Идеи хранения фруктов и овощей на кухне

Разместить дары садов и огородов на кухне так, чтобы они как можно дольше не портились и украшали интерьер – мечта любой хозяйки. Оригинальные системы хранения должны обеспечить фруктам и овощам достаточное количество солнца, укрыть от прямых солнечных лучей. Вот несколько идей, как можно обустроить подобное место.
1. Специальное хранилище для картофеля
Не все знают, что картофель не стоит хранить в холодильнике. Лучше оборудовать для него удобный ящик с вентиляцией – так, чтобы корнеплод был всегда под рукой.
2. Деревянный ящик под углом
Деревянные ящики имеют отверстия, которые позволяют фруктам и овощам «дышать». Они дольше сохранят массу и привлекательный, свежий вид. Размещение под углом поможет быстро выбрать самый спелый экземпляр.
3. Стеллаж-телега из металлической решетки
На кухне можно обыграть идею домашнего супермаркета, вернее, его отдела с овощами и зеленью. Удобные стеллажи на колесиках отличаются вместительностью, а также мобильностью.
4. Специально обустроенный шкаф
Сетчатые дверцы специально сконструированного шкафа позволят свободно циркулировать воздуху, который крайне необходим для сохранности фруктов и овощей. Конструкция максимально компактна и не займет много места.
5. Подвесная конструкция
Изящная металлическая конструкция в форме проволочного шара станет украшением интерьера. Меняя в нем в зависимости от сезона яблоки, груши, персики, виноград, хурму и мандарины можно создать яркий и красочный витаминный акцент.
6. Миниатюрная подставка-держатель
Подвесная мелкая корзинка – отличное место для хранения лука, чеснока и моркови. Да и пара гранатов там не будет лишней.
7. Встроенные корзины
Встроенные вместо ящиков корзины стоит заранее продумать при планировке кухонного гарнитура. Этот стеллаж следует разместить подальше от кухонной плиты, чтобы продукты дольше остались свежими.
8. Этажерка из полуоткрытых пластмассовых корзин
Если у вас на кухне есть пустой угол или полностью свободная стена, пространство можно заполнить этажерками из пластиковых корзин. Конструкция максимально свободная – количество рядов и их высота ничем не ограничены, кроме площади помещения.
9. Подвесные миски
Миски с фруктами, подвешенные в разных частях кухни – отличное подспорье для приверженцев ЗОЖ.
10. Трёхэтажная настольная подставка
Если фрукты вымыты и лежат максимально близко, даже самый стойкий любитель вредной пищи не удержится от соблазна и полакомится яблоком. Держите на столе в стильной этажерке полезное и вкусное ассорти.
Эти простые идеи добавят характера и привлекательности любой, даже строгой и аскетичной кухне в стиле минимализма.
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