скота .